Словарь демократического языка – правильное толкование англо-европейской мовы

Срочно надо принимать меры по восстановлению адекватного восприятия слов «наших западных партнеров», без чего кажутся нелогичными их дела, хотя как раз наоборот – всё там абсолютно логично и понятно – просто переводить надо правильно:

Все знают, что на английском языке пишется совсем не так, как слышится. Одни и те же слова, сказанные в разное время в разном месте, могут иметь диаметрально разное значение. Знают это переводчики, знают политологи, но постоянно делают ошибки контекстного перевода, из-за чего возникает системное непонимание.

Для того, чтобы вести дискуссию, надо понимать, о чем говорят оппоненты. Именно этого понимания не хватает гражданам России при попытках буквального перевода на русский язык того, что говорят «наши западные партнеры».



➢ Весь цивилизованный мир – все колонии США

➢ Общемировые цивилизационные ценности – условия вассалитета под патронажем США

➢ Демократия – власть англосаксов над демосом

➢ У нас демократия – у нас вся власть принадлежит англосаксам

➢ У вас нет демократии – у вас есть что-то, что англосаксы считают своим

➢ У вас тоталитаризм – у вас есть что-то, что англосаксы считают своим и вы не хотите им это отдавать

➢ Вы нарушаете права человека – вы нарушаете права англосаксов отобрать у вас то, что им понравилось…

➢ Мы боремся за права человека – мы боремся за права англосаксов убивать тех, кто не хочет им что-то отдать

➢ У нас свобода слова – у нас можно говорить только то, что одобрено в Госдепе США

➢ У вас нет свободы слова – вы слишком много позволяете себе того, что не одобряет Госдеп США.

➢ Россия угрожает всему цивилизованному сообществу – Россия почему-то не хочет быть колонией США

➢ Весь цивилизованный мир против России – все колонии США против России

➢ Наши действия не направлены против России – именно против России направлены все наши действия

➢ Мы поддерживаем борьбу за права человека в России – мы поддерживаем уничтожение русских всеми доступными способами

➢ Мы озабочены правами человека в России – мы озабочены, что уничтожение русских идёт недостаточными темпами

➢ Российская пропаганда лжёт – англосаксы лгут и не краснеют

Данный политологический словарь очень неполный, его можно и нужно расширять, что я и предлагаю делать всем заинтересованным комментаторам – вплоть до полного понимания смысла сказанного "нашими западными партнерами", за которыми обычно следуют их действия.



Эти действия завтра не должны стать для нас сюрпризом, поэтому надо прилагать все силы для устранения трудностей правильного перевода сегодня.



Продолжение обязательно должно следовать.





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