Особый народ Монголии – хотоны

Среди народов монгольской национальности есть этническая группа людей, отличающаяся своим происхождением и культурой. Это хотоны. Из уст самих хотонов и других документальных источников происхождение хотонов имеет несколько вариантов.

Хотон монголы — небольшая этническая группа. Расселена преимущественно в сомоне Тариалан Увс аймака к югу от озера Увс-Нур. Также заметное количество хотонов проживает в сомонах, соседствующих с сомоном Тариалан – Наранбулаг (Наран-Булак на советских топографических картах) и в административном центре Увс аймака городе Улангом.

Но самой достоверной, основанной на устных преданиях самих хотонов и исследованиях учёных, является то, что во время правления Галдан бошогт хана они стали подданными Джунгарского государства. В те времена Галдан бошогт завоевал города восточного Туркестана и Уйгурии и переселял в разные места народы, занимающиеся земледелием. В рамках этих событий, есть предание, что на территории нынешнего Увс аймака Улаангом он расселил группу хотонов для возделывания земли.

По данным перепеси населения 1928 и 1930 годов, было зарегистрировано намного больше хотонов, чем раньше. Поэтому в ходе реформы администартивного деления был создан Алтан тээлийн сомон для проживания хотонов. А в 1933 году данный сомон был переименован в сомон Тариалан.

Считается, что в эти места более трёх веков назад их поселил джунгарский хан Галдан-Бошогту. По другой версии, хотоны являются потомками смешанного тюркского населения Синьцзяна, захваченного в плен войсками династии Цин в XVII — первой половине XVIII века. Академик Б. Я. Владимирцов, путешественники и исследователи П. К. Козлов и Б. Б. Барадийн, географ и этнограф Г. Н. Потанин в вопросе происхождения хотонов отдавали предпочтение кара-киргизскому элементу и отмечали преобладающую роль кыргызов в этногенезе хотонов.

Один из крупнейших российских тюркологов первой половины XX века академик А. Н. Самойлович, проводивший исследования племени хотонов, также придерживался подобного мнения и писал по этому поводу: «…судя только по верованиям хотонов, допустимо, что в их состав вошли кара-киргизы, восточнотуркестанские сарты, и, может быть, казак-киргизы».

При этом учёный на основе лингвистического анализа отдаёт предпочтение в вопросе происхождения хотонов кара-киргизскому элементу, в качестве доказательства ссылаясь также на приводимую Г. Н. Потаниным хотонскую легенду о происхождении рода сарыбаш (сравните с киргизским племенем сарыбагыш) от сорока девиц. Эта легенда, по мнению А. Н. Самойловича, имеет несомненно кара-киргизское происхождение. Аналогичной позиции придерживаются и многие современные ученые. Сегодня монгольских хотоны в полностью ассемблирование к монголам, и язык, обычай у них стали монгольскими.

У хотонов отмечена очень высокая доля носителей Y-хромосомной гаплогруппы R1a1 — 83 %, что является результатом дрейфа генов, объясняющимся эффектом бутылочного горлышка, которое проходила эта популяция, произошедшая от небольшого числа предков-основателей, мигрировавших в регион северо-западной Монголии в XVII веке; вероятнее всего, «бутылочное горлышко» было пройдено данной популяцией неоднократно ДНК-исследования монгольских ученых Ц.Цэрэндаш и Ж.Батсуурь подтвердили что, 45-50 % генофонда хотонцев происходят от кыргызов, следующая по значительности доля принадлежит уйгурам и узбекам, и совсем не значительная доля – казахам. И действительно, среди современных тюркских народов носителями высокой доли гаплогруппы R1a1 являются кыргызы – 63 %.

В настоящее время в Монголии проживают более 10 тысяч хотонов, они живут в основном в сомоне Тариалан, аймака Увс, на северо-западе Монголии к югу от озера Увс-Нуур. А слово “тариалан” в переводе означает пашня.

В местах их расселения на конусе выноса реки Хархира ещё 300 лет назад были созданы оросительные системы, что определило значительные отличия от окружающего кочевого животноводческого населения. Эти отличия сохраняются и до настоящего времени, неслучайно району компактного проживания хотонов было присвоено такое наименование. Также заметное количество хотонов проживает в соседствующих с сомоном Тариалан сомоне Наранбулаг.

Самыми первыми исследователями, обратившие внимание на хотонов были русские учёные Потанин и Владимирцов, побывавшие в здешних местах в 1910-х годах. Учёный Потанин путешесттвовал по местам проживания хотонов, знакомился с их бытом, языком. А учёный Владимирцов более глубоко изучал особенности языка хотонов. Также он записал со слов самих хотонов их легенды и эпосы. Из исследований Владимрцова стало ясно, что хотоны имеют тюркское происхождение. Он распознал в их языке более 100 слов из тюркского языка. Да и сами они говорили, что имеют разное с дербетами происхождение.

Также Владимирцов установил, что с точки зрения антропологии, они схожи с народами восточного Туркестана, даже их способ земледелия сохранил признаки земледелия восточного Туркестана.

Хотоны отличаются от окружающего местного населения (и от всех монголов) антропологическим типом, так как несмотря на практикуемые смешанные браки, у них сохраняются черты памирского типа лица.

Ранее хотонами использовался собственный язык тюркской группы — хотонский язык. В настоящее время хотоны полностью перешли на диалект калмыцкого (ойратского) языка, характерный для дербетов — основного этноса, населяющего Убсунурский аймак. Некоторые источники отмечают, что речь хотонов сохранила больше исконных ойратских черт, нежели говор собственно дербетов и баятов, испытавший значительное халхаское влияние.

Исторически все хотоны были мусульманами, однако за века проживания в регионе, где окружающее население исповедует буддизм в сочетании с элементами шаманизма, хотонами было утрачено большинство исламских обрядов, от местного населения были восприняты обычаи, которые не совместимы с исламским вероучением. Тем не менее, в этой этнической группе сохраняется память как о тюркском, так и о мусульманском происхождении. В обрядовой практике продолжают использоваться отрывки исламских молитв (только на хотонском языке).