“Иная суть” – 4 книга из серии “Путь к Истокам”. Часть 1
09 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Иная суть” – 4 книга из серии “Путь к Истокам”.
Гость нашей передачи – Хиневич Александр Юрьевич – писатель, автор серии книг фантастического цикла с иным восприятием “Путь к Истокам”.
Мы беседовали о четвёртой книге “Иная суть”, продолжающей книги “Джоре”, “Возвращение на Реулу”, “За гранью восприятия”.
Часть 2 https://youtu.be/tLOS_oF1zeg
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Источник: www.youtube.com