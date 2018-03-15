Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2018
- 05:00 «Государство теряет контроль»: почему боевикам «АТО» удаётся уйти от ответственности за преступления.
- 03:30 Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска (ВИДЕО).
- 02:30 Военные ВСУ взяли в плен несовершеннолетних жителей ЛНР (ВИДЕО).
«Государство теряет контроль»: почему боевикам «АТО» удаётся уйти от ответственности за преступления
Украинским военным, которые принимают участие в «АТО», всё чаще удаётся избежать серьёзного наказания за тяжкие преступления.
Так, за убийство человека одного из боевиков «Азова» приговорили к выплате штрафа — в течение двух лет он будет отдавать пятую часть своей зарплаты в пользу государства. За организацию банды и участие в грабежах суд решил не наказывать начальника штаба карательного батальона «Айдар» и отпустил его на поруки.
Боевики «АТО» получают мягкие приговоры, потому что судьи опасаются их мести и часто применяют принятый в 2016 году закон об амнистии военнослужащих.
Что стоит за судейской лояльностью на Украине, разбирался RT.
Участники «АТО», которые возвращаются к мирной жизни, всё чаще получают незначительные наказания за тяжкие преступления. Так, в конце февраля Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил боевика полка «Азов» Владислава Шатило, который в ноябре 2016 года убил одного человека и нанёс увечья второму, к штрафу в размере 20% от заработной платы в течение двух лет в доход государства.
Инцидент произошёл 7 ноября 2016 года на проспекте Победы в Мариуполе. Конфликт между местным жителем и «азовцем» привёл к драке, во время которой Шатило в состоянии алкогольного опьянения перерезал человеку горло. Второго пострадавшего, которому боец «АТО» нанёс несколько ударов ножом в спину и лицо, медикам удалось спасти.
По данным расследования украинского издания «Страна.ua», Шатило был арестован, но вскоре вышел на свободу под залог в размере $10 тыс. Затем он договорился с двумя родственницами погибшего, каждая из которых получила по $10 тыс. компенсации. Переговоры ведутся и со вторым пострадавшим.
«По первоначальным данным следствия, именно „азовцы“ принесли оружие в ночной клуб и выразили желание избить своих будущих жертв. И согласно первоначальным показаниям самих „азовцев“, убийца сначала достал нож, после чего начал „бороться“ с будущей жертвой», — говорится в расследовании “Страна.ua”. — Однако, согласно приговору, «именно погибший, нецензурно выражаясь, неоднократно выражал угрозы убийством на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических убеждениях».
По словам судьи, «азовец» воспринял угрозы убийством как реальные, а потерпевшего — как способного привести их в исполнение. После этого в порядке самозащиты он вытащил правой рукой нож и один раз ударил по телу потерпевшего в левую подмышечную область, что суд расценил как лёгкие телесные повреждения».
Мягкий приговор за защиту Родины
Владислав Шатило — не единственный военный, которому удалось избежать ответственности за свои действия. Например, в июле 2016 года судья Иванковского районного суда Киевской области Алексей Гончарук приговорил 24-летнего участника «АТО», имя которого не называется, к штрафу в размере 3 тыс. грн. ($115) за то, что военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения «применил силу в отношении несовершеннолетней и удовлетворил свою половую страсть неестественным способом».
Судья посчитал смягчающим обстоятельством тот факт, что мужчина принимал участие в боевых действиях, тогда как десятиклассница вела себя недолжным образом, а «мать 16-летней потерпевшей не смогла доказать, как именно морально пострадала её дочь».
В июле 2016 года Апелляционный суд Киева отпустил начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита на поруки четырёх народных депутатов: Андрея Лозового, Игоря Мосийчука, Семена Семенченко и Егора Соболева. Лихолита подозревают в организации банды и участии в грабежах.
Командир батальона «Айдар» Валентин Лихолит выходит из суда
В интервью украинскому изданию «Обозреватель» бывший боевик «АТО» Павел Тука, в частности, рассказал, что, по информации свидетелей, Валентин Лихолит и его соратник Игорь Радченко отрезали уши девятилетней девочке, чтобы снять золотые серьги.
«Я думаю, если об этом говорит главный военный прокурор (Анатолий Матиос. — прим. ред.), он говорит, имея железные основания и доказательства. Но здесь, как и во многих других случаях, отъявленных негодяев, которых судят за реальные преступления, общество провозглашает «бедными патриотами», которых преследует «преступная власть, — рассказал военный. — Ответственности за свои действия они так и не понесли».
В сентябре 2017 года суд Николаева приговорил бойца «АТО» к пяти годам заключения за убийство отчима топором, хотя санкции за подобные действия предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Но судья посчитал, что «защита Родины» является достаточным основанием для смягчения приговора.
Судьи под давлением
Украинские чиновники стремятся к тому, чтобы сделать службу в армии максимально престижной, рассказал RT директор крупной украинской юридической компании. Так они рассчитывают привлечь в ВСУ большее количество людей.
«Судьи всегда стараются вынести более мягкие приговоры участникам «АТО», поскольку они защищают родину, но такого нет ни в одной стране мира. А наши судьи пользуются нормами принятого в 2016 году закона об амнистии военнослужащих», — говорит он.
Источник RT в Министерстве обороны Украины считает, что судьи опасаются за свою жизнь и предпочитают не выносить обвинительных приговоров бывшим военным. Например, в конце октября 2017 года судья Святошинского районного суда Киева рассматривал дело о мере пресечения для главы батальона ОУН* (Организация украинских националистов — экстремистская организация) Николая Коханивского, который устроил драку со стрельбой в районе станции метро «Академгородок» с командиром батальона «Один» Русланом Качмалой.
Прокуратура просила поместить Коханивского в СИЗО, но во время суда появились сторонники Коханивского, которые разгромили помещение и начали возводить баррикады из мебели в попытках помешать вывозу подследственного обратно в ИВС. В итоге судья вынужден был санкционировать только домашний арест.
Давление активистов могло стать и причиной, по которой в середине января 2018 года Ленинский районный суд в Запорожье отправил на доработку местной прокуратуре обвинение против бойца «АТО» Святослава-Андрея Грушевского. Следствие установило, что летом 2017 года Грушевский избил водителя маршрутки № 76, отказавшегося перевозить его бесплатно.
Оскорблённый боец «АТО» ударил мужчину по лицу сначала кулаком, а потом нанёс несколько ударов ногой. В результате избиения мужчина оказался в больнице с переломами носа и рваными ранами лица. Но на следующий день возле здания мэрии собрались активисты и сторонники Грушевского, которые потребовали у власти разорвать договор с перевозчиком, работающим на маршруте № 76, а позднее явились толпой на судебное заседание.
«На судей оказывают давление друзья задержанного. Никто не хочет связываться с толпой агрессивно настроенных людей, а правоохранители не обеспечивают безопасность судей при расследовании подобных резонансных дел», — пояснил источник в Минобороны.
Представитель министерства признаёт, что эта проблема неоднократно обсуждалась с руководством МВД, но решение так и не было найдено.
В сентябре 2017 года бывший начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Олег Друзь во время заседания парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявил, что 93% участников «АТО» являются «потенциальной угрозой для общества».
«Они видят ужасы во сне, становятся агрессивными и часто не могут контролировать своё поведение. Для убийства достаточно замечания или „неправильного взгляда“. Самая большая проблема заключается в том, что эти люди не адаптируются к нормальной жизни и находятся среди нас», — рассказал RT врач Киевской психиатрической больницы № 1.
По его словам, реабилитацией участников «АТО» никто не занимается, и лишь единицы из них соглашаются на добровольное лечение.
Люди, которые возвращаются с Донбасса, сталкиваются с раздвоением личности: в зоне «АТО» они могут бесчинствовать, а на остальной территории страны — нет, рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Оказавшись на „гражданке“, боец заливает все свои проблемы спиртным и начинает вести себя так, как в зоне «АТО». С этим сталкиваются все государства, которые втягиваются в войну», — пояснил эксперт.
Члены украинской Национальной гвардии
Кроме того, по мнению эксперта, бывшие боевики принимают активное участие в акциях протеста, а этого больше всего боится киевская власть. Так, по данным главы МВД Арсена Авакова, из 117 человек, задержанных в палаточном городке под Верховной радой, 11 оказались бывшими участниками «АТО».
«Лояльные люди с боевым опытом»
«Государство теряет контроль над теми людьми, которые вернулись с фронта. Которые имеют боевой опыт и которые не востребованы в гражданской жизни. Они умеют воевать, они обладают обострённым чувством справедливости, и они очень болезненно реагируют на многие вещи.
И государство должно их в первую очередь реабилитировать социально через специализированные центры», — заявил в интервью телеканалу «112 Украина» генерал-лейтенант полиции Украины Михаил Цимбалюк.
По его словам, будучи невостребованными в мирной жизни, они оказываются в неофициальных вооружённых формированиях, принадлежащих той или иной политической силе.
«Я слышал, что там в основном идеологически убеждённые люди, которые не на постоянной основе находятся в таких подразделениях. Но когда они будут там получать зарплату, это уже реально станет опасным. Когда речь идёт о деньгах — это профессиональная армия, которая запрещена действующим законодательством», — пояснил Цимбалюк.
Бойцы добровольческого батальона «Донбасс» возле здания Верховной рады
Однако в Минобороны не разделяют опасений Цимбалюка.
«Мы уверены, что бывшие военные не пойдут против руководства страны, а в случае необходимости вернутся воевать на восток. Власти демонстрируют хорошее к ним отношение и соответственно рассчитывают на поддержку», — рассказал источник в Минобороны.
В разговоре с корреспондентом RT представитель министерства не скрывал, что военных не смущает факт гибели гражданского населения от рук «защитников Родины», но подчеркнул, что им «нужны лояльные люди с боевым опытом», потому что «АТО» они заканчивать не собираются.
Эту информацию RT подтвердил и источник в администрации президента. По его словам, Украине невыгодно ни наказывать участников «АТО», ни прекращать войну на востоке страны. «Порошенко не планирует в этом году завершать войну, потому что, пока будут вестись боевые действия, против России будут работать и постоянно усиливаться санкции», — пояснил он.
Анна Голубченко
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* запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска (ВИДЕО)
13 марта Вооруженные силы ДНР, совместно с общественной организацией «Боевое братство» г. Челябинска и общественным штабом по оказанию помощи прифронтовым населённым пунктам, доставили в прифронтовой Докучаевск гуманитарную помощь.
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Военные ВСУ взяли в плен несовершеннолетних жителей ЛНР (ВИДЕО)
На берегу реки Северский Донец военнослужащие 92-ой отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен четырех жителей Луганской Народной Республики, двое из которых несовершеннолетние.
Об этом «Русской Весне» сообщили в МГБ ЛНР
Вызволить подростков удалось родителям, прибывшим на территорию, временно оккупированную ВСУ, а задержанных Андрея Мануйлова и Дмитрия Малоголового доставили в город Счастье и передали сотрудникам СБУ.
После многочасовых допросов и применения физической силы, жителей Республики привезли в Новоайдарский районный суд, где Д. Малоголовый подвергся унижениям со стороны сотрудников правоохранительных органов Украины и в последствии принужден свидетельствовать против своего товарища А. Мануйлова.
В результате неправомерных действий украинских спецслужб по сфабрикованному делу последний был приговорен к тюремному заключению, а Малоголовый — завербован сотрудниками СБУ. Ему был присвоен псевдоним «Махмед» и отработано задание по сбору и передаче сведений в отношении военнослужащих и объектов Народной милиции ЛНР. По возвращении в Республику Д. Малоголовый обратился в Министерство государственной безопасности.
Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж») своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
В случаях противоправных действий со стороны Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (050) 863–74–86, +38 (072) 100–36–57 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]
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