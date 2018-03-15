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Чем объясняется нерешительность российского руководства?

16:31. 15 марта 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Чем объясняется нерешительность российского руководства?

 
Атомное оружие кому-то позволяет распоясаться, а кто-то всего боится, даже обладая им. В Сирии с помощью американцев был убит известный российский генерал, несколько офицеров, несколько гражданских лиц, которые, якобы, занимались промышленными проблемами, и Россия не нашла в себе силы на это ответить. 

Наверное, боялись, что против всей страны применят ядерное оружие. Но когда мы на это не ответили, то последовало требование американцев: Россия должна отвести все свои войска от границ с Украиной. Получается, что мы боимся американского ядерного оружия,  а они то нас не боятся, потому что если бы мы жестко ответили на то, что происходило в Сирии, жестко ответили на то, что сегодня происходит в Донбассе, разговор бы сложился по-другому. Откуда такая нерешительность у нашего руководства? 

Отвечая на этот вопрос президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов считает, что у американцев под любую ситуацию есть матрица. У них матричное мышление. "Если ты где-то уступил американцам, они тебя дожмут. Ни на каком доверии, ни на каких совестливых условиях  с американцами работать нельзя. Они люди выгоды. Когда мы не отвечаем на такие вопросы ни политическими, ни военными мерами, американцы начинают "дожимать", - говорит Леонид Ивашов.

По поводу нерешительности российского руководства, Ивашов привёл пример миротворческой кампании в Косово, когда ни у министра обороны Сергеева, ни у Ивашова и его коллег не было ни одного цента на зарубежных счетах и ни одного квадратного метра недвижимости там. И они действовали независимо, самостоятельно.  

Полностью видеоинтервью генерал-полковника Леонида Ивашова смотрите на канале Youtube
 
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