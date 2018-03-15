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Школьники пятидесятых

22:31. 15 марта 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Школьники туристы



“Школьные годы чудесные, С дружбою, с книгою, с песнею”, – слова этой популярной советской песни вполне могли бы стать эпиграфом к этому фотосету. На фотографиях этого обзора запечатлены советские школьники из разных уголков Страны Советов.


Выпускница школы

Детская опера

Постановка спектакля

Школьники в Тимир-Тау

Веселье во время туристического похода

В пути

Юннаты

Юннаты убирают траву

Игры девчонок на перемене

Колхозная школа Хакассии

Детская музыкальная школа

Стахановская школа

Школа в мечете, Узбекистан

Цирковая школа

Помощь отстающим

Школьники на уроке физики

Гордость школы

Девчонки с праздничным настроением

Первоклассники



Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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