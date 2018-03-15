Роман Смирнов. Вкус пыли

Говорят у нас война с бриташкой намечается, бгг. Посмотрел свою базу крупных “Российских” компаний с иностранными владельцами. Вот выделил, это без оффшоров (их слишком много – те же самые виргинские любимые острова) – чисто английские владельцы – 200 штук.

Короткий обзор списка, говорит о том, что есть что терять в общем-то.

Возможно два варианта – это реально дочки английских компаний либо зарегены нашими бывшими соотечественниками на английских номиналов или уже на себя любимых с имперским аусвайсом.



С учетом того, что из лондиниума выдачи нет и похоже еще долго не будет, то это все потенциальные дыры для безвозратного вывода “капитала”.



В контексте зачистки “банковской системы” наверно имеет смысл обратить внимание, бгг. Потому что кроме ягуаров, чая ахмад и долбаного макензи, там есть например и оператор связи - http://motivtelecom.ru/ekb/company с 6 миллиардами выручки, в “опорном регионе” – уральской республике.

35 6661079603 ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000″ Милтон Инвест Лимитид (Индия)

Коллинз Интернэшнл Лимитид (Индия)

Гленфилд Менеджмент Лимитид Лайабилити Партнершип (Великобритания)

Кочетков Виталий Васильевич 6,632,000,000

и много еще разных хороших высокомаржинальных компаний с миллиардными оборотами.

Конечно миру-мир, но интересно как все эти “цепочки глобальной добавленной стоимости” будут сейчас рваться или не будут?

Не думаю, что нормальным компаниям, в не критических секторах, что то угрожает – очевидно что позиция России – собака лает, караван идет, но у схематозников и номиналов связанных с “островом” возникает вполне не иллюзорная возможность почувствовать, как выразился ВВП, вкус “пыли”.

Источник: https://romansmirnov.org/42