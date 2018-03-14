Разорвать на части: Украине готовят западный фронт

У Украины, похоже, портятся отношения с еще одним государством — Венгрией. Так, замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что венгерский посол в Киеве Эрно Кешкеню превышает свои дипломатические полномочия.

Госпоже Зеркаль резко не понравилось высказывание посла о том, что его страна имеет право выдавать свои паспорта всем, у кого венгерское происхождение.

А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии

– заявила чиновница в эфире «Пятого канала, не уточнив, правда, что имеется в виду под украинской «автономией от Венгрии» (или Украине опять некой «незалежности мало?)

Зеркаль добавила, что у ее страны весьма жесткая позиция по поводу закона об образовании и других вопросов, касающихся языка.

Собственно говоря, именно жесткая языковая политика Киева и привела к тому, что Будапешт всерьез обеспокоен судьбой этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Помимо дискриминационных правил, установленных властью (таких, как закон об образовании, не предусматривающий обучение на других языках, кроме украинского), есть и другая опасность. Это деятельность радикальных националистических организаций Украины. Неонацисты даже подожгли здание Общества венгерской культуры в Ужгороде в феврале текущего года. В связи со всем этим Венгрия предлагала ввести в этот регион специальную миссию ОБСЕ.

Более того, Будапешт даже пообещал всячески блокировать процесс сближения Украины с Европой, если нарушение прав граждан венгерского происхождения будет продолжаться. Стоит отметить, что в Закарпатье живут порядка 150 тысяч этнических венгров.

Известный политолог Ростислав Ищенко предположил, что в случае продолжения такой политики официального Киева, а также притеснения нацменьшинств со стороны радикалов Западная Украина может, в конце концов, заявить об отделении от Украины:



Если Киев будет дальше безоглядно давить, то национальные общины в западных регионах страны сделают примерно тоже самое, что сделали русские общины в восточных регионах. То есть заявят о своей сепарации от Киева. При этом они обопрутся на поддержку соседних национальных государств. Ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не откажут в поддержке

В связи с поведением Украины вспоминается одно из предвыборных обещаний турецкой Партии справедливости и развития, которую возглавляет нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это обещание звучало следующим образом: «Ноль проблем с соседями». Однако после начала сирийской войны, когда у Анкары испортились отношения с Сирией и не только с ней, турецкая оппозиция говорила, что в реальности лозунг внешней политики звучит так: «Ноль соседей без проблем». Так вот, это же самое можно сказать и про Украину. Дружбу с Россией майданная хунта перечеркнула с самого начала (даже сам «евромайдан» проходил под лозунгом «Москаляку на гиляку»). Отношения с Польшей стремительно ухудшаются из-за разной оценки роли Бандеры и бандеровцев в истории. А теперь еще — и напряжение в украинско-венгерских отношениях из-за языковых законов.

И ни к чему другому, как к воплощению в жизнь принципа «Ноль соседей без проблем», не может привести политика шовинизма, которая и царит сегодня на Украине. Именно такая политика мешает столь желанной «евроинтеграции», но майданные деятели, как всегда, во всем винят кого-то.