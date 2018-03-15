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Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2018

10:41. 15 марта 2018 Просмотров - 240 Нет комментариев Опубликовал:

Атака на Сирию в течении 36 часов может привести к Третьей Мировой войне

США и Израиль планируют использовать тайно разработанное тактическое ядерное оружие для обезглавливания Сирии. Это оружие разрабатывалось с 1994 года и было произведено и развернуто с использованием бюджетных средств, предположительно предназначенных для модернизации ядерной бомбы B61. Это ядерное оружие с зарядом в одну килотонну, очень маленькое, что позволит им ослепить российские радары и уничтожит российские сообщения в Сирии.

Трамп только что уволил госсекретаря Тиллерсона, который был предупрежден молчать или его убьют.

План должен реализоваться в следующие 36 часов, начиная с массированной ракетной атаки по Дамаску, и американских и израильских воздушных ударов, чтобы обезглавить Сирию и убить президента Асада. Пропагандистская война против Сирии, раздутая до максимума за последние несколько дней, является «отвлекающей».

Наши источники подтверждают, все начнется с Дамаска. Цели:президентский дворец, штаб армии, штаб ПВО, штаб-квартира спецслужб и разведки, и центры связи Сирийской Арабской армии.

Это приведет к ядерной войне с Россией. Также целями являются и российские военные объекты, и США согласились использовать самолеты для нападения на российские центры управления ПВО и российские боевые самолеты на земле.

США переправляли самолеты в регион, в Израиль и Иорданию, в том числе тайно развертывая по крайней мере одно целое крыло F35 и более 70% все еще эксплуатируемых самолетов F22 (около 150 годных самолётов) из запасников США.

План проходил одобрение на встрече между Джаредом Кушнером и Нетаньяху, с министром обороны Маттисом, который в последнее время становится все более неустойчивым. Мотив прост, это ответ на расследование Мюллера и запланированный арест сыновей Трампа и зятя, за которым последуют уголовные обвинения против самого Трампа.

Защита Трампа – это ядерный шантаж с использованием американского народа в качестве рычага.

Больше о том оружии, которое США предоставили Израилю и которое будет использоваться в Сирии: на сайте Veterans Today

Источник:  http://wh24.ru

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Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО)

Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) | Русская весна

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вышел из Севастополя и днём в среду прошёл через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Очевидцы из Стамбула сфотографировали фрегат во время прохождения через Босфор.

Это уже 3-й с начала недели наш боевой корабль, который направляется к берегам Сирии, где базируется средиземноморская эскадра ВМФ России. Корабли выполняют задачи на море, выходя из порта Тартус, где строится российская военно-морская база.

Как сообщала «Русская Весна», в понедельник в акваторию Средиземного моря из Чёрноморья вошёл большой десантный корабль «Минск», а во вторник Босфор миновал сторожевой корабль «Адмирал Эссен», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр».

Днём в среду в ВМФ РФ сообщили, что «экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота Российской Федерации в дальней морской зоне». Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Офицер уточнил, что «Пытливый» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, и подчеркнул, что моряки-черноморцы без дела не сидят: в учебных классах овладевают теорией и в походе осваивают практику, которая помогает им в совершенстве овладеть военным искусством.

Экипаж сторожевого корабля — это примерно 200 моряков и офицеров. Фрегат «Пытливый» имеет на вооружении артиллерию, также на его борту установлено современное минно-торпедное вооружение — 2 торпедных аппарата ЧТА-53-1135 и два реактивных бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2». 

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Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) | Русская весна
Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) | Русская весна
Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) | Русская весна
Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) | Русская весна
Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

САА взяла под свой контроль большую часть района Аль-Кадам на юге Дамаска после передачи боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» своих позиций правительственным войскам. Это произошло в соответствии с соглашением о прекращении ведения боевых действий и последующей эвакуации всех оставшихся здесь исламистов в провинции Идлиб и Хама.

Как только соглашение вступило в силу, банды ИГИЛ начали штурм Аль-Кадама (со своих позиций в лагере для палестинских беженцев Аль-Ярмук) для того, чтобы сирийская армия не смогла взять полностью под свой контроль данный район.

Близкое к ИГИЛ* агентство Amaq сообщило, что игиловцы предотвратили нападение оппозиционных боевиков на их позиции в лагере беженцев Ярмук к югу от Дамаска, в городе Ялда, где повстанцы атаковали их с помощью припаркованного начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего начали наступление с помощью двух бронированный автомобилей. Боестолкновения привели к гибели одного члена из оппозиционных фракций и ранению нескольких других.

В то же время, по заявлению пропагандистского крыла ИГИЛ, в столкновении с САА в Аль-Кадаме боевики якобы убили десять бойцов сирийской армии. Но не стоит забывать тот факт, что джихадисты практически всегда преувеличивают число уничтоженных ими в боях противников минимум в два раза.

Армия Сирии контролирует примерно 70 процентов Аль-Кадама, в то время как игиловцы довольствуются оставшимися тридцатью процентами. Но судя по быстрому и успешному продвижению САА в Восточной Гуте, у террористов в Ярмуке также не останется выбора, им придется сложить свое оружие и сдаться властям Сирии или быть совсем скоро уничтоженными.

Ранее стало известно, что сотни боевиков добровольно эвакуируются из южного района под Дамаском и отправляются на северо-запад Хамы.

В первой партии около 300 вооруженных членов НВФ и более 1000 родственников и членов их семей покинули южную часть Дамаска и были отправлены на автобусах из города Калаат-аль-Мудик на северо-запад — в провинцию Хама. Боевики на протяжении многих лет не сдавали город Калаат-аль-Мудик правительственным силам.

Однако после проведения переговоров при посредничестве российской стороны и заключения соглашения о прекращении ведения боевых действий оставшиеся здесь исламисты согласились отправиться в Идлиб и Хаму.

Напомним, что переговоры о добровольном выводе боевиков из данного района велись еще в сентябре 2017 года, тогда стороны смогли найти компромисс и тогда также была эвакуирована часть боевиков. Правда с того момента до момента исполнения соглашения прошло около полугода.

Лагерь Ярмук находится примерно в 8 км от центра города Дамаск. Лагерь для вынужденных переселенцев из Палестины был основан в 1957 году. С началом войны в САР он стал ареной ожесточенных столкновений между местными жителями и боевиками вооруженной оппозиции, а в 2015 году туда пробились террористы ИГИЛ, которые до сего дня продолжают удерживать половину лагеря.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои под Дамаском: ИГИЛ атаковало боевиков оппозиции и Армию Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО)

Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна

Ранним утром 14 марта исламисты начали террористическую операцию «Гнев Гуты» на севере провинции Хама.

Различные террористические группировки объединили силы, чтобы начать внезапное наступление на позиции правительственных войск в северной части провинции Хама.

Боевые действия начались на широком фронте от посёлка Махаир до н.п. Аль-Хамамият, тем самым террористы хотят вынудить руководящий состав САА растянуть свои силы и средства по всей линии фронта, чтобы оборона Сирийской армии ослабла и ее удалось прорвать. После чего банды боевиков запланировали начать штурм двух крупных городов: Керназ и крупного христианского города Скальбия. Тем самым джихадисты хотят мстить за крупное поражение в Восточной Гуте.

Известно, что в наступлении участвуют группировки «Джейш аль-Иза», «Джейш аль-Наср», «Исламская партия Туркестана», а также играющие основную роль подразделения коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» («Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки»).

Террористы сначала сумели добиться определенных успехов, захватив приграничный город Аль-Хамамият, а также крепость Керназ. Внезапный мощный натиск заставил подразделения САА и ополченцев покинуть эти места.

Безрассудная первая атака стоила альянсу джихадистов более 15 боевиков, включая Хаттаба Аль-Хувиза, командующего ударными силами, который был убит во время штурма Керназа. В следующие часы потери НВФ продолжали расти.

Армейцы смогли удержать стратегический холм с видом на Аль-Хамамият. Эта высота не позволила врагам укрепить позиции в двух захваченных городах.

Затем к месту сражений прилетела российская и сирийская авиация, которые начали наносить массированные авиаудары по исламистам.

В течение нескольких часов сирийская армия перегруппировалась и нанесла мощный контрудар с участием бронетехники и артиллерии под прикрытием ВКС России и ВВС Сирии.

Прибывшие подкрепления Вооруженных сил САР и ополченцев начали контрнаступление днём в среду.

Армейцы быстро отбили города Аль-Хамамият и часть Керназа, с начала наступления было убито около трех десятков боевиков, в том числе 2 важных полевых командира.

В итоге Сирийская армия и ее союзники успешно аннулировали все завоевания бандформирований, которых те смогли достичь во время неожиданного утреннего удара.

Наступление банд полностью провалилось, в течение восьми часов они были разбиты и обращены в бегство, около 50-ти боевиков из различных фракций были убиты вместе с несколькими главарями.

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Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна
Кровавый провал: Банды начали мощное наступление, захватив 2 города в Хаме, но были выбиты САА и ВКС России (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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