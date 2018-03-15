Школьники пятидесятых

Школьники туристы

“Школьные годы чудесные, С дружбою, с книгою, с песнею”, – слова этой популярной советской песни вполне могли бы стать эпиграфом к этому фотосету. На фотографиях этого обзора запечатлены советские школьники из разных уголков Страны Советов.





Выпускница школы



Детская опера



Постановка спектакля



Школьники в Тимир-Тау



Веселье во время туристического похода



В пути



Юннаты



Юннаты убирают траву



Игры девчонок на перемене



Колхозная школа Хакассии



Детская музыкальная школа



Стахановская школа



Школа в мечете, Узбекистан



Цирковая школа



Помощь отстающим



Школьники на уроке физики



Гордость школы



Девчонки с праздничным настроением



Первоклассники

Источник: nashaplaneta.su