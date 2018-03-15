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В Минобороны РФ рассказали, какие названия для новейшего оружия лидируют в онлайн-голосовании

14:32. 15 марта 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:
В Минобороны РФ рассказали, какие названия для новейшего оружия лидируют в онлайн-голосовании | Русская весна

Среди возможных названий новой военной техники Вооружённых сил России лидируют «Горыныч», «Карась» и «Пальмира». 

Об этом свидетельствуют данные онлайн-голосования на сайте Министерства обороны страны.

По данным ведомства, за название «Горыныч» для боевого лазерного комплекса проголосовали 19 316 человек (32,06%).

Название «Карась» для беспилотного подводного аппарата, который может быть оснащён как обычными, так и ядерными боеприпасами, набрало 26 015 голосов (38,34%).

За название «Пальмира» для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой проголосовали 384 343 человек (22,68%), при этом 364 984 (21,53%) выбрали вариант «Император/Монарх».

1 марта Министерство обороны России предложило россиянам придумать названия новейшим образцам российского оружия, которые были представлены президентом страны Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

Голосование, как сообщили в ведомстве, продлится до 16 марта.

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В Минобороны РФ рассказали, какие названия для новейшего оружия лидируют в онлайн-голосовании | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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