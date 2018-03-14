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Образовательная катастрофа: выживет ли человечество как вид?

18:50. 14 марта 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Заглушение генома начинается за школьной партой

Доктор медицинских наук, профессор, почётный работник образования РФ Базарный Владимир Филиппович выступает в гостях у чиновников министерства образования Подольского городского округа и объясняет, почему среди школьников не осталось абсолютно здоровых детей. Почему приобщение к знаниям сегодня приводит не только к близорукости и сколиозу, но и школьным инфарктам и инсультам?

Какой должна быть профилактическая работа по сохранению здоровья школьников? Кого родят и воспитают дети, которые уже сейчас больны? Почему не существует санэпидзаключений на 45-минутный сидячий урок и шариковую ручку?

Почему скорочтение – это технология тайного мирового правительства, которая ведёт к шизофрении? Кто запрещает слову ассоциироваться с образами мира? Что будет, если мы исключим эти технологии из обучения? Почему сегодня надо сделать все школы коррекционными и инклюзивными? Что сказал Путин, посетив школу, занимающуюся по технологиям Базарного?

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Школа Базарного

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

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Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР

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Прорыв в системе образования. Школа Базарного. Апгрейд человека

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Школа: Война против детей


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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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