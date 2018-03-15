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Разведчик и президент: вторая часть фильма «Путин» раскрыла легендарное прошлое президента

16:09. 15 марта 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

путин

Журналистская кинолетопись о неизвестных сюжетах из жизни президента Владимира Путина получила продолжение в Сети. Сегодня появилась вторая часть фильма журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова про «настоящего Путина». В ней рассказывается о наиболее неизвестном периоде разведслужбы, навыки которой впоследствии пригодились российскому лидеру на президентской службе.

Из откровенного разговора с президентом складывается картина непростого жизненного пути, в котором закалялся нынешний волевой и самостоятельный политик. На службе Владимиру Путину всегда было свойственно умение брать на себя ответственность в сложных и опасных ситуациях. Например, в 1989 году Путин в одиночку и без единого выстрела остановил штурм здания советской резидентуры в Дрездене, а спустя 13 лет принял решение о штурме театрального центра на Дубровке, захваченного террористами.

Естественно, что выйти к разъяренной толпе и бороться с терроризмом может только сильный и закаленный человек. Сам Владимир Путин умеет обращаться с оружием со времен учебы в КАИ – Краснознаменном институте имени Андропова, ныне Академия внешней разведки. Однако сам подчеркивает, что служба в разведке – это «не беготня по канализации и не стрельба». И не забывает народное поверье, повторяя: «Береженого Бог бережет». Впоследствии Путину оружие пригодилось в «лихие 90-е», года на даче приходилось буквально спасть с помповым ружьем.

Такое хладнокровие характерно Путину и на гражданской службе. Он до последнего работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и ушел в отставку, следуя принципу: «Лучше быть расстрелянным за преданность, чем повешенным за предательство». Решение принималось, несмотря на отсутствие каких бы то ни было перспектив в родном городе. Впервые Владимир Путин признался, что тогда, в 1996 году, даже думал подрабатывать в такси, чтобы прокормить двух маленьких детей.

Так что прежде чем взойти на вершины российской власти, Владимиру Путину пришлось пройти большой, сложный и опасный путь, познав и взлеты, и суровые испытания. Все это закалило характер и научило ценить жизнь. Например, встречаясь со своим другом, итальянским экс-премьером Сильвио Берлускони, оба больших политика травят анекдоты и смеются, ловя «моменты нормальной человеческой жизни». При этом понимание счастья у Путина самое что ни на есть серьезное.

По словам президента, счастье для него – «это возможность формулировать большие задачи» и «возможность добиваться этих целей…, несмотря ни на какие сложности». Сегодня целеустремления Владимира Путина выводят Россию в лидеры освоения космоса с опережением конкурентов на несколько лет. Если бы в конце 90-х годов Путин не получил бы шанс возродить страну, ничего этого бы сегодня не было. Все эти годы российский лидер со сноровкой разведчика работал над тем, чтобы сделать Россию великой державой, и у него это получилось.

 

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