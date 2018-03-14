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Курс Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ)

17:06. 14 марта 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

Занятие проводит Евгений ЖДАНОВ, тренер-коуч, психолог, консультант

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Друзья, приглашаем вас на занятия Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ). Вместе в сотворчестве в формате беседы, вопроса-ответа, мы будем изучать и применять лично на себе ДОТУ.

ДАТА: 17 МАРТА

ВРЕМЯ: 13:00! (время начала перенесено 2 часа ранее)

Тариф антикафе: 3р/мин

Освоение любого знания лучшим образом происходит через личный опыт. Поэтому курс ДОТУ будет иметь больше практический характер, усвоения теории в практику личной жизни, соразмерно личностному творческому потенциалу. Мы затронем прежде всего психологию развития личности на собственном примере.

Задача курса состоит в том, чтобы через личную практику жизни освоить Достаточно Общую Теорию Управления. По-возможности присоединяйтесь, приобщайтесь!

Занятие проводит Евгений ЖДАНОВ @zhdanovcoach , тренер-коуч, психолог, консультант.

Адрес: Москва, м.Ботанический сад, ул.Сельскохозяйственная, 13к2, вход через библиотеку

Схема прохода: Выход из метро Ботанический сад (последний вагон из центра) на улицу Вильгельма Пика.

Идти в сторону Яузы, гостиниц «Турист» и «Байкал», на перекрёстке с Сельскохозяйственной улицей перейти дорогу, повернуть налево и пройти гостиницу «Байкал» вдоль улицы до дома 13к4, за домом повернуть направо к дому 13к2.

Ориентир надпись «Библиотека».

Автобусы: 33, 603 до остановки Гостиница «Байкал». От остановки пройти до конца дома 13к4, повернуть направо к дому 13к2.

От метро Владыкино – автобус 33 до остановки Гостиница «Байкал» (выход из метро к Сигнальному проезду, направление движения в сторону Берёзовой аллеи.

Москва, м.Ботанический сад, ул.Сельскохозяйственная, 13к2, вход через библиотеку
Концептуальное антикафе

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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