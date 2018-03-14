Новости Украины и Новороссии 14 марта 2018

Глава МИД Австралии Джулия Бишоп заявила, что пока преждевременно говорить о выводах по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Так она прокомментировала заявление своего новозеландского коллеги Уинстона Питерса, усомнившегося в том, что Россия ответственна за трагедию. Международные следователи утверждают, что самолёт был сбит ЗРК «Бук» из района, находившегося под контролем ДНР.

Данные российской радиолокационной станции указывают, что запуск произвели с территории, где размещались средства ПВО Украины. По мнению экспертов, на Западе стали понимать, что дело ведётся непрофессионально и намеренно затягивается.

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«Противоречит интересам страны»

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что пока не стоит говорить о каких-бы то ни было выводах по расследованию международной Совместной следственной группой (ССГ) крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года. Из 298 погибших 38 были гражданами Австралии.

«Расследование продолжается, и, когда оно завершится, его результаты будут переданы обвинителям для юридических действий, которые Австралия также решительно поддерживает, — подчеркнула австралийский министр иностранных дел. — Невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они пока не оглашены».

Ранее Бишоп делала куда более уверенные заявления на этот счёт. Так, в октябре 2016 года она утверждала, что необходимо найти виновных в уничтожении самолёта «в российском военном командовании».

«В последнее время политика Австралии изменилась, стала менее конфронтационной в отношении России», — отметил в беседе с RT эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Политолог связывает это изменение с потерями от антироссийских санкций и уходом с поста премьер-министра в 2015 году выступавшего с антироссийскими заявлениями Тони Эббота.

Новое заявление Бишоп прозвучало после того, как её новозеландский коллега Уинстон Питерс в интервью местному изданию Newshub заявил, что доказательств причастности России к уничтожению гражданского самолёта нет.

«Вы говорите, что человек, который пустил ракету, сделал это по указанию России. Большая проблема в том, что ваш аргумент с юридической точки зрения тут же провисает, так как у вас нет доказательств этого», — заявил министр иностранных дел Новой Зеландии.

Говоря о предложении возобновить прерванные в 2014 году переговоры о создании зоны свободной торговли с Россией, Питерс подчеркнул, что его страна не может терять время, дожидаясь итогов расследования.

«Если по итогам выяснится, что эти инсинуации не имеют фактических подтверждений, то мы просто впустую потратим время, а это не отвечает интересам нашей страны», — отметил министр.



Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс Reuters

«Действительно нет никаких доказательств, — отмечает Александров. — И причастность донбасских ополченцев тоже не доказана. Многое указывает, что это киевский режим сбил самолёт. И новозеландцы, и австралийцы это понимают. Но новозеландцы более свободны в своих высказываниях, а австралийцы всё же связаны с США военным договором АНЗЮС (Новая Зеландия и США разорвали договор о военном сотрудничестве ещё в 1987 году), потому они более осторожны».

Нелегитимное расследование

Уголовное расследование катастрофы Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» идёт уже четыре года — с момента создания 4 августа 2014 года Совместной следственной группы (ССГ), куда вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

13 октября 2015 года Совет по безопасности Нидерландов опубликовал результаты технического расследования, в котором заявил, что самолёт был сбит ракетой типа «земля-воздух», входящей в состав ЗРК «Бук», «Бук-М1» и «Бук-М1–2». В октябре 2016 года ССГ заявила, что ракета была запущена из района посёлков Первомайское и Снежное, который контролировался ополченцами ДНР.

Как отметил в интервью RT эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Виталий Бордунов, ССГ — в принципе нелегитимный институт с точки зрения международного права.

«Если бы это были приличные нормальные люди, которые действительно уважали международное право, они бы поступили так, как положено. Украина должна была организовать соответствующее расследование вместе с Малайзией, чего не было сделано», — отмечает эксперт.

По словам Бордунова, катастрофа Boeing MH17 над Донбассом попадает под действие статьи 26 и Приложения 13 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Согласно документу, Украина, как страна, где произошла трагедия, должна была заключить соглашение о расследовании с Малайзией, которой принадлежало воздушное судно, а не с Нидерландами, и зарегистрировать его по правилам ИКАО. Соглашение должно было также пройти проверку на соответствие принципам Чикагской конвенции. Такая процедура предполагает контроль над расследованием со стороны ИКАО. Ничего из этого не было сделано.

«Эта международная комиссия создана вне рамок международного права, возглавляет её участковый полицейский маленького голландского города, где нет ни специалистов, ничего, — подчёркивает эксперт.

— Всё это типично для современной ситуации в мире, если что — виновата Россия. Не важно, что доказательств нет».



Реконструкция МН17 в Гилзе Рейен, Нидерланды, 13 октября 2015 года Reuters

По словам эксперта, «ИКАО стоит в стороне», а само расследование напоминает скорее «сговор» с целью обвинить Россию.

В октябре 2016 года Москва передала следствию данные первичной радиолокации, которые ставят под сомнение выводы Совместной следственной группы о пуске ракеты сбившей MH17.

«Как уже заявляли и в Министерстве обороны РФ, и представители концерна „Алмаз-Антей”, при пуске ракеты из Первомайского это в обязательном порядке было бы отражено на данных РЛС. А на РЛС это не отражено», — отметила в ноябре 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Однако следствие до сих пор не отреагировало на эти данные.

«Как отмечают специалисты, всё это элементарно регистрируется, всё видно в этом раскладе, но на наши данные не обратили внимания, как будто их и нет», — отметил Бордунов.

Фактор предвзятости

12 марта 2018 года нидерландская программа журналистских расследований Zembla назвала имена главных подозреваемых в уничтожении самолёта.

Это якобы экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, его подчинённый Сергей Дубинский и генерал-полковник ВС России в отставке Николай Ткачев. Якобы эти имена следствию сообщила Служба безопасности Украины.

Ранее журналисты, в том числе и австралийские неоднократно выступали с похожими по «сенсационности» разоблачениями, однако, по словам Бордунова, «это липа, с юридической точки зрения эти доказательства принять всерьёз невозможно».

Российский МИД неоднократно отмечал особое отношение Совместной следственной группы к Украине. В частности, отсутствует негативная реакция на то, что Киев скрывает часть информации: отказывается предоставлять данные о переговорах военных диспетчеров и расположении украинских ЗРК семейства «Бук». В то же время Россия в отличие от Украины не имеет статуса полноценного участника ССГ. Кроме того, ССГ использует в качестве доказательств материалы «расследования» сайта Bellingcat, основанные на данных из социальных сетей.

«На юридическом языке это называется предвзятость, нежелание разобраться, кто и что сделал, — утверждает эксперт ИКАО. — А раз так, то, сколько будет длиться это расследование, я не знаю, тут идут свои игры».

22 февраля 2018 года Министерство юстиции Нидерландов заявило о продлении расследования до 2019 года, хотя ранее оно собиралось обнародовать результаты уже в начале 2018 года. Об этом ведомство сообщило в докладе парламенту.

По данным голландского Минюста, до сих пор, спустя четыре года после катастрофы, ведётся сбор останков тел жертв. Тем не менее, несмотря на незавершённость следствия, Гаага «ведёт подготовку к началу судебного процесса». И хотя Министерство юстиции Нидерландов утверждает, что ознакомилось с докладом российских специалистов, сделанные из него выводы не озвучены.

«Ясности в этом вопросе нет, — считает Бордунов. — Идёт лишь один разговор, что Россия во всём виновата».

В октябре 2017 года Верховный суд Нидерландов разрешил правительству не публиковать результаты расследования Совместной следственной группы.

«Правду они сказать не могут, — считает Михаил Александров. — Если подтверждать непричастность России и донбасских ополченцев, значит надо обвинять Украину. А это будет политически сильный удар по Киеву».

По словам эксперта, как только расследование признает, что Украина сбила самолёт, этот поставит под вопрос отношения этой страны с Европой, на что ни США, ни НАТО, ни ЕС не пойдут.

«Соврать открыто они не могут, признать правду — тоже, вот они и затягивают», — подытожил Александров.

Александр Бовдунов

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