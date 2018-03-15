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Про Ивана (интересные стихи на песню рок-группы)

00:30. 15 марта 2018 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал: 


В деревушке у реки         
Как-то стали мужики
Спорить, кто из них мудрей.
Мимо старец проходил:
"Тот умнее, - говорил, -
У кого усы длинней".

    
   Решено! Отныне будет так!
   Всех умней у нас Иван-дурак,
   Меньше хвост у кумушки-лисы,
   Чем у Ивана усы!

На печи Иван сидел,
Сверху он на всех глядел,
Пироги с капустой ел.
Ну а после говорил:
"Ум всегда со мною был,
Я им хвастать не хотел!

   А теперь скажу я вам, друзья,
   Жить как раньше больше нам нельзя!
   С вами, право, можно одичать,
   Пора веселиться начать!"

Что ни день, дурак-Иван
Все веселье затевал:
"Жить давайте без забот!"
Все б ничего, да вот беда -
Вскоре кончилась еда,
Никто работать не идет.

   Время шло, народ оголодал,
   И Иван без крошки пропадал.
   А когда смекнули, что к чему -
   Усы оторвали ему,
   Усы оторвали ему.

    

        

                
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