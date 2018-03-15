Газпром покидает Лондон

Вот и первый ответ госпоже Мэй подоспел (на самом деле это давно готовили, но сейчас очень удачно совпало). По сообщению Рейтер, Газпром закрывает свой лондонский офис, и переводит трейдинговые операции в Санкт-Петербург. Рейтер сообщает, что «будут потеряны сотни рабочих мест».Про «потерю» они загнули, конечно. Это разве что потеря для Лондона как для финцентра. И для Манчестера (где офис наверное тоже закроют) — это тоже потеря. Полагаю, что в Англии найдутся желающие поменять уютный офис на Тритон стрит на трейдинговый питерский HQ российского газового гиганта. В Санкт-Петербурге, конечно, еще более «сложный» климат, чем в Лондоне, но ничего… Культурная столица, высокие зарплаты и бонусы, прекрасные люди (питерцы лучше лондонцев, и прошу со мной не спорить) — это несомненный плюс.В общем, желаю сотрудникам Gazprom Marketing and Trading приятного переезда и больших успехов на берегах Невы.PS. И да, кто не в курсе — вот вам Лахта-центр по состоянию на 2018-03-13:Как видите, башня-то уже почти готова. 462-метровый небоскреб – станет самим высоким зданием Европы, и самым северным небоскребом в мире.Разорванные в клочья ™ жгут и пепелят, ага.

Источник: nashaplaneta.su