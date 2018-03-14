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Как бывший студент колонну танков остановил

18:46. 14 марта 2018 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: zen.yandex.ru
Эту историю я услышал ещё в детстве от, своего деда. Как и все мальчишки, мы с моим братом, очень любили рассказы про войну. Поэтому, при каждом удобном случае, просили нашего деда, рассказать, как он воевал. Делал он это с большой неохотой и то, когда немного примет как говорят на грудь. И вот, в один из таких благоприятных для беседы моментов, нам удалось, разговорить деда. Усевшись поудобней, я и брат приготовились слушать.

Далее повествование будет идти от первого лица, так как рассказывал нам эту историю дед.

Было это в самом начале войны. Немец тогда был силён, и превосходил нас как в живой силе, так и в технике. Поэтому хоть и с боями, но нам внучки, приходилось всё таки отступать.

Был я тогда простым бойцом стрелковой роты, это уж потом, после курсов, я стал танкистом. Так вот, во время отступления под Кривым Рогом, нашей роте была поставлена задача, задержать колонну немецких танков. Пока, наши организуют оборону и успеют окопаться. Задачу то, поставили, командиры, хреновы! А вот чем задержать эти железяки? Из всего противотанкового вооружения, только гранаты. Ну, всё, подумал я тогда, тут и пи…….ц мне и моим товарищам придёт.

Местность была там холмистая с глубокими оврагами и только одна пригодная для прохода танков дорога.

Вот у неё мы и приготовились встречать немцев, ну и скорее всего, свой конец. Командиром роты у нас был молодой лейтенант, можно сказать, пацан. До войны, говорил, учился в каком-то институте. Так вот, пропал этот летёха куда-то. Думали, струхнул пацан, ан нет, прилетает он через пол часа и командует всей роте опустошить свои вещь мешки и следовать за ним в сторону находящегося неподалеку, шлакового отвала, какой-то местной металлургической фабрики.

Там, он приказал нам всем, набрать этот шлак в вещмешки, а затем направляться к дороге и уложить этот шлак хорошим ровным слоем. Там, где дорога шла в гору, приказал насыпать побольше. На наш вопрос: Нафига нам это здалось?

Наш студент ответил: « Да стыдно как то, люди к нам понимаешь, в гости из самой Германии едут, а у нас дорога такая разбитая».

Бляха-муха, решили мы тогда, точно, наш командир, с перепугу, умом тронулся. Но приказ есть приказ. Сказали, выполняй. Весь день мы немцам «ковровую» дорожку стелили. А к вечеру и ганцы появились. Рота залегла и приготовилась принять свой последний бой. Но тут случилось такое, что я честно сказать, сначала даже не сразу поверил увиденному. Как только фрицы въехали на своих железяках на участок дороги со шлаком , они один за одним начали скидывать свои гусеницы и становиться наглухо.

Сразу же образовалась большая свалка из разутых танков и самоходок. Немцы хоть и наглые, но не дурные, поэтому пехота, вперед без танков не пойдет — затор. Нам же, на них нарываться, тоже нет резона. Из всего этого выходило, что задачу по задержанию танков мы выполнили. А если так, то наш командир послал гонца к командованию полка с донесением, что «Задача выполнена. Потерь нет». Через некоторое время, посыльный вернулся с приказом о том, что рота, под прикрытием ночи, может отходить.

Позже, наш летёха рассказал, в чем был его секрет. Как я уже говорил, наш ком роты до войны учился в институте по специальности техник по холодной обработке металлов. И увидев отвал из шлака, он понял, что это не просто шлак, а никельшлак — отходы металлургии, который является страшным абразивом, лишь немного уступающий корунду и оксиду алюминия. Так что, никакие пальцы гусениц, не выдержат издевательства такой дрянью, и что самое приятное — гусеница приходит в негодность целиком, забирая с собой большую часть всего привода. Вот так вот, хлопчики, студент смог остановить целую колонну танков, не потеряв при этом не одного из своих бойцов. Ну а немцев утром, по предоставленным координатам, накрыли наши пушкари.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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