“Звезда на “Звезде”. Наталья Поклонская

Россия отмечает четвертую годовщину «Крымской весны», и сегодня в нашей студии гостья, которую многие называют её символом. О событиях на Майдане, которые она видела своими глазами, за что её обвинили в измене присяге Украине, как решилась стать первым прокурором российского Крыма, когда все мужчины отказались от этой должности, и насколько тяжел для женщины генеральский мундир, о родном Луганске и последствиях реинтеграции Донбасса, зачем воевала с «Матильдой» и почему вернула Российскому Императорскому Дому награду и «дворянский титул», когда будет принят Закон о контроле доходов родственников чиновников, и что записано в её личной декларации – об этом в программе «Звезда на “Звезде”» расскажет политик, юрист, экс-прокурор Крыма, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов парламента, и, наконец, очаровательная женщина Наталья Поклонская.





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Источник: www.youtube.com