Россия – Европе: С Украиной разберемся без вас

Президент Порошенко считает, что российская сторона намеренно тянет время с выполнением решения шведского суда по выплатам штрафа в пользу выигравшего «Нафтогаза». Глава Незалежной считает, это толку от этого не будет, и планирует получить с «Газпрома» все, что причитается, до последней копейки. Украинский глава утверждает, что «Газпром» получает пеню за уклонение от исполнения решения арбитража в размере полумиллиона долларов в день.

Тем временем Федерика Могерини, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, предлагает урегулировать конфликт при посредничестве Европы. Могерини настаивает на выполнении «Газпромом» ранее заключенных соглашений о поставке через территорию Незалежной российского природного газа в страны Евросоюза.

Европейский союз также настаивает на трехстороннем формате переговоров по газовой проблеме в составе России, ЕС и Украины. Однако предложение Могерини уперлось в принципиальную позицию российской стороны. Александр Новак, возглавляющий Министерство энергетики Российской Федерации, заявил европейским партнерам, что решение споров по условиям поставки «голубого топлива» - дело компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины», и потому трехсторонних переговоров на уровне государств по газовому вопросу не планируется.