Сирийский офицер рассказал, как был шокирован героизмом российских солдат при нападении боевиков

16 августа 2017 в окрестностях города Акербата, располагающегося в самом центре Сирии, российский отряд Сил Специальных Операций в количестве 5 человек прибыл для выполнения секретной задачи на сирийский блокпост, который занимал определенную стратегическую высоту.

фото: youtube.com

Один из сирийских солдат, находившихся на блокпосту, успел только поздороваться с нашими спецназовцами, как был убит террористами, которые, собрав значительные силы, начали наступление на пост, занимающий стратегически важную высоту.

Российский спецназ без промедления вступил в бой против четырех десятков террористов, которые фанатично штурмовали стратегически важный блокпост.

В ходе ожесточенного боя были ранены практически все бойцы, оборонявшие блокпост. Невредимым остался только один российский спецназовец, который взял пулемет в руки и продолжил яростно держать оборону стратегической высоты.

фото: youtube.com

Молодой русский парень отбивал атаку сразу около четырех десятков бандитов.

Как сказал Президент России Владимир Путин в своем недавнем интервью Андрею Кондрашову, этот боец ведь не просто отражал атаку террористов, эта была группа Сил Специальных Операций, в задачу которой входили действия по наводке российской авиации на цели боевиков.

Наши ребята ни секунды не мешкали, а остались и приняли неравный бой. Серьезные ранения получили как командир отряда, так и второй боевой офицер, поэтому всю боевую работу на себя взял молодой ефрейтор - он действительно отразил несколько атак, уничтожил около десятка боевиков. В ходе боя одна из пуль попала в пулемет, оружие заклинило.

фото: youtube.com

Но он продолжил воевать, закидывая боевиков ручными гранатами, успевая при этом все же дать целеуказание нашим артиллеристам, а когда возникла опасность захвата их в плен террористами, они просто приготовились к самоподрыву, чтобы не попасть в руки боевиков.

Помощь подоспела как раз вовремя, как со стороны артиллерии, так и со стороны авиации, тем самым уничтожив основную часть сил террористов, и при помощи другой подоспевшей группы ССО их удалось всех вывести из-под обстрела.

Наши военные подоспели на помощь вместе с сирийскими бойцами. В документальном фильме, специально воссозданном по данным боевым событиям, сирийский офицер Абу Ашраф, который лично участвовал в данном бою и помнит все мельчайшие подробности, рассказал, что, слава богу, никто не погиб.

фото: youtube.com

«Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руке гранату и был готов взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все настоящие мужики, храбрые как львы».

фото: youtube.com

Ефрейтор ССО Портнягин Денис Олегович был лично награжден президентом России Звездой героя.

«Если не они герои, то тогда кто?», - задается вопросом Владимир Путин, «Я знаю, что в наших вооруженных силах много таких людей».

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