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Новый терминал Симферопольского аэропорта

18:14. 15 марта 2018 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:


Небольшое обзорное видео о новом терминале Симферопольского аэропорта.
Надо прямо  сказать – объект внушает. Скорее всего уже в этом году получится заценить на практике.



Стоит понимать, что при Украине на нечто подобное Крыму и близко не приходилось бы рассчитывать.


О текущем этапе строительства Крымского моста, который должен открыться уже в мае.


О тестировании Симферопольской ТЭС.

Плюс еще недавно довелось посмотреть ряд документов на тему культурного и патриотического развития Севастополя. Накал планов прямо сказать внушает.
Там даже легендарной подводной лодке "Запорожье" место нашлось.

С каждым таким объектом, украинской пропаганде будет все труднее объяснять, а что собственно потерял Крым отчалив от Украины? А ведь накануне референдума по украинскому ТВ крутили ролики про то. что если Крым останется, то тут будет "Украинская ривьера".



Перспективы этих предложений можно наглядно оценить по происходящему на Украине.

«После Майдана власть совершила еще много преступлений. Она сдала Крым по договоренности с Россией, чтобы сохранить свою власть. Она потом совершала преступления на Донбассе, загоняя украинские войска в котлы, за что никто до сих пор не понес ответственности».
Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать здание администрации президента на Банковой улице или Верховную Раду? Мы что, живем в 1937 году, в сталинских временах, когда эти мысли являются преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все.Военный переворот в Украине это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие" (с) Надежда Савченко

Такая вот она "Украинская Ривьера".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: аэропорт, крым, савченко, симферополь, Украина
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Один комментарий»

  • 703 505
    KOCMOHABT 15 марта 2018 в 20:38 Ссылка Пометить
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    Терминалы – это замечательно, но лучше бы разобрались с ценами в Крыму и чистотой курортов. Не спорю, сейчас стало лучше, чем при украинском правлении, но работы не початый край.
    P.S. Очень хочется съездить туда на своём авто – люблю автопутешествия.

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