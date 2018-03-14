Климатическое оружие – отныне твёрдый факт

До недавнего времени применение климатического оружия, впрочем, как и его существование, держалось в тайне, но в ноябре 2017 года Комитет по окружающей среде и Комитет по энергетике США провели конференцию по теме геоинженерия и инновации в этой области, а видеозапись опубликовали на правительственном сайте.

Геоинженерия — комплекс мер и воздействий, направленных на активное изменение климатических условий в локальном регионе Земли либо по всей планете с целью противодействия нежелательному изменению климата и получения наиболее комфортных условий проживания и экономической деятельности на большей части планеты.

Определение из википедии не полное, так как геоинженерию можно использовать и для создания ураганов. К счастью, у нас есть pdf документ, в котором достаточно много полезной информации о подобных технологиях. В том числе и о климатических войнах. (рекомендую скачать и изучить)



В частности, там рассматривается аномальная жара лета 2010 года, которая привела к массовым лесным пожарам и небывалому смогу в ряде регионов России. По своему размаху, продолжительности и по степени последствий жара не имела аналогов за более чем вековую историю наблюдений погоды.

тепловая карта 2010 года (август)



Думаете, американцы 7 лет молчали о наличии климатического оружия, а сейчас в них проснулась совесть?

Вовсе нет. Штаты признали существование климатического оружия с одним умыслом. Они приоткрыли завесу тайны, чтобы скрыть более глобальную ложь. После многочисленных фактов негативного воздействия химиотрасс на здоровье людей мировая элита начала продвигать идею о том, что химиотрассы нужны для противодействия глобальному потеплению.



Странно, что они борются с глобальным потеплением только над населенными пунктами. Пусть лучше борются с потеплением где-нибудь в Арктике, где тают льды. Вот что люди пишут в группе “Химиотрассы” вконтакте.

Девушка, которая опубликовала этот пост уже более полугода собирает снимки химиотрасс. То есть фактов их существования над большими городами достаточно много. Химию распыляют не только в штатах, но и в России.



Тема химиотрасс довольно обширная. Я не буду публиковать много фотографий или видео подтверждающих их существование. Это было сделано на конференции в Штатах и выложено на правительственный сайт. Источник авторитетный, значит это достоверная информацию.



Для наглядности добавлю видео с неисправным распылителем химиотрасс.

Что такое глобальное потепление и почему его так боятся?

Кстати, “глобальное потепление” это естественный процесс, а не что-то там вызванное парниковыми газами. Это процесс восстановления климата, который был до глобальной катастрофы. Например, на широте Санкт-Петербурга можно будет выращивать виноград без всяких теплиц. Вам все станет понятно, когда Вы ознакомитесь с работой Олега Павлюченко, который на протяжении нескольких лет занимается изучением старинных построек и организацией поездок по Краснодарскому краю. У него есть серьезное обоснование того, что из Космоса на Землю упал огромный объект, который повредил не только поверхность, но и воздушную оболочку нашей планеты.



Всем известно, что атмосфера защищает Землю от космического холода. Территории, находящиеся в районе мощного взрыва на какое-то время оказались без атмосферы. Взрывная волна нарушила целостность атмосферы, и космический холод достиг поверхности Земли. Грунт в тех местах промерз глубиной почти в 1 км. Процесс восстановления климата, именуемый глобальным потеплением, продолжается до сих пор.



Кстати, Трамп знает, что борьба с глобальным потеплением это фикция. В июне 2017 США вышли из Парижского соглашения по климату. Этот предприниматель найдет более достойное применение деньгам, которые тратились на реализацию по сути бесполезной программы.



Надеюсь, Вы понимаете, что нельзя полностью рассмотреть определенную тему не затрагивая остальных. Все взаимосвязано. Чтобы выявить большую ложь нужно лучше всматриваться в детали. Для более полного понимания сути процессов изменения климата на Земле рекомендую ознакомиться хотя бы с одним из видео Олега Павлюченко. Без преувеличения это будет полезнее просмотра какого-нибудь сериала.



