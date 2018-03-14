Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 марта 2018
- 11:59 Первая группа мирных жителей покинула город Дума в Восточной Гуте.
- 11:06 Обстановка в Сирии нормализуется – Минобороны РФ.
- 09:52 Лаборатория по производству хим.оружия в Восточной Гуте.
- 09:03 ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГ* в Сирию и Ирак.
- 05:00 Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне.
- 00:40 Боевики в панике: Котлы у Дамаска множатся, банды в Аль-Гуте теряют квартал за кварталом (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:51 МОЛНИЯ: Глава Генштаба РФ провёл экстренные переговоры с Пентагоном.
Первая группа мирных жителей покинула город Дума в Восточной Гуте
Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых составит около ста человек, вышли из города Дума в Восточной Гуте.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Обстановка в Сирии нормализуется – Минобороны РФ
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Лаборатория по производству хим.оружия в Восточной Гуте
Видео из занятой сирийскими войсками лаборатории по производству кустарных образцов хим.оружия, которые использовались для провокаций в Восточной Гуте.
Лаборатория находилась на территории, которую контролировала "умеренная" группировка боевиков "Джейш-аль-Ислам".
На Западе разумеется плевать на подобные факты, потому что априори хим.оружие мог применять только Асад и Россия.
«Секретарь [Йенс Столтенберг] подчеркнул важность единства НАТО для противодействия России, которая представляет угрозу не только Великобритании, но и нашим союзникам по блоку», — сообщает пресс-служба МИД Великобритании словам генсека НАТО на встрече Бориса Джонсона с главами внешнеполитических ведомств и международных организаций по поводу ситуации с отравлением Сергея Скрипаля. В поддержку Лондона выступили также главы МИД Франции Лё Дриан и Германии Зигмар Габриэль. Они призвали к противодействию российской «дезинформации» и «вмешательству» в дела Украины и Западных Балкан, а также использованию Москвой «химического оружия везде, что очевидно из поддержки режима убийцы-Асада».
Как и говорилось ранее, с точки зрения логики Холодной войны, факты тут совсем уже не важны. Важнее политическая обусловленность тех или иных заявлений и действий. А то что у боевиков была лаборатория по производству кустарных образцов ОМП, то это кого надо лаборатория.
PS. И да, уволенный через Твиттер Тиллерсон стал очередным персонажем, который выступал с программой "Асад должен уйти", но который ушел сам.
США считают, что лишь уход президента Сирии Башара Асада создаст условия для мира в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Уход Асада через процесс под эгидой ООН создаст условия для долгосрочного мира в Сирии», – сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.
На известную картинку с теми, кто ушел вместо Асада, он уже просто не влезает, так что просто информация.
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ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГ* в Сирию и Ирак
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
В Москве и Подмосковье пресекли деятельность группировки, которая переправляла сторонников “Исламского государства”* в Сирию и Ирак. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности, передает РИА Новости.
Также установлено, что этническая преступная группа подделывала документы для нелегальных мигрантов из средней Азии.
В ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ и МВД обнаружили три лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Они изъяли печати, штампы о пересечении государственной границы, бланки миграционных карт, оригиналы и копии паспортов иностранных государств.
Силовики задержали 60 иностранцев. Также подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций.
Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.
Предотвращенные теракты
В воскресенье ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка.
Сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, в ходе которого злоумышленников ликвидировали. На месте происшествия силовики нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.
Кроме того, на прошлой неделе ФСБ в Махачкале задержала пять сторонников ИГ*. Сообщается, что преступники вербовали жителей Дагестана, а затем переправляли их в Сирию для участия в боях на стороне террористов.
У них изъяли взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые предназначались для терактов на Северном Кавказе. Операция прошла совместно с МВД.
*террористическая организация, запрещенная в России
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Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
Похоже, температура российско-американских отношений поднялась до критической черты, пишет журналист «КП.ру». Сначала военное руководство США заявило о готовности нанести удары в Сирии не только по армии Асада, но и по частям, в составе которых российские военные советники.
А затем дипломаты США объявили, что если ООН не решится нанести удар по Дамаску (а все из-за того, что Асад взялся зачищать от боевиков пригород своей столицы — Восточную Гуту), то американцы сделают это сами.
В общем, мир завис на волоске от бомбежки столицы Сирии с кораблей и самолетов США.
Надо было реагировать.
И Москва отреагировала. Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов достаточно однозначно плеснул холодной воды на раскалившиеся, как угли, мозги американских ястребов.
Он дал понять, что России прекрасно известен сценарий, за который США собираются ухватиться, как за причину нанесения удара по Дамаску. И предостерег от этого, пообещав ответить на такой удар.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
— У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками (армией Асада, — ред.) химического оружия против мирного населения.
В этих целях в Восточной Гуте собрана массовка из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв. Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции, — сказал генерал Герасимов.
Начальник Генштаба рассказал, что, по имеющимся сведениям, после этой провокации США планируют обвинить в применении химоружия войска Асада, и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.
— В то же время в Дамаске на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники и военнослужащие военной полиции, — четко предупредил генерал Герасимов (и ни у кого не оставалось сомнений — кому это предупреждение адресовано). — Поэтому в случае угрозы их жизни, Вооруженные Силы России примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять.
Российские военнуслужащие на одном из КПП в районе Дамаска. Фото: REUTERS
То есть если какой-нибудь крейсер США в Средиземном море или эскадрилья американских самолетов, поднявшихся с авиабазы в Турции, выпустят ракеты по Дамаску, они будут тут же потоплены или сбиты ответным огнем.
Куда уж понятней.
Но чем же так дорога Америке эта Восточная Гута, о которой раньше мало кто в мире слышал? Дело в том, что там США по-матерински опекают более 2,5 тысяч недобитков из запрещенных в России террористических ИГИЛ*, «Джабхат ан-Нусра»* и других банд.
И чем сильнее армия Сирии сжимает кольцо окружения вокруг этого осиного гнезда, тем сильнее скулят американцы.
Совершенно понятно, что им не хочется терять последний оплот своей опоры фактически под балконом у Асада. Они понимают, что ликвидация бандитского плацдарма в Восточной Гуте срывает их планы по устранению Асада. К тому же, поговаривают, в Гуте могут действовать американские инструкторы…
Разрушенные кварталы района Восточная Гута. Фото: REUTERS
Все это может иметь очень серьезные последствия.
Может сложиться ситуация, когда впервые в современной истории глаза в глаза сойдутся российские и американские военные. Ну, а дальше легко прогнозировать, что это может привести не только к региональному — в районе Сирии, но и к мировому столкновению. Неужели американские военные и дипломаты не понимают, с чем имеют дело.
Видимо, все-таки понимают, но не хотят терять лицо, как в дворовой драке — показаться соседским девчонкам (Евросоюзу, Арабскому миру, Турции и прочим наблюдающим за конфликтом в Сирии) «проигравшими слабаками».
При этом американцам надо помнить совет одного мудрого военного политика: не связывайтесь с русскими! Они все ваши потуги превратят в бесполезные. Хорошо бы в Пентагоне написали это метровыми буквами на стене, при входе. Как главную инструкцию.
Виктор Баранец
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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Боевики в панике: Котлы у Дамаска множатся, банды в Аль-Гуте теряют квартал за кварталом (ФОТО, ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, рассказал последнюю информацию об обстановке в пригороде Дамаска, который стал наиболее горячей точкой САР.
Последняя неделя в Восточной Гуте получилась довольно плодотворной для САА и достаточно мрачной для зелёных.
Садыки довольно удачно проводили атаки населенных пунктов, дробя большие районы, удерживаемые духами, на маленькие, находя в обороне зелени слабые места. Далее следовало усиление атаки в брешь и последующий охват и окружение района. По итогу получали либо освобождённый район, из которого духи вынуждены были уйти, дабы не попасть в окружение, либо котёл, если они все же решали продолжать удерживать его.
Итак, за последнюю неделю были освобождены следующие населённые пункты: Эш Шафуния — 6 дней назад, 7 марта, правительственные силы окончательно взяли его под свой контроль. До этого он гулял по рукам. Два дня назад — 11 марта — были освобождены н. п. Мираба и Афтрис. 12 марта были взяты под контроль правительственных сил н. п. Байт Бова и Модиара.
Помимо освобождённых и взятых под полный контроль САА населенных пунктов, результатом атакующих действий правительственных сил стало образование 4 котлов в Восточной Гуте.
Первый котёл — населённый пункт Эр Рихан.
Второй котёл включает в себя н. п. Дума и Абд Бейкури.
Третий котёл — Хараста эль Басаль.
И наконец, четвёртый и самый большой котёл включает в себя следующие населённые пункты: Джобар, Арбил, Эль Каса, Айн Терма, Кафер Батна, Сакба, Хамурия.
Количество зелени, остающееся в этих районах? Сейчас не возьмусь оценивать. Вряд ли мои или чьи-либо оценки будут актуальны.
В ближайшее время сирийцы продолжат активные наступательные действия. Будет продолжена оказавшаяся очень удачной практика дробления районов, удерживаемых духами, и образование котлов. Похоже, что для духов это тоже оказалось сюрпризом, правда неприятным. И это не последний сюрприз для них.
По правде, в начале операции в Восточной Гуте думалось, что боевики будут дольше и жёстче бодаться. Тем приятней для нас полученный за последнее время результат.
Как сложится ситуация в дальнейшем, будем видеть. На сегодня все ещё сохраняется опасность контратак зелёных, попавших в котлы, и до сих пор сохраняется опасность небольших вылазок или масштабной атаки из лагеря Ярмук.
Сирия, Дамаск. 13 марта 2018 года.
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МОЛНИЯ: Глава Генштаба РФ провёл экстренные переговоры с Пентагоном
По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.
Об этом сообщает Министерство Обороны РФ.
Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановка в Восточной Гуте.
Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты.
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