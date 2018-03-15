Цель создания этой видео-статьи показать широкому кругу зрителей, как на самом деле выглядели ТаРТаРы и ОРДынцы в Русских летописях. Так как сегодня выходит много дезинформационных материалов, как от представителей исторической науки, так и в художественных фильмах. При этом никто не читает, и не принимает во внимание даже собственные Русские летописи.

Поэтому я предлагаю вам самим изучить реальные факты из Русских летописей, и увидеть своими глазами насколько они соответствую современных художественным образам в фильмах и работах современных так называемых историков.

Все подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.