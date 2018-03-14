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Родовые хороводы. Традиция, как способ выживания народа

17:07. 14 марта 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня русский народ вспоминает свою глубинную суть, возрождает исконную культуру и традицию

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Ведущий: Владимир Борисов – гусляр и гусельный мастер, исследователь русского фольклора, семейный психолог, автор книги “Сказки Бояна” и главный редактор “Сказочного радио ГАМАЮН для детей и их родителей” http://gamaun.online, автор музыкального http://polubomu.com/ 

Формат – встреча. Разговор на тему “Родовые хороводы. Традиция, как способ выживания народа. Основы крепкой семьи”. Владимир будет с гуслями, поиграет-попоёт песни собственного сочинения. 

Дата: 17 марта(суббота)

Время: 15:00

Стоимость: 2р.\минута

Мы носим необычную одежду, произносим странные речи, питаемся со Скатерти-Самобранки, общаемся с Солнышком, Сырой Землёй и Матушкой-Русью… Мы – сказочные герои, последние из могикан, мастодонты 21 века, видящие в хороводах и народных играх прикладное значение и пользу. Мы – чудики, верящие в сказку, волшебники, творящие вокруг себя Белый Свет, Правду и Добро. Мы – Иваны-Дураки, живущие сердцем, а не головой. Может быть, поэтому у нас всё получается, как в сказке, чудесным образом? Получится и в этот раз. 

Русский народ за прошедшие века прошёл через суровые испытания. Утеряно многое, предано забвению самое главное. Но народ – это не машина и даже не организм, он не может сломаться или умереть. Пока есть люди, являющиеся носителями крови и духа народа, этот народ в любой момент может проснуться, вспомнить, кто он есть, – и встать во весь рост. 

Сегодня русский народ вспоминает свою глубинную суть, возрождает исконную культуру и традицию. Достаёт из сундуков то, что сохранилось, а чего не сохранилось – додумывает, создаёт заново. Во всех уголках Русского Мира ведётся большая работа по переработке, переплавке прошлого опыта и новых представлений. Создаётся НОВОЕ РУССКОЕ СОЗНАНИЕ и НОВАЯ СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ. 

Адрес: Москва, м.Ботанический сад, ул.Сельскохозяйственная, 13к2, вход через библиотеку 

Схема прохода: Выход из метро Ботанический сад (последний вагон из центра) на улицу Вильгельма Пика. 

Идти в сторону Яузы, гостиниц «Турист» и «Байкал», на перекрёстке с Сельскохозяйственной улицей перейти дорогу, повернуть налево и пройти гостиницу «Байкал» вдоль улицы до дома 13к4, за домом повернуть направо к дому 13к2. 

Ориентир надпись «Библиотека». 

Автобусы: 33, 603 до остановки Гостиница «Байкал». От остановки пройти до конца дома 13к4, повернуть направо к дому 13к2. 

От метро Владыкино – автобус 33 до остановки Гостиница «Байкал» (выход из метро к Сигнальному проезду, направление движения в сторону Берёзовой аллеи.

https://vk.com/vladimirborisov

http://polubomu.com

http://gamaun.online

Москва, м.Ботанический сад, ул.Сельскохозяйственная, 13к2, вход через библиотеку
Концептуальное антикафе

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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