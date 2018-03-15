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Очередное заседание челябинского клуба искателей 17 марта

10:29. 15 марта 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:
Напоминаю всем читателям, кто проживает в пределах доступности, что 17 марта состоится очередное заседание челябинского клуба искателей.
Заседание пройдёт с 14:00 до 16:00 часов в помещении клуба "Сова". Подробности и схема проезда тут https://mylnikovdm.livejournal.com/276822.html

Тем же, кто не может приехать, мы решили иногда выкладывать засписи с наших заседаний, чтобы было можно составить представление о том, что это такое. Скачать записи нашего заседания от 17 февраля 2018 года можно из папки в облаке на mail.ru

Там один видеоролик, в котором вторая часть заседания, а также четыре файла звукозаписи с телефона. Два первых файла это запись непосредственно в клубе Сова, при этом файл ""Запись 003.ogg" дублирует звук из видеоролика. Предполагалось, что мы позже смонтируем видео вместе со звуком, но свободного времени для этого, к сожалению, так и не нашлось. Поэтому выкладываю записи как есть.

В файлах "Запись 004" и "Запись 005" запись беседы нашего актива после основного заседания, когда мы решили посидеть в кафе и немного подкрепиться. Поэтому зарание извиняюсь за звуки трапезы в начале первого ролика. :)

Tags: Челябинский клуб искателей

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: челябинский клуб искателей
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