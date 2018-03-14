Никогда не забывайте о том, что любые выборы — это всегда мошенничество!

Все идущие на выборы кандидаты, если они реально метят на место Президента России, просто обязаны за короткий строк вызвать у народа СИМПАТИЮ и ИНТЕРЕС к своей персоне. Только это УСЛОВИЕ может обеспечить им подъём на самую вершину власти. Ведь что в Конституции Российской Федерации прописано?

Основы конституционного строя, Статья 3:



1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.



2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.



3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.



4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

Поэтому кандидатам в Президенты России ничего не остаётся как красиво, а главное убедительно ЧТО-ТО говорить народу, а чаще ОБЕЩАТЬ, причём исключительно ТО, что народ ЖАЖДЕТ УСЛЫШАТЬ. Если кандидату не следовать этому правилу, в основу которого положено знание психологии обычного человека (как принято говорить — "человека из народа"), то в его сторону никто даже не посмотрит! А значит, на выборах он наберёт ноль целых, хрен десятых процента голосов народа...

Вот почему самые "продвинутые" кандидаты на пост Президента РФ стремятся сами или с помощью нанятых политологов, имиджмейкеров и спичрайтеров так отточить все нюансы и пункты своей "предвыборной программы", так увязать их с текущими чаяниями и надеждами народа, так умело сослаться на прежний исторический опыт (в нашем случае — советский опыт), что подавляющее большинство народа, услышав милые слуху слова, идеи и обещания, должно непременно сказать: "Да! Мы хотим этого! Сделай это! Мы изберём тебя, товарищ, ты наша надежда!"

Вот ради этой психологической победы над народом и сочиняются все "предвыборные программы" кандидатов в президенты!

"Я сделаю так, что в России не будет бедных!" — обещает один кандидат. "Я уничтожу коррупцию!" — обещает другой. "В магазинах России будут продаваться только экологически чистые продукты!" — обещает третий. "Я создам справедливое общество!" — обещает четвёртый...

А сказать — вовсе не значит это сделать! И здесь мы имеем явный элемент мошенничества!

Элемент мошенничества в таком деле, как выборы Президента России!

Есть такой афоризм: "Когда работодатель ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника!"

Если продолжить логику этого афоризма, получится такая "минизарисовка" из нашей реальной жизни: "когда покупатель ищет товар, который должен быть и хорошим, и дешёвым одновременно, то чаще всего он находит мошенника, который разводит его на деньги".

Это психология!

Когда меня в очередной раз развели на деньги мошенники, это случилось лет пять назад, я задумался о механизме этого преступления. А поскольку я с юности приучен смотреть везде в самый корень проблемы, то я узнал такую пикантную деталь: все толковые словари, что советские, что нынешние российские, нагло лгут нам про этимологию слова "мошенники"!

Вот что на разные лады пересказывают нам эти толковые словари:

Имя существительное "мошенник" исторически является однокоренным слова "мошна". А мошной некогда называли:



Сумку, выполняющую функцию кошелька, в которой деньги лежат.



Богатство, в переносном смысле. То есть, содержимое мошны.



Таким образом, слово "мошенник" произошло от слова "мошна". И очень логично предположить, что это имя существительное означает:



Тот, кто гоняется за чужой мошной, чтобы попробовать сделать её своей. (по такому же принципу образовалось современное слово "барсеточник")



Тот, кто набивает свою мошну содержимым чужой мошны.



Интуитивная ассоциация "мошенник — мошна" уже утрачена, но история слова продолжает успешно жить. Как и мошенники. Источник.

При написании этой словарной статьи, похоже, тоже не обошлось без мошенничества!

Ещё в апреле 2011 года я написал статью "ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ", в которой посрамил всех наших академиков-лингвистов, показав им, от какого корня на самом деле происходит слово "мошенники". Понятно, что это слово не вчера в русском языке появилось. Оно возникло тогда, когда у русских людей в лексиконе появились пословицы о библейских жидах. Эти: "Жид языком речист, да на руку нечист". "Где село ожидовело, там запор — святое дело". "Всякий жид в наш карман глядит". "Жид лисой глядит, а пахнет волком", и сотни других.

Жиды всегда были иноземцами для Руси, пришельцами, чаще всего кочующими от села к селу, от города к городу в поисках, чем бы поживиться. В силу их пристрастий и качеств характера, наши предки дали им два хлёстких прозвища — "проходимцы", то есть, проходящие мимо и при этом норовящие что-то украсть, и "мошенники".

Слово "мошенники" появилось как производное от имени иудейского пророка Моше, он же Моисей в преданиях христиан, который дал жидам "Божий Закон": "НЕ кради!", "НЕ убий", "НЕ прелюбодействуй", "НЕ лжесвидетельствуй" и так далее с приставкой НЕ. А они, жиды, как ни в чём ни бывало, из века в век, прикрываясь "Законом Моше", всё делали с точностью до наоборот! Убивали, крали, лжесвидетельствовали, прелюбодействовали и даже устраивали бордели для "гоев". Вот наши предки, имевшие соприкосновение с пришельцами-жидами, и вынесли свой вердикт — это мошенники!

Когда я написал эту статью, ой, кто только ни высказал мне свою критику, мол, вы, Антон Благин, наверное, не знаете, что в русском языке есть слово "мошна" — кошелёк. отсюда "мошенник — значит карманник". Вот и всё, и незачем забираться аж к древним иудеям!

На что я ответил: в корне не правы те, кто так думает!

Если открыть толковый словарь живого великорусского языка, составленный В.И.Далем, то там и вправду написано: "Мошенник – от слова «мошна», то есть кошелёк". Из этого нам предлагается сделать вывод, что мошенник – вор мошны, то есть карманник. Однако, здесь имеется неувязочка, которую видно невооружённым взглядом. Вполне возможно, что знаменитый составитель толкового словаря никогда не слышал хвастливого изречения воров-карманников: «ловкость рук, и никакого мошенства!»

Если сами воры утверждают, что кража и мошенничество – совершенно разные криминальные деяния, это значит, что великий специалист по языку банально ошибся, занимаясь исследованием происхождения слова «мошенники». Не думаю я, что Владимир Иванович Даль сделал эту ошибку умышленно, чтобы дезинформировать пользователей своего словаря и скрыть нечто вопиющее.

Как бы там ни было, по факту, мошенник – более тонкая криминальная профессия, чем вор. Можно сказать, эта криминальная профессия требует гораздо большего интеллекта, знания психологии человека и практического умения по манипулированию сознанием жертвы. Как видите, у мошенника должны быть задатки священника, так сказать жреца. На это указывает и то, что воры-карманники кормятся исключительно за счёт ловкости рук, а мошенники живут за счёт вероломства, и в этом их принципиальная разница!

Схема, по которой действуют абсолютно все мошенники, проста, но её исполнение всегда хитроумно, коварно, а потому неожиданно для жертвы. Мошенники нагло эксплуатируют доверчивость людей, их чувство веры. Главное для них – заставить потенциальную жертву ПОВЕРИТЬ в слова обещаний и ДОБРОВОЛЬНО пойти у них на поводу – совершить какое-либо нужное мошенникам действие своими собственными руками.

Подчёркиваю, при мошенничестве жертва САМА (!) своими собственными руками, причём ДОБРОВОЛЬНО (!) отдаёт преступникам или имущество (деньги, вещи) или свой голос (на каких-либо выборах).

А для того, чтобы такой фокус случился, чтобы жертва сначала САМА что-то своё отдала, а потом только кричала: "Караул! Помогите! Меня обманули!", её, жертву, надо ввести в состояние соблазна. Это такое изменённое состояние сознания, когда ты чего-то очень хочешь, а тебе вдруг именно это и предлагают, причём незадорого, и у тебя от мысли, что счастье вот оно рядом, пропадает чувство осторожности, а вместе с ним и способность к анализу ситуации, и наоборот включается слепое чувство веры. Это психология!!! Ты начинаешь идти на поводу у мошенника, выполнять его просьбы и томительно ждать обещанного... Проходит время и вместе с ним приходит прозрение... Человек, ставший жертвой мошенника, наконец, понимает, что его нагло обманули, причём вероломно!

Вот сама суть механизма мошенничества! Оно связано с вероломством и со встречей жертвы один на один со специалистом по манипулированию сознанием, а то и с целой бандой мошенников! Ну и при чём здесь "воровство мошны"?!

Когда проходят какие-то выборы, где признаки мошенничества всегда присутствуют в предвыборных программах различных кандидатов во власть, я всегда говорю: "Люди! А вы посмотрите, нет ли среди этих "избранников от народа" тех самых жидов?!" Без них, по моему наблюдению, не проходят ни одни выборы ни в одной стране мира! Эти проходимцы есть везде! Вот почему как раз на этот случай в христианской Библии есть хороший совет от Христа-Спасителя: "Берегитесь тех, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их" (Мф. 7: 15-16).

И ещё поделюсь с читателями своим жизненным опытом. В далёкой молодости, когда я был моряком и моряки читали в море книжки, мне на глаза попалась вот такая замечательная книженция Сергея Львова. Ну очень всем рекомендую! Лучше одну такую умную книгу прочесть, чем сотню пустых придуманных детективов!

Скачать книгу в разных форматах можно здесь.

Так вот, только после прочтения книги Сергея Львова где-то в начале 1980-х я начал понимать и видеть, что вокруг меня живёт множество нормальных людей, и они не рисуются, чтобы выглядеть лучше, они такие, какие они есть. И вместе с тем, есть такие индивидуумы, которые только хотят казаться нормальными людьми, а на самом деле они — те самые "волки в овечьей одежде".

И ещё. Вчера я написал и опубликовал сразу на трёх сайтах статью: "ТРИ КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ 18 МАРТА ЗА ГРУДИНИНА — КОММУНИСТЫ, ЕВРЕИ И ДУРАКИ!", ох и досталось же мне за неё! Я хотел через "шокотерапию" достучаться до сознания людей, пребывающих накануне выборов в состоянии изменённого сознания. Не вышло. Особенно досталось мне от читателей сайта "Ящик Пандоры"! Просто "запинали ногами"!

Ладно, мне не больно. И не привыкать. Сегодняшнее общение с читателем я хочу продолжить короткой публикацией моего боевого товарища по информационной войне, блогера SS69100:

"По делам их узнаете их!"

"Есть ли сегодня в России проблемы?

Безусловно, причём проблем — масса. Не будем забывать, что мы живём в капиталистической стране, входящей (спасибо КПСС, КГБ и прочим, а также лично Горбачёву с Ельциным) в качестве сырьевого придатка в мировую капиталистическую систему.

Может ли Россия, входящая в эту самую систему, не иметь серьёзных социальных проблем?

Нет! Все проблемы народа органично вытекают из самой сути безчеловечного строя. Зато в России более 130.000 (ста тридцати тысяч!) долларовых миллионеров! Это с ними и при их поддержке горячие патриотические головы собираются строить социализм?!

Добавьте в эту группу довольных капитализмом подавляющее большинство из 5.700.000 сотрудников ФСО ФСБ и спецподразделений, МЧС, МВД, УФСИН и Прокуратуры.

Также не забудьте приплюсовать порядка 2.700.000 таможенников, налоговиков и чиновников лицензирующих и контролирующих организаций.

А ведь ещё в армию противников социализма следует прибавить депутатов с их оплачиваемой обслугой (1.827.000), а также практически то же число адвокатов и нотариусов.

Мы даже не упоминаем о более миллиона бойцов частных охранных предприятий (ЧОПов).

Сколько на круг выходит?

Без упомянутых бойцов — более 12 миллионов человек! Причём всё это — хорошо организованная сила, часть которой уже вооружена.

Они захотят добровольно делиться своим нажитым? Менять условия, которые и дальше позволяют им паразитировать на 20 миллионах человек, занятых на производстве? На 32-х миллионах пенсионеров? На почти таком же числе детей?

Заметим, что в царской России начала прошлого века такой статистики, что в абсолютных цифрах, что в процентном отношении к числу жителей империи — не наблюдалось.

Автор отнюдь не против социализма, наоборот: СССР — это была замечательная, светлая, чистая, образованная и справедливая страна. Если по большому счёту. И, конечно, очень бы хотелось переделать нынешний капиталистический придаток под названием РФ в СССР-2.0.

Однако автор понимает, что в нынешних условиях, т.е. с учётом приведённой выше статистики, повторить Октябрь — это нереально. Хуже того, любые попытки такого рода попросту приведут к развалу нынешней России. Потому что социалистический переворот без гражданской войны не получится ввиду мощной силы, ратующей за сохранение капитализма.

А если война — значит распад страны неизбежен. Мы же все помним позорные Хасавюртовские соглашения, которые должны были привести к отделению части России!!! Равно как и мощнейшие центробежные процессы конца 90-х по отделению краёв, областей от Российской Федерации!

Следовательно, любой политический деятель, который обещает за 5-10 лет заново отстроить социализм в России — либо лгун, либо провокатор. В любом случае — сволочь.

А что можно сделать в нынешних условиях?

Только одно: формировать глобальный тренд на социализм. То есть, с учётом исторического опыта России и СССР проводить собственную глобальную политику. Ибо не ослабив внешнего давления на страну, что-либо менять в ней самой заведомо обречено на неудачу.

Некоторые комментаторы на различных ресурсах любят говорить, мол, глаза боятся — руки делают. Да, поговорка верна, но лишь тогда, когда имеющиеся ресурсы позволяют достичь цели. Если ресурсов недостаёт, то это путь к поражению. Вот скажите, зачем пулемётчику пулемёт, если нет ни одного патрона?!

Сказанное выше не означает, что ничего в стране не надо пытаться изменить. Надо! Необходимо! Но... с учётом имеющихся ресурсов! Людских, финансовых, экономических, военных, а главное — учитывая то, что есть в головах людей.

Если люди неверно оценивают ситуацию, если не видят недостаток соответствующих ресурсов, если не замечают, насколько мощно давит окружающая среда на страну, а требуют, чтобы им преподнесли социализм прямо завтра, да ещё на блюдечке, — это прямой путь в социальный Ад.

Всё, что при нынешних внутренних и международных условиях может сделать патриотическая часть нынешней власти — это постепенно, не раскачивая ситуацию ни в стране, ни в мире — менять эволюционно жизнь в стране, создавать за её пределами условия для оздоровления ситуации на планете.

Если же оценивать деятельность Путина, то резонно задать себе вопрос: на чей счёт отнести десятки тысяч закрывшихся средних и крупных предприятий страны?

Это результат инерционного характера социальных процессов, развернувшихся в девяностых годах, или злая воля Путина, который желает развалить Россию?

Кстати, а желает ли Владимир Владимирович России и её жителям зла?

Хорошо на этот вопрос ответила Татьяна Четвертакова, перечислившая некоторых факты, о которых возбуждённо критикующие власть иные патриоты предпочитают почему-то умалчивать. Почему же? Ведь в Библии как сказано? "По делам их узнаете их!"

Ну и давайте посмотрим трезвым взглядом на дела Путина! Источник.

Татьяна Четвертакова: "Скажите Путину спасибо за спасение страны!"

За 17 лет Путин сделал для экономики России следующее:

- увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы – в 30 раз, ВВП – в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-е);

- увеличил золотовалютные резервы в 48 раз.

- вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию, разорвав кабальные соглашения о разделе продукции (СРП);

- национализировал 65% нефтяной и 95% газовой промышленности и многое другое;

- поднял сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте);

- увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии – в 14 раз;

- снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз;

- отменил Хасавюртовское соглашение – чем отстоял целостность России, запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне…

Отмена СРП – соглашения, по которому Америка грабила Россию с 90 годов в обмен на кредиты и поддержку Ельцину – это великое достижение Путина!

Путин боролся за его отмену 4 года при помощи многих последовательных поправок. Отмена СРП вызвала лютую ненависть у к Путину со стороны Америки, так как та лишилась возможности грабить наши недра.

Почему Путин не все может изменить сразу? Почему делает остановки? Почему ему приходится идти на временные соглашения?

Да потому что господа демократы в 90-е годы утопили Россию, продали ее и дали возможность паразитам жить за счет наших природных богатств. Приняли тысячу предательских законов, в том числе Конституцию 1993 года, и ослабили страну настолько, что ей трудно было в начале 2000-х напрямую сопротивляться Америке.

Потому Путину и пришлось лавировать и делать все постепенно, не в одно мгновение, но в одном направлении – и сейчас он продолжает тот же труд. И всё это небезопасно...

К примеру Каддафи поплатился жизнью за попытку смены расчетной валюты доллара на другую: теперь нет ни богатой цветущей Ливии ни Каддафи…

Наши люди в большинстве своем не могли в 90-е просто пойти в магазин и купить большинство продуктов, не могли без боли и страха отправлять детей в армию...

Была чеченская война – а конца-краю ей видно не было…

Города сидели без отопления, газа и воды, с печками-буржуйками, чьи трубы выходили в окна… Не было зарплат, рэкет, открытая стрельба в городах. Об улучшении жилья, ремонтах и тому подобном никто даже не думал, рады были, что еще живы…

Сейчас всё радикально изменилось. Большинство стало жить на порядок лучше, дворы переполнены машинами, дома отремонтированы, уже с трудом можно найти старые оконные рамы и входные двери… Из магазина даже среднестатистический человек несет переполненную сумку с продуктам, молодым семьям компенсируют часть стоимости жилья, выплачивается материнский капитал и пособие по родам…

И теперь, когда стали забываться 90-е, мы начали забывать, сколько сил вложил Путин в нашу страну и легко поддаемся на любую провокацию. Да, не все ещё живут хорошо, много чего ещё надо сделать, но это не повод предавать человека, который спас страну от полного краха!

Так давайте помогать ему своим трудом, а не брюзжать и не пенять на то, что он не положил нам в рот всего, чего душа желает!

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Надеюсь, что за сегодняшнюю публикацию читатель будет ко мне более терпим.

13 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин