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Каяться должны другие

15:06. 14 марта 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Главной темой очередной программы на радио Комсомольская Правда, стал очередной, мягко говоря, странный законопроект, внесенный в Верховную Раду.

Один из депутатов Андрей Сенченко внес законопроект «о прощении», согласно которому жители Крыма и Донбасса… должны покаяться и попросить прощения у украинского государства. Те, кого убивали и убивают, те кого планировали убивать должны просить прощения у убийц реальных и потенциальных. Представить себе что-то оторванное от реальности просто невозможно.

00:00 Закон «о прощении»
08:00 «Покаяться» за Крым и Донбасс?
11:33 Можно ли не замечать то, что происходит на Украине
14:45 Каяться должны другие
18:10 Создание иллюзии правоты киевского режима
20:25 Почему нельзя не замечать происходящее на Украине
23:05 Российская дипломатия в большом долгу перед народом
30:52 О реакции Запада на речь Путина
33:00 Почему Россия поддерживает экономику Украины 
34:57 Зачем нужны «ненужные» террористы
36:48 Об экспорте вооружений из России
39:52 В политике важна мудрость, а не скорость

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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