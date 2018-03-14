Может ли человек, прикованный большую часть жизни к инвалидной коляске, без возможности говорить и двигать какой-либо частью тела, стать одним из величайших учёных современности? Может. Стивен Уильям Хокинг это доказал своей жизнью.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде в семье учёного. Его отец занимался биологией. Дата рождения Стивена примечательна тем, что он родился в день 300-летней годовщины со дня смерти Галилео Галилея. Такие совпадения бывают очень редко – место рождения, гены и дата рождения. Всё это предопределило жизненный выбор Стивена Хокинга – он стал учёным. Он пошёл по стопам Галилея, стал изучать космологию, одним из основоположников которой как раз и являлся Галилей. Но до этого ещё было много событий.

В 1959 году окончил школу Сент-Албанс и поступил на физический факультет Оксфордского университета. В 1962 году Стивен Хокинг окончил Оксфордский университет, хотя, можно считать, другого выбора университета у него и не было. Ведь Оксфорд — один из самых престижных университетов в мире. Во время учёбы Стивен уделял больше времени спорту (занимался академической греблей) и вечеринкам, но даже такое отношение к учёбе не помешало ему окончить университет с отличием. После окончания Оксфорда со степенью бакалавра Стивен остался на некоторое время в Оксфорде для изучения солнечных пятен. Но для магистратуры Хокинг выбрал Кембридж. Как сказали бы спортивные болельщики, перешёл в стан заклятого врага.

Все основные достижения Стивена Хокинга в мире науки связаны с Кембриджем. К моменту поступления в Кембридж здоровье Хокинга стало значительно ухудшаться. Он потерял возможность двигаться из-за бокового амиотрофического склероза. Врачи отводили ему всего два года жизни. С таким диагнозом поражаются мышцы грудной клетки, и люди умирают или от удушения, или от остановки сердца. Но Стивен выжил и подарил миру одно из величайших достижений науки, что позволяет поставить его в один ряд с Альбертом Эйнштейном и Максом Планком. Стивен Хокинг окончательно стал двигаться при помощи инвалидной коляски только в 1974 году, а потерял возможность говорить только в 1985 году.

Стивен Хокинг сделал то, что до него не удавалась никому. В своих изучениях космологии, а именно теории большого взрыва и чёрных дыр, он соединил квантовую теорию Планка и теорию относительности Эйнштейна.

Хокинг непродолжительное время преподавал математику, в период с 1973 по 1979 год. Многие из коллег считали его математиком, но при этом он сам говорил, что последний раз изучал математику в средней школе и опережал своих студентов в изучении учебника только на две недели.

Основные достижения Хокинга в области науки связаны с изучением «чёрных дыр». В частности он доказал, что любые «чёрные дыры», несмотря на поглощение материи, испускают энергию. Также Стивен Хокинг высказал предположение о том, что «чёрные дыры» появились сразу после Большого Взрыва в виде частиц, имеющих массу около миллиарда тонн, а по размеру не превосходящих протон. Именно за счёт столь большой массы и столь малых размеров «чёрные дыры» способны поглощать материю под действием сил гравитации. Но это не самое главное жизненное достижение Стивена Хокинга.

Самым главным достижением Стивена Хокинга являются успехи в области популяризации науки. В этой области он выпустил четыре книги: «Краткая история времени», «Чёрные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке», «Кратчайшая история времени», а также книгу для детей «Джордж и тайны вселенной». В «Краткой истории времени», выпущенной в 1988 году, Стивен Хокинг написал всего одну формулу. Как сам он объяснял, что каждая включённая в книгу формула могла уменьшить продажи в два раза. Но даже наличие одной формулы не помешало книге стать настоящим бестселлером, в первую очередь за счёт простоты изложения.

Именно благодаря этим книгам Стивена Хокинга появляются люди, желающие заниматься наукой и изучением вселенной. За свои достижения Стивен не удостоился Нобелевской премии, но зато он стал почётным Лукасовским профессором, а также получил премию Вульфа и медаль Копли. Также его литературные труды отмечены премией принца Астурийского и Президентской медали Свободы.

Во многих фильмах используется образ гениального учёного, прикованного к инвалидной коляске, многим из нас кажется, что это что-то придуманное, но теперь стало ясно, что это дань Стивену Хокингу, который своей жизнью доказал, что пока работает мозг, человек может жить и приносить пользу обществу!

Краткая история Времени

Вселенная Хокинга (National Geographic)

Знаменитый британский ученый Стивен Хокинг скончался сегодня, в среду 14 марта, на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже. Эту информацию подтвердили в его семье. Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация. За вклад в науку он получил множество наград, включая премию Эйнштейна и премию по фундаментальной физике.