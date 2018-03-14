Главной темой очередной программы на радио Комсомольская Правда, стал очередной, мягко говоря, странный законопроект, внесенный в Верховную Раду.

Один из депутатов Андрей Сенченко внес законопроект «о прощении», согласно которому жители Крыма и Донбасса… должны покаяться и попросить прощения у украинского государства. Те, кого убивали и убивают, те кого планировали убивать должны просить прощения у убийц реальных и потенциальных. Представить себе что-то оторванное от реальности просто невозможно.

00:00 Закон «о прощении»

08:00 «Покаяться» за Крым и Донбасс?

11:33 Можно ли не замечать то, что происходит на Украине

14:45 Каяться должны другие

18:10 Создание иллюзии правоты киевского режима

20:25 Почему нельзя не замечать происходящее на Украине

23:05 Российская дипломатия в большом долгу перед народом

30:52 О реакции Запада на речь Путина

33:00 Почему Россия поддерживает экономику Украины

34:57 Зачем нужны «ненужные» террористы

36:48 Об экспорте вооружений из России

39:52 В политике важна мудрость, а не скорость

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Источник: nstarikov.ru