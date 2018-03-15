Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2018

США и Израиль планируют использовать тайно разработанное тактическое ядерное оружие для обезглавливания Сирии. Это оружие разрабатывалось с 1994 года и было произведено и развернуто с использованием бюджетных средств, предположительно предназначенных для модернизации ядерной бомбы B61. Это ядерное оружие с зарядом в одну килотонну, очень маленькое, что позволит им ослепить российские радары и уничтожит российские сообщения в Сирии.

Трамп только что уволил госсекретаря Тиллерсона, который был предупрежден молчать или его убьют.

План должен реализоваться в следующие 36 часов, начиная с массированной ракетной атаки по Дамаску, и американских и израильских воздушных ударов, чтобы обезглавить Сирию и убить президента Асада. Пропагандистская война против Сирии, раздутая до максимума за последние несколько дней, является «отвлекающей».

Наши источники подтверждают, все начнется с Дамаска. Цели:президентский дворец, штаб армии, штаб ПВО, штаб-квартира спецслужб и разведки, и центры связи Сирийской Арабской армии.

Это приведет к ядерной войне с Россией. Также целями являются и российские военные объекты, и США согласились использовать самолеты для нападения на российские центры управления ПВО и российские боевые самолеты на земле.

США переправляли самолеты в регион, в Израиль и Иорданию, в том числе тайно развертывая по крайней мере одно целое крыло F35 и более 70% все еще эксплуатируемых самолетов F22 (около 150 годных самолётов) из запасников США.

План проходил одобрение на встрече между Джаредом Кушнером и Нетаньяху, с министром обороны Маттисом, который в последнее время становится все более неустойчивым. Мотив прост, это ответ на расследование Мюллера и запланированный арест сыновей Трампа и зятя, за которым последуют уголовные обвинения против самого Трампа.

Защита Трампа – это ядерный шантаж с использованием американского народа в качестве рычага.

Больше о том оружии, которое США предоставили Израилю и которое будет использоваться в Сирии: на сайте Veterans Today

Источник: http://wh24.ru