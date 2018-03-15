Владимир Путин рассказал некоторые подробности сдерживания толпы в Дрездене в 1989 году
В Сети продолжают публиковаться фрагменты из фильма Андрея Кондрашова «Путин». В одном из фрагментов президент России рассказывает о подробностях того, как ему удалось сдержать толпу в немецком Дрездене в 1989 году. Напомним, что тогда Владимир Путин находился на службе в особняке КГБ именно в этом немецком городе.
Толпа пыталась заполучить документы из местного архива Комитета госбезопасности СССР. Особенно интересовали её данные о немецкой резидентуре советской разведки.
Владимир Путин:
По словам Владимира Путина, конечная миссия переговорщика была возложена на него. Президент рассказал, что когда он вышел к толпе людей, он спросил, какие цели те в данный момент преследуют. Ему ответили, что собираются осуществить внутренний осмотр здания.
Владимир Путин:
По словам Владимира Путина, он рад тому, что всё тогда обошлось без жертв и пострадавших – конфликт был исчерпан мирными, дипломатическими методами.
Источник: voicesevas.ru