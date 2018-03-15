НАТО – военно-политический союз потомков насильников, садистов и их жертв

Остаётся только предполагать, как будут вести себя на войне солдаты и офицеры таких государств НАТО как Германия и Италия, зная, что их бабушек и прабабушек насиловали американцы, англичане и французы?

Книга «Когда пришли солдаты» была не так давно издана в Германии. В ней немецкий профессор истории Мириам Гебхардт с горечью и возмущением рассказывает о том, как «цивилизованно» вели себя на территории Германии американцы, англичане и французы по отношению к местным женщинам и девушкам.



В отличие от дикой западной лжи о якобы имевших место массовых изнасилованиях со стороны военнослужащих Красной Армии, эти факты подтверждаются абсолютно и не подлежат никакому сомнению.

Обращает на себя внимание тот факт, что, согласно военным архивам, только 152 американских военнослужащих были осуждены за изнасилование в годы Второй мировой войны.

В то время как на западном фронте воевали войска союзников антигитлеровской коалиции, где американцев в 1945-м году насчитывалось 2 618 020 человек, англичан — 835 200, французов — 413 140, канадцев — 183 420 человек.

Разумеется, цифра в 152 осужденных за изнасилования американца при такой численности оккупационных войск выглядит смешной и абсолютно недостоверной.



Британский учёный Леон Радзинович объясняет это тем обстоятельством, что всего лишь около 5 процентов немецких женщин, оказавшихся в западной зоне оккупации, сообщили о насилии над ними…

Профессор Мириам Гебхардт с горечью и негодованием рассказывает: «Когда американские солдаты входили в города и деревни Третьего рейха, они кричали перепуганным жительницам:

« — Будешь спать со мной!

Многие немки шли на это. Кто-то — чтобы спасти себя и своих близких, кто-то — за нехитрые подарки, а кто-то по желанию».

Многие случаи настолько возмутительны, что Мириам Гебхардт, как она сама признавалась, просто приняла решение не сообщать о них. Например, она полностью исключила из своей книги факты массовых издевательств над детьми. А ведь одной из жертв было всего… три года!

Преступления очень часто совершались целыми бандами насильников, извращенцев и просто мародёров в погонах американской армии. Так, в марте 1945 года ночью в один из домов дом под Франкфуртом ворвались шесть совершенно пьяных американцев. Несколько часов они насиловали в одной и той же комнате хозяйку и ее 18-летнюю дочь, которая на всю улицу кричала «Мама!» Но никто не пришел на помощь. Все ценные вещи солдаты унесли.

Разумеется, многие набожные немки рассказывали о случившемся местным священникам.

Профессор Гебхардт в своей книге приводит запись из журнала пастора из Берхтестгадена Михаэля Мерксмюллера: «Восемь девочек изнасилованы, некоторые на глазах их родителей».

А мюнхенский архиепископ обязал своих священников фиксировать все, что творили западные союзники, и баварцы поистине с немецкой педантичностью выполнили распоряжение руководства.

Таким образом, случаи изнасилований фиксировались представителями всех немецких церквей, причём, как протестантскими пасторами, так и католическими священниками. Изнасилованные немецкие женщины, оставшиеся в живых, нуждались в помощи психотерапевтов. И обращались в церкви исповедаться и найти поддержку у священника. Архивы католических церквей в Баварии рассекречены, и профессор вполне открытыми, не подлежащими сомнению, источниками.

Кстати, в архивах немецких церквей на территории Восточной Германии, оккупированной Красной Армией, о фактах массовых изнасилований не упоминается, хотя архивы также в полной сохранности и общедоступны.

Профессор Мириам Гебхардт отмечает, что британцы и французы ничем не отличались от американцев. 16 апреля 1945 года «героические» британские солдаты и офицеры несколько часов измывались над тремя жительницами городка Нойштадт. В деревне Ойле английские солдаты затащили маленькую девочку в лес и, когда она начала кричать, застрелили ее.

Она утверждает, что только американские военные изнасиловали около 190 тысяч немок.

Поразительно, но не только суды государств, к которым принадлежали садисты, грабители и насильники, но и главы западных стран всячески покрывали преступников. Так, английского солдата, всё-таки обвинённого в изнасилованиях, осудил английский суд, однако, менее чем через два года он был освобождён от уголовной ответственности… королём Великобритании Георгом Шестым!

В 2013-м году вышла книга «Что делают солдаты: секс и американские военные во Франции в годы Второй мировой войны» профессора Мэри Робертс из университета Винсконсина (США), которая в предисловии отметила:

«Моя книга расстраивает старый миф об американских солдатах, которые, по всеобщему мнению, всегда вели себя хорошо. Американцы занимались сексом везде и со всеми, на ком была юбка».

Отправлявшимся на другой континент военнослужащим обещали «эротическое приключение», и именно эту «миссию» они выполняли с большим рвением. Ко всему прочему, для дискриминированных в США негров и африканских племен, европейское «приключение» стало способом «отомстить белым».

Уильям Лютер Пирс в своём труде «Женщины Монте-Кассино» свидетельствует:

«В мае 1944 года, Союзникам — силам «демократии и равенства» — наконец удалось захватить Монте Кассино (Monte Cassino), в центральной части Италии.

Прим. Союзная авиация варварски уничтожила этот монастырь, что привело к массовым жертвам среди мирного населения. Точное их количество неизвестно.

В составе Союзников находились марокканские войска. Они были посредственными солдатами, зато им не было равных в убийствах пленных и в части изнасилования гражданского населения. В ночь, после завершения битвы за Монте Кассино, дивизия марокканских солдат — 12 000(!) марокканцев — снялись со своего лагеря и, как саранча, опустились на группу горных сел в окрестностях Монте Кассино. Они изнасиловали в этих сёлах всех женщин и девочек, которых им удалось найти, — их число оценивается в 3000 женщин, в возрасте от 11 до 86 лет. Они убили 800 мужчин-сельчан, пытавшихся защитить своих женщин. Некоторых женщин они насиловали до такой степени, что более 100 из них от этого погибли.

Жители этих горных сел происходят от древних Волши, одного из племён доримской Италии, и их женщины отличаются более высоким ростом и грациозностью по сравнению с другими женщинами в той части Италии.

…Марокканские солдаты отбирали самых красивых девушек для группового изнасилования и длинные очереди темнокожих выстраивались перед каждой из них в ожидании своей очереди, в то время как другие марокканцы держали жертвы. Двух сестёр, 15 и 18 лет, насиловали свыше 200 марокканцев каждую. Одна из них скончалась, другая провела последние 53 года в психиатрической клинике. Марокканцы насиловали в сёлах и юношей.

… Интересно отметить, что в большинстве исторических трудов, посвящённых битве за Монте Кассино, опубликованных после войны, не упоминается об этом деянии наших доблестных цветных союзников из Северной Африки.

… Исследование, основанное на изучении военных архивов не только во Франции, но и в США, помогло выявить тот факт, что насилие и удовлетворение физиологических потребностей были основными методами американских военных по «установлению их власти и над французами».

Немецкие солдаты на фоне повешенной советской женщины и её ребёнка

Одним словом, и нацисты, и их западные противники были вполне достойны друг друга в отношении поведения на оккупированных территориях. Как говорится, два сапога – пара.

фото: worldandwe.com

Автор: Иоганн Лернер, Эблау

Источник: naspravdi.info

Источник: ss69100.livejournal.com