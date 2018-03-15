“Пентагону не позавидуешь”. Военный политолог об “ответе” США на оружие РФ

Глава ЦРУ заявил, что США найдут "адекватный ответ" на новое оружие России. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, военный политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что на сегодня отрыв РФ в военно-технической области недосягаем для американцев.

Соединенные Штаты найдут защиту от нового российского оружия, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства рассказал о новых видах российского оружия, Помпео заявил, что в его речи ЦРУ не удивило "буквально ничего".

"Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений", – заявил он.

Помпео подчеркнул, что в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком. Глава государства также сообщил, что в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что на сегодня отрыв России в военно-технической области недосягаем для США.

"Вне всякого сомнения, те вооружения, о которых рассказал наш президент, привели в шок все ведущие государства и, прежде всего, США. Конечно, они сегодня в поиске альтернативных вариантов, которые бы смогли нейтрализовать тот комплекс вооружений, который был продемонстрирован. Но при этом надо понимать, что отрыв России в этих видах вооружений составляет 10-15 лет, к тому же надо учитывать фразу президента о том, что пока они будут искать эффективные варианты, "наши ребята еще что-то придумают". Так что сегодня, конечно, не позавидуешь Пентагону. Да, у них есть направления, перспективные формы, которые они хотели бы развивать, чтобы усилить Вооруженные силы США. Но все это делается не так быстро. И тот прорыв в военно-технической области, в который ушла Россия, конечно, сегодня для Соединенных Штатов Америки недосягаем. Но нам нельзя успокаиваться. Надо продолжать работать над совершенствованием обороноспособности своего государства", – сказал Андрей Кошкин.