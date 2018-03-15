Школьники пятидесятых
Школьники туристы
“Школьные годы чудесные, С дружбою, с книгою, с песнею”, – слова этой популярной советской песни вполне могли бы стать эпиграфом к этому фотосету. На фотографиях этого обзора запечатлены советские школьники из разных уголков Страны Советов.
Выпускница школы
Детская опера
Постановка спектакля
Школьники в Тимир-Тау
Веселье во время туристического похода
В пути
Юннаты
Юннаты убирают траву
Игры девчонок на перемене
Колхозная школа Хакассии
Детская музыкальная школа
Стахановская школа
Школа в мечете, Узбекистан
Цирковая школа
Помощь отстающим
Школьники на уроке физики
Гордость школы
Девчонки с праздничным настроением
Первоклассники
Источник: nashaplaneta.su