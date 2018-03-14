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“Звезда на “Звезде”. Михаил Шуфутинский

15:11. 14 марта 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Он рос обычным советским мальчишкой, учился играть на трофейном аккордеоне, который ему подарил отец, после школы поступил в музыкальное училище и вместе с сокурсницей Аллой Пугачевой подрабатывал на джазовых вечеринках… а в 1971 году накануне приезда в СССР президента США Ричарда Никсона музыканта вызвали в КГБ. О том, почему москвичу в третьем поколении пришлось уехать в Магадан, что послужило причиной судьбоносного решения уехать в Америку, легко ли быть эмигрантом и как получилось, что на концерте он забыл слова любимой песни президента России в его присутствии, зрителям программы «Звезда на “Звезде”» расскажет заслуженный артист России Михаил Шуфутинский

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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