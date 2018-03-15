Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

“Звезда на “Звезде”. Наталья Поклонская

13:29. 15 марта 2018 Просмотров - 103 Один комментарий Опубликовал:

Россия отмечает четвертую годовщину «Крымской весны», и сегодня в нашей студии гостья, которую многие называют её символом. О событиях на Майдане, которые она видела своими глазами, за что её обвинили в измене присяге Украине, как решилась стать первым прокурором российского Крыма, когда все мужчины отказались от этой должности, и насколько тяжел для женщины генеральский мундир, о родном Луганске и последствиях реинтеграции Донбасса, зачем воевала с «Матильдой» и почему вернула Российскому Императорскому Дому награду и «дворянский титул», когда будет принят Закон о контроле доходов родственников чиновников, и что записано в её личной декларации – об этом в программе «Звезда на “Звезде”» расскажет политик, юрист, экс-прокурор Крыма, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов парламента, и, наконец, очаровательная женщина Наталья Поклонская.


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 октября 2016
...Звезда». Кто убил Моторолу. Вчера 22:29 Украина — страна чудес, — Наталья Поклонская...страна чудес, — Наталья Поклонская Депутат Госдумы Наталья Поклонская побеседовала с журналистами ... героев», — отметила Поклонская. Наталья Поклонская рассказала, что она ...
Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2016
...в стране Прокурор республики Крым Наталья Поклонская предложила Госдепартаменту США, считающему...особого отличия — медаль «Золотая звезда»). Отдельным указом, который также опубликован... с награждением медалью «Золотая звезда» удостоены 26 человек, четыре...
Новости России и Крыма. Сегодня 11 марта 2015
..., что является поклонником крымского прокурора Натальи Поклонской. «Безусловно, я являюсь поклонником красоты..., прошедших после назначения, она стала звездой японских социальных сетей, где появилось...
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
... Штански в интервью телеканалу "Звезда". По ее словам, ситуация...создала свою «прокуратуру Крыма» без Натальи Поклонской. Замминистра информполитики «Украины» Сергей...Не сомневаюсь, что именно Наталья Поклонская выступит государственным обвинителем в судебном...
Новости России и Крыма. Сегодня 14 января 2015
... к своей популярности Прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что спокойно относится к..., прошедших после назначения, она стала звездой японских социальных сетей, где появилось...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2015
...оружие. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ТАСС. Как...: Елена Нагорных/ ТАСС Источник: телеканал "Звезда" К оглавлению | Источник: voicesevas.ru... будет арестовано, сообщила прокурор Крыма Наталья Поклонская.Ранее крымское управление ФСБ, изучив...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>