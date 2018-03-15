Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2018
- 10:29 Атака на Сирию в течении 36 часов может привести к Третьей Мировой войне.
- 05:30 Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО).
- 04:35 Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:18 Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО).
Атака на Сирию в течении 36 часов может привести к Третьей Мировой войне
США и Израиль планируют использовать тайно разработанное тактическое ядерное оружие для обезглавливания Сирии. Это оружие разрабатывалось с 1994 года и было произведено и развернуто с использованием бюджетных средств, предположительно предназначенных для модернизации ядерной бомбы B61. Это ядерное оружие с зарядом в одну килотонну, очень маленькое, что позволит им ослепить российские радары и уничтожит российские сообщения в Сирии.
Трамп только что уволил госсекретаря Тиллерсона, который был предупрежден молчать или его убьют.
План должен реализоваться в следующие 36 часов, начиная с массированной ракетной атаки по Дамаску, и американских и израильских воздушных ударов, чтобы обезглавить Сирию и убить президента Асада. Пропагандистская война против Сирии, раздутая до максимума за последние несколько дней, является «отвлекающей».
Наши источники подтверждают, все начнется с Дамаска. Цели:президентский дворец, штаб армии, штаб ПВО, штаб-квартира спецслужб и разведки, и центры связи Сирийской Арабской армии.
Это приведет к ядерной войне с Россией. Также целями являются и российские военные объекты, и США согласились использовать самолеты для нападения на российские центры управления ПВО и российские боевые самолеты на земле.
США переправляли самолеты в регион, в Израиль и Иорданию, в том числе тайно развертывая по крайней мере одно целое крыло F35 и более 70% все еще эксплуатируемых самолетов F22 (около 150 годных самолётов) из запасников США.
План проходил одобрение на встрече между Джаредом Кушнером и Нетаньяху, с министром обороны Маттисом, который в последнее время становится все более неустойчивым. Мотив прост, это ответ на расследование Мюллера и запланированный арест сыновей Трампа и зятя, за которым последуют уголовные обвинения против самого Трампа.
Защита Трампа – это ядерный шантаж с использованием американского народа в качестве рычага.
Больше о том оружии, которое США предоставили Израилю и которое будет использоваться в Сирии: на сайте Veterans Today
Источник: http://wh24.ru
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Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО)
Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вышел из Севастополя и днём в среду прошёл через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Очевидцы из Стамбула сфотографировали фрегат во время прохождения через Босфор.
Это уже 3-й с начала недели наш боевой корабль, который направляется к берегам Сирии, где базируется средиземноморская эскадра ВМФ России. Корабли выполняют задачи на море, выходя из порта Тартус, где строится российская военно-морская база.
Как сообщала «Русская Весна», в понедельник в акваторию Средиземного моря из Чёрноморья вошёл большой десантный корабль «Минск», а во вторник Босфор миновал сторожевой корабль «Адмирал Эссен», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр».
Днём в среду в ВМФ РФ сообщили, что «экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота Российской Федерации в дальней морской зоне». Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
Офицер уточнил, что «Пытливый» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, и подчеркнул, что моряки-черноморцы без дела не сидят: в учебных классах овладевают теорией и в походе осваивают практику, которая помогает им в совершенстве овладеть военным искусством.
Экипаж сторожевого корабля — это примерно 200 моряков и офицеров. Фрегат «Пытливый» имеет на вооружении артиллерию, также на его борту установлено современное минно-торпедное вооружение — 2 торпедных аппарата ЧТА-53-1135 и два реактивных бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2».
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Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
САА взяла под свой контроль большую часть района Аль-Кадам на юге Дамаска после передачи боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» своих позиций правительственным войскам. Это произошло в соответствии с соглашением о прекращении ведения боевых действий и последующей эвакуации всех оставшихся здесь исламистов в провинции Идлиб и Хама.
Как только соглашение вступило в силу, банды ИГИЛ начали штурм Аль-Кадама (со своих позиций в лагере для палестинских беженцев Аль-Ярмук) для того, чтобы сирийская армия не смогла взять полностью под свой контроль данный район.
Близкое к ИГИЛ* агентство Amaq сообщило, что игиловцы предотвратили нападение оппозиционных боевиков на их позиции в лагере беженцев Ярмук к югу от Дамаска, в городе Ялда, где повстанцы атаковали их с помощью припаркованного начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего начали наступление с помощью двух бронированный автомобилей. Боестолкновения привели к гибели одного члена из оппозиционных фракций и ранению нескольких других.
В то же время, по заявлению пропагандистского крыла ИГИЛ, в столкновении с САА в Аль-Кадаме боевики якобы убили десять бойцов сирийской армии. Но не стоит забывать тот факт, что джихадисты практически всегда преувеличивают число уничтоженных ими в боях противников минимум в два раза.
Армия Сирии контролирует примерно 70 процентов Аль-Кадама, в то время как игиловцы довольствуются оставшимися тридцатью процентами. Но судя по быстрому и успешному продвижению САА в Восточной Гуте, у террористов в Ярмуке также не останется выбора, им придется сложить свое оружие и сдаться властям Сирии или быть совсем скоро уничтоженными.
Ранее стало известно, что сотни боевиков добровольно эвакуируются из южного района под Дамаском и отправляются на северо-запад Хамы.
В первой партии около 300 вооруженных членов НВФ и более 1000 родственников и членов их семей покинули южную часть Дамаска и были отправлены на автобусах из города Калаат-аль-Мудик на северо-запад — в провинцию Хама. Боевики на протяжении многих лет не сдавали город Калаат-аль-Мудик правительственным силам.
Однако после проведения переговоров при посредничестве российской стороны и заключения соглашения о прекращении ведения боевых действий оставшиеся здесь исламисты согласились отправиться в Идлиб и Хаму.
Напомним, что переговоры о добровольном выводе боевиков из данного района велись еще в сентябре 2017 года, тогда стороны смогли найти компромисс и тогда также была эвакуирована часть боевиков. Правда с того момента до момента исполнения соглашения прошло около полугода.
Лагерь Ярмук находится примерно в 8 км от центра города Дамаск. Лагерь для вынужденных переселенцев из Палестины был основан в 1957 году. С началом войны в САР он стал ареной ожесточенных столкновений между местными жителями и боевиками вооруженной оппозиции, а в 2015 году туда пробились террористы ИГИЛ, которые до сего дня продолжают удерживать половину лагеря.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
#Damascus: in #Yarmouk Camp and #Qadam – #ISIS launched a fierce attack targeting the #FSA & #HTS rebels who want to exit to #Idlib. Situation has calmed down #SyAAF & #RuAF helped rebels and attacked #ISIS positions #Syria #Saa #مخيم_اليرموك pic.twitter.com/lbHygQibwy— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 14 марта 2018 г.
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Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО)
Ранним утром 14 марта исламисты начали террористическую операцию «Гнев Гуты» на севере провинции Хама.
Различные террористические группировки объединили силы, чтобы начать внезапное наступление на позиции правительственных войск в северной части провинции Хама.
Боевые действия начались на широком фронте от посёлка Махаир до н.п. Аль-Хамамият, тем самым террористы хотят вынудить руководящий состав САА растянуть свои силы и средства по всей линии фронта, чтобы оборона Сирийской армии ослабла и ее удалось прорвать. После чего банды боевиков запланировали начать штурм двух крупных городов: Керназ и крупного христианского города Скальбия. Тем самым джихадисты хотят мстить за крупное поражение в Восточной Гуте.
Известно, что в наступлении участвуют группировки «Джейш аль-Иза», «Джейш аль-Наср», «Исламская партия Туркестана», а также играющие основную роль подразделения коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» («Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки»).
Террористы сначала сумели добиться определенных успехов, захватив приграничный город Аль-Хамамият, а также крепость Керназ. Внезапный мощный натиск заставил подразделения САА и ополченцев покинуть эти места.
Безрассудная первая атака стоила альянсу джихадистов более 15 боевиков, включая Хаттаба Аль-Хувиза, командующего ударными силами, который был убит во время штурма Керназа. В следующие часы потери НВФ продолжали расти.
Армейцы смогли удержать стратегический холм с видом на Аль-Хамамият. Эта высота не позволила врагам укрепить позиции в двух захваченных городах.
Затем к месту сражений прилетела российская и сирийская авиация, которые начали наносить массированные авиаудары по исламистам.
В течение нескольких часов сирийская армия перегруппировалась и нанесла мощный контрудар с участием бронетехники и артиллерии под прикрытием ВКС России и ВВС Сирии.
Прибывшие подкрепления Вооруженных сил САР и ополченцев начали контрнаступление днём в среду.
Армейцы быстро отбили города Аль-Хамамият и часть Керназа, с начала наступления было убито около трех десятков боевиков, в том числе 2 важных полевых командира.
В итоге Сирийская армия и ее союзники успешно аннулировали все завоевания бандформирований, которых те смогли достичь во время неожиданного утреннего удара.
Наступление банд полностью провалилось, в течение восьми часов они были разбиты и обращены в бегство, около 50-ти боевиков из различных фракций были убиты вместе с несколькими главарями.
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