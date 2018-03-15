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Запад сдаёт территорию и отступает, огрызаясь

10:31. 15 марта 2018 Просмотров - 200 Нет комментариев Опубликовал:

Ох как сильно нам аукуется предательство чиновников и спортсменов в период Олимпиады! Их поведение, послужившее своеобразным маркером состояния общества в России, буквально окрылило Запад.

Не будучи и далее в состоянии действовать через многочисленные НГО на нашей территории, как ещё несколько лет назад, нагло и откровенно встревать в управление страной, Запад… попятился! И теперь занял новые позиции: уже, в основном, за пределами России. На самых разных международных площадках.

Но и на них Западу, глашатаем которого сегодня выступает Великобритания, нет никакого интереса видеть Россию, спокойно и методично разоблачающую этот самый Запад. У которого, кстати, в последнее время дела вовсе расстроились.

Тут и успешное вмешательство России в сирийский конфликт, и объявление ею об успешной разработке новейшего оружия, и очевидный провал западного ставленника Грудинина, и всё более и более часто звучащие голоса разных евродепутатов о необходимости ослабления диктата США в Европе.

Главный же прокол Запада в его стратегической политике по отношению к нашей стране – начинающийся разворот большой части верхушки управления Россией, (которую сегодня неправомерно называют элитой), в сторону платформы государственников. Олимпийский же прокол, скорее. следует рассматривать как отклонение от намечающейся нормы. Но именно его, этот прокол, Запад ошибочно, ибо желание слишком сильно, – посчитал как раз главной тенденцией России.

Ни разу после распада СССР мы не слышали в таком количестве качественных патриотичных выступлений в таких инстанциях, как Общественная палата, Совет Федерации, Госдума и т.д. И главное – принимаются нужные стране решения.

Понятно, что солидная часть этих управленцев, имеющая собственность и счета на Западе, развернулась к России не благодаря пробудившейся совести, а из-за страха. Ибо осознали всю глубину прозорливости Путина, пообещавшего им, что они „замучаются пыль глотать”. Т.е. все эти счета, как и собственность на Западе – вещи достаточно иллюзорные, как оказалось.

Глава исполнительной власти Великобритании не постесняется „заморозить” (т.е. украсть) не только счета российских коррупционеров, но даже и государственные авуары. Об этом в первом сообщении ниже.

Западные страны начали операцию по исключению России из Совета безопасности ООН – об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

По словам сенатора, недавние заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй свидетельствуют о начале соответствующей операции.

"Запад начал очень мощную операцию с тем, чтобы выкинуть Россию из Совбеза ООН", – пояснил он.

Калашников добавил, что Россия – "очень неудобный игрок" для Запада, в связи с чем и происходят "все накаты на нашу страну". Он также допустил, что юридически Великобритания действительно может арестовать российские государственные активы. Сенатор призвал выводить средства, вложенные в британские ценные бумаги, и инвестировать в себя.


Кстати, подобные заявления о наших государственных счетах – а не является ли это вторым действием хорошо срежиссированного спектакля, цель которого – возвратить России независимость по отношению к Западу?!! (Слово суверенитет здесь не подойдёт, ибо остаётся глобальное управление, которое всеми силами старается держать Россию на коротком поводке. Хотя именно это у таких кукловодов всё хуже и хуже получается.)

Сначала – так необходимые нам санкции для восстановления нескольких отраслей российского хозяйства. Теперь – угроза неправового (если судить по совести, а не по будущим решениям западных судов) изъятия российских вкладов, что должно повлечь за собой… воссоздание независимого российского рубля!

Ну, а какие методы использует Запад для ослабления позиций России на планете? Да всё те же НГО, о чём свидетельствует следующее сообщение. Уровень некой международной спортивной федерации оказался недостаточным для серьёзного давления на Россию, вот и подключили тяжёлую артиллерию в виде мощнейших глобальных НГО. Понятно, что и здесь без глобального управления не обошлось.

Вот только цели глобальщиков и страновых элит Запада по этой акции совпадают лишь внешне. Последние желают навредить России и ослабить её, подточив российские устои на международном уровне, а глобальное управление, как и в случае с санкциями, по-видимому просто помогает России отвязаться от ФРС.

Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию с требованием исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за ее действий в Сирии, пишет британская газета Independent.

Петиция появилась перед очередным голосованием о составе СПЧ ООН, которое должно состояться в пятницу 28 октября. СПЧ будет выбирать представителей из Восточной Европы. На два места претендуют Россия, Венгрия и Хорватия. Россия входит в СПЧ ООН с 2013 г.

Авторы петиции считают, что «действия России в Сирии являют собой ясный контраст с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека».

Нам выходить из Совбеза, понятное дело, не следует. Иначе начнётся серия военных конфликтов, которые США с приспешниками начнут проводить с одобрения ООН. И лично я убеждён, что никакого исключения России с её правом вето, выстраданным героическими советскими воинами, не состоится. И в этой ситуации время работает на нашу страну.

Потому что недалёк тот момент истины, когда большинство общественного мнения планеты, наконец, само разберётся кто есть кто.



С.Ю. Сальников


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, глобализация, Запад, нго, оон, Россия
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