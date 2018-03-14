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“Иная суть” – 4 книга из серии “Путь к Истокам”. Часть 1

19:39. 14 марта 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

09 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Иная суть” – 4 книга из серии “Путь к Истокам”.

Гость нашей передачи – Хиневич Александр Юрьевич – писатель, автор серии книг фантастического цикла с иным восприятием “Путь к Истокам”.

Мы беседовали о четвёртой книге “Иная суть”, продолжающей книги “Джоре”, “Возвращение на Реулу”, “За гранью восприятия”.

Часть 2 https://youtu.be/tLOS_oF1zeg

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Источник: www.youtube.com

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