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ТаРТаРы и ОРДынцы в Русских летописях!

17:27. 15 марта 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи показать широкому кругу зрителей, как на самом деле выглядели ТаРТаРы и ОРДынцы в Русских летописях. Так как сегодня выходит много дезинформационных материалов, как от представителей исторической науки, так и в художественных фильмах. При этом никто не читает, и не принимает во внимание даже собственные Русские летописи.

 Поэтому я предлагаю вам самим изучить реальные факты из Русских летописей, и увидеть своими глазами насколько они соответствую современных художественным образам в фильмах и работах современных так называемых историков.

Все подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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