Про Ивана (интересные стихи на песню рок-группы)

В деревушке у реки Как-то стали мужики Спорить, кто из них мудрей. Мимо старец проходил: "Тот умнее, - говорил, - У кого усы длинней". Решено! Отныне будет так! Всех умней у нас Иван-дурак, Меньше хвост у кумушки-лисы, Чем у Ивана усы! На печи Иван сидел, Сверху он на всех глядел, Пироги с капустой ел. Ну а после говорил: "Ум всегда со мною был, Я им хвастать не хотел! А теперь скажу я вам, друзья, Жить как раньше больше нам нельзя! С вами, право, можно одичать, Пора веселиться начать!" Что ни день, дурак-Иван Все веселье затевал: "Жить давайте без забот!" Все б ничего, да вот беда - Вскоре кончилась еда, Никто работать не идет. Время шло, народ оголодал, И Иван без крошки пропадал. А когда смекнули, что к чему - Усы оторвали ему, Усы оторвали ему.