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Сменяемость власти по-немецки: Меркель будет править еще 4 года

12:28. 14 марта 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:
Сменяемость власти по-немецки: Меркель будет править еще 4 года | Русская весна

63-летняя Ангела Меркель в четвертый раз подряд становится канцлером ФРГ и будет определять внутренний и внешний курс страны еще 4 года.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего за очередное избрание ее канцлером проголосовали депутаты бундестага (нижней палаты парламента ФРГ).

По сути, сегодняшняя процедура была в большей степени технической: после прошлогодних выборов в бундестаг в стране шли долгие и непростые переговоры о создании правящей коалиции, в ходе которых Христианско-демократическому союзу (ХДС) во главе с Меркель и его «сиамскому близнецу» Христианско-социальному союзу (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером удалось заручиться поддержкой социал-демократов (СДПГ).

В понедельник, 12 марта, три партии подписали коалиционное соглашение, которое определит политический курс будущего правительства (так называемой «большой коалиции») на следующие четыре года.

В итоге сегодня Меркель получила голоса депутатов ХДС, ХСС и СДПГ.

В ходе тайного голосования ее кандидатуру поддержали 364 парламентария, «против» проголосовали 315 человек. Еще девять депутатов воздержались.

К 2022 году она будет бессменно находиться у власти в Германии уже 17 лет.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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