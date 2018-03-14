Резидентура США в Армении и Грузии
22:07. 14 марта 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный материал о проникновении американской разведки в высшее военно-политическое руководство Армении.
Южный Кавказ: резидентура США
Сегодня Южный Кавказ вовлечён в сложные мультимодальные геополитические процессы, сопровождающиеся широким спектром вызовов для безопасности. Регион стал точкой пересечения геостратегических и военно-политических интересов таких ведущих мировых держав как США и РФ, а также их партнёров.
При этом, развивая механизмы сдерживания «геополитических альтернатив», американская сторона рассматривает регион в рамках типологии концептуально-аналитической базы в качестве «кризисной», «разделённой» зоны, стремящейся к ограниченной хаотизации. Подобные типологии, возникшие на стыке геополитических, военно-политических, цивилизационных и других смежных моделей, де-факто играют роль концептуальных обоснований, рассмотренных в предыдущих обзорах, и служат для факторного системного воздействия на государства региона и их внерегиональных партнеров.
Во многом возможность применения и специфика реализации данных подходов зависят от структур, качественных характеристик и потенциалов резидентур. Вследствие чего разведывательные сообщества США и их союзников расширяют собственные агентурные сети в данном регионе.
Не так давно в сеть попали материалы о структуре резидентур, действующих на территории Республики Армении и Грузии. Всего скомпрометировано до 20 человек, а также несколько организаций и ряд завербованных официальных лиц.
Кроме должностей послов и представительств Агентства США по международному развитию (USAID), предусматривающих разведывательные функции, на территории Республики Армения к шпионажу в пользу США причастны не менее 20 человек.
В частности, сотрудники Центрального разведывательного управления в РА:
· миссис Макиша Сова, первый секретарь посольства, заместитель официального представителя ЦРУ;
· мистер Брэдли Филпот, офицер безопасности, ранее работал в Грузии, приближенный М. Совы;
· мистер Ричард Хэтч, второй секретарь посольства;
· мистер Джоуз Лардизабэл, второй секретарь посольства;
· мистер Адам Колвин, второй секретарь — вице-консул.
Сотрудники Разведывательного управления министерства обороны США:
· полковник Брюс Мёрфи, военный атташе, резидент РУ МО;
· майор Эрик Ларсен, сотрудник военного атташата, представитель Агентства США по уменьшению угроз (DTRA), куратор проектов по расширению сети американских биолабораторий в Армении, имеет опыт работы в Молдавии, Украине, Азербайджане;
· майор Майкл Эндрюс Бэшэн, сотрудник военного атташата, специалист по военным переворотом, ранее работал на Украине с января 2013 г. до 3 февраля 2016 г.;
· майор Джошуа Малфорд, помощник военного атташе.
Среди завербованных и «ограниченно сотрудничающих» должностных лиц оказались:
· Виген Саргсян, министр обороны РА. Завербован в 2000 году во время учебы в «Школе права и дипломатии им. Флетчера», штат Массачусетс. Кураторы: Ричард Миллс и Брюс Мёрфи;
· Давид Тоноян, министр по чрезвычайным ситуациям. Завербован в 2005 году во время работы постоянным представителем Армении в НАТО, координатор проекта создания в Армении американских биолабораторий. Находится в тесных связях с В.Саргсяном. Куратор: Э.Ларсен;
· Гайк Котанджян, начальник Национального исследовательского университета обороны РА. Завербован в 1998 году в ходе стажировки в «Европейском центре по изучению проблем безопасности им. Дж.Маршалла». Уголовное преследование за госизмену было блокировано экс-президентом Армении Сержем Саргсяном;
· Микаэл Минасян, дипломат, посол Армении в Ватикане и Мальте. Зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна;
· Ара Сагателян, Руководитель аппарата Национального собрания. Координатор информационной составляющей, контроль СМИ;
· Самвел Фарманян, член Республиканской партии, замглавы Постоянного парламентского комитета по европейской интеграции, член ПАСЕ. Общая координация медиакомпаний;
· Алексан Арутюнян, первый замглавы Аппарата Президента Армении
Сегодня финансирование и сопровождение нелегальной разведывательной деятельности осуществляется через ряд неправительственных организаций, таких как: «Союз информированных граждан», «Клуб журналистов Аспарез», «Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества», «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи», «Армянский Хельсинкский комитет», «Центр европейских исследований Ереванского государственного университета», «Пинк Армения», «Фонд открытое общество Армении».
В период с 2016 по 2017 год оборот средств через данные организации превысил 1,5 млрд. долларов.
Также в ряде источников, в вопросе взаимодействия с иностранным разведывательным сообществом фигурируют следующие СМИ: «Civilnet.am», «Lragir.am», «1in.am», «Sut.am», «Aravot.am», «Azatutyun.am», газета «The Armenian Times».
На территории Грузии, используя в качестве прикрытия дипломатический статус, осуществляют деятельность:
· полковник Джеффри Хартман, военный атташе. Ранее работал в Ташкенте.
· полковник Мэтью Смит, сотрудник военного атташата. Координатор совместных учений спецподразделений двух стран. Отвечает за сбор разведсведений военного характера.
· Майкл МакМахон, первый секретарь политического отдела посольства. Взаимодействует с представителями политического эстэблишмента и оппозиции.
· Среди них члены республиканцы Т. Хидашели и Д. Узупашвили, а также бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Г. Бокерия.
· Вероника Истер Ли, атташе политического отдела. Отвечает за сбор сведений политического характера, координирует вопросы реинтеграции Абхазии и Южной Осетии, контактирует с активистами грузинской оппозиции.
· Лари (Майкл) Ледбеттер, второй секретарь посольства. Офицер ЦРУ. Вербует чиновников МИД Грузии, дипломатов посольства Швейцарии в Тбилиси.
· Алекс Скранк, первый секретарь посольства. ОФицер ЦРУ. Отвечает за сбор информации в Абхазии и Южной Осетии. Контактирует с представителями грузинских органов власти и оппозиции.
· Дуглас Болл, советник посольства, глава миссии USAID, которая спонсирует более 40 грузинских НПО, среди которых «Грузинская ассоциация молодых юристов», «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Институт развития свободы информации», а также грузинские СМИ в рамках проекта «New media initiative».
https://maksalexandrov.livejournal.com/1119.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com