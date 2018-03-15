Хорошие парни всегда проигрывают

Источник: www.moya-semya.ru

Как-то раз на работе подходит ко мне один мужичок предпенсионного возраста и говорит:

– Долго я за тобой, Лёша, наблюдаю и хочу тебе кое-что сказать. Неправильно ты себя здесь поставил.



Я старших людей уважаю, всегда стараюсь слушать и учитывать их советы, даже если говорят они непонятное. Чаще всего говорят-то они по делу, просто ты ещё не дорос. Значит, нужно слушать внимательнее и думать тщательнее.

– А что не так, Палыч?

– Ну просто ты работаешь слишком быстро. Торопишься. Стараешься сделать как можно больше. Не ходишь по цеху, а носишься. Ни минуты спокойной у тебя нет, как я погляжу.

– А как надо?

– Надо ходить медленно, рассудительно, солидно. Не торопиться, не бегать и экономить свою работу. Работа нынче – дефицит, сам знаешь, её беречь надо. Думаешь, чем больше сделаешь, тем больше тебе заплатят? Сам ведь знаешь, что с начальством эти номера не проходят. Они найдут способ тебе зарплату срезать, это уж как пить дать.

– Ну, может быть, и так, – говорю. – Зато ко мне не будет никаких претензий. Я свою работу делаю честно и лучше, чем другие. Чувствую свою правоту, ко мне не подкопаешься.

– Подкопаться-то они могут к любому и в любой момент, – машет рукой Палыч, – на то есть много способов. Но ты сам делаешь свою работу ненужной. Вот смотри. Начальство дало тебе задание, и ты его выполнил, вопросов нет, проблем с тобой никаких, замечательно. Потом тебе дали более сложное задание, и ты его выполнил. Хорошо, проблем с тобой нет. И так далее, по нарастающей. Проблем с тобой нет, работу делаешь, не доставляешь неудобств. Незачем решать какие-то вопросы. Вскоре ты за ту же самую зарплату уже делаешь вдвое больше, чем другие, а начальство начинает поглядывать на тебя хмуро и как бы с неудовольствием. Это такой способ манипулирования, чтобы ты себя героем не считал и не вздумал работать хуже. Понятно?

– Поня-а-тно… То-то они в последнее время ко мне как-то не очень, хотя ведь работаю!

– Вот именно. Подожди, ещё и зарплату маленько срежут, чтоб держать тебя в тонусе. Так что неправильно ты себя поставил, не по-капиталистически.

– А как же тогда надо?

– А вот чтоб не быть вечно виноватым и не бегать по цеху, как чёртик, ты должен поступать наоборот – запороть работу. Чтобы они к тебе все слетелись, и мастер, и начальник цеха, и директор. Что такое? Почему? А ты им: вот, у меня этого нет, того не хватает, материал не подвезли, инструмент сломался, потому и не успеваю. Или внезапно заболеть на недельку, в самый горячий момент. Тут они сразу начнут репу чесать и думать. Проблемы возникли. И работу работать надо. Что же делать? А выход один: просить остаться тебя после работы или выйти в субботу-воскресенье. И тут ты такой говоришь: да мне некогда, у меня вообще-то все выходные заняты. Начинаешь, как нормальный капиталист, торговаться. Понятно?

– Я торговаться не умею.

– А зря, давно пора научиться. Не при той системе живём, чтоб прекраснодушествовать. Начальство у ценного работника в ногах должно валяться, чтоб он просто выходил и работал, а не наоборот. Так что обдумай своё поведение. И замедлись немножко, замедлись, ребята на тебя уже волками смотрят.

– Так ведь и уволить же могут! – привожу я последний неотразимый довод.

– Могут, – соглашается Палыч, – но не сразу. Потому что нового работника найти и обучить, встроить в коллектив – тоже непросто. Легче договориться со старым. Но риск увольнения всегда существует, это правда. Ну что ж, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Да и другую работу всегда найти можно.

Странный разговор. Неужели Палыч прав и я должен работать гораздо медленнее, чем могу? Искусственно снизить планку? Но ведь это так тошно – целый день изображать кипучую деятельность, а выдавать скромные средние результаты.

С другой стороны, и не хочется, чтобы у тебя на шее сидели и погоняли какие-то никчёмные людишки, без половины которых производство вполне могло бы обойтись. Как сказал Палыч? Ты работаешь, и с тобой нет проблем. Вот основная проблема.

Да ведь он прав, ей-богу! Так и есть. Ну кто вообще замечает людей, которые ничем не раздражают? Они просто сливаются с общей массой. Их работа тоже становится незаметна и как бы не нужна. Получается, по нынешним законам, чтобы тебя заметили, нужен скандал, чёрный пиар, прямо как в телевизоре на ток-шоу.

Нет человека – нет проблем, есть такое циничное высказывание. Но, выходит, верно и обратное: нет проблем – нет человека.

Задумался я на эту тему и вдруг вспомнил, как несколько лет назад мы с одноклассником Андрюхой решили сходить в школу на встречу выпускников. Да не рассчитали по времени и явились, когда народу уже не было, ни с кем встретиться не удалось. Что делать? Походили мы по школьным этажам, повспоминали детство золотое. Вдруг видим – в кабинете директора свет горит.

– Зайдём?

– Ну давай.

Постучались, зашли. Наш старенький директор Игорь Иваныч, как изменился, как поседел!

– О, Андрей, здравствуй! – радостно говорит Игорь Иваныч и идёт к нему обниматься, они даже расцеловались на радостях. А потом директор мне говорит: – А вы тоже у нас учились?

– Да, было дело…

Я в шоке: неужели тоже так сильно изменился? Как он мог меня забыть? Ведь я всегда учился хорошо, не прогуливал, можно сказать, был примерным учеником. Андрюха же прогуливал постоянно и учился так себе. Со мной не было никаких проблем, а с ним были, и много.

Ну вот тебе и пожалуйста, всё верно. Помнят и любят только двоечников и хулиганов либо совсем уж круглых отличников. Середнячки сливаются в общую незаметную массу, о них незачем думать, их незачем помнить. Значит, прав Палыч, нужны-таки скандал и ругань, чтобы тебя начали воспринимать всерьёз.

Был такой американский фильм «Маска». Главного героя, скромного банковского клерка в исполнении Джима Керри, никто не замечал, и с девушками ему не везло, так что он даже от отчаяния написал в популярную газету заметку под названием «Хорошие парни всегда проигрывают». А жизнь его изменилась и наладилась только после того, как он нашёл и примерил волшебную хулиганскую маску.

Вот и я теперь весь в раздумьях. Не пора ли потихоньку начинать переставать быть таким уж хорошим и покладистым? Не пора ли потихоньку начинать становиться жёстким, требовательным и непреклонным в защите своих интересов? А то ведь в самом деле: сядут на шею и ножки свесят. И только свист кнута, и нигде в обозримом пространстве никакого пряника.