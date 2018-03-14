Фильм «Ну, здравствуй, Оксана Соколова»: Фонд кино, 8 марта и баба-бомба

Должно ли государство в лице Фонда кино или Министерства культуры задумываться о воспитательной роли фильмов, съёмки которых спонсируются из госбюджета? Следует ли поддерживать рублём картины, пропагандирующие употребление алкоголя, распространение нецензурной лексики, эгоистических и меркантильных подходов к жизни? Допустимо ли государственным ведомствам сотрудничать с музыкантами, чьё творчество системно несёт деградацию в массы? Можно ли делать главным критерием получения господдержки в сфере культуры общества потенциальное извлечение прибыли и самоокупаемость? Думаю, любой здравомыслящий человек вполне легко ответит на все эти вопросы, поставив на первое место воспитательную роль кинематографа.

Но что если чиновники этого самого государственного ведомства думают по-другому? Что если, несмотря на очевидность звучащих вопросов и ответов, вы сталкиваетесь с публичным игнорированием интересов большинства и системным пренебрежением нормами нравственности и морали теми, кто в первую очередь должны их защищать?

Ответ прост – необходимо об этом простыми и убедительными словами рассказать как можно более широкому кругу людей. Сарафанное радио в современном обществе прекрасно работает, и информация обязательно дойдёт и до исполнителей, и до их окружения, и до заказчиков, и до руководства, которому вряд ли понравится такая откровенная и публичная дискредитация их деятельности со стороны подчинённых. К тому же важно поддерживать в обществе навыки различения хорошего и плохого, нормы и не нормы, которые раз за разом и пытаются стирать с помощью подобной кинопродукции.

Поэтому дальнейшее описание картины, название которой выведено в заголовок, это не столько рецензия на фильм, сколько свидетельство о совершённом преступлении против общества.

Итак, картина «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» была снята при поддержке Фонда кино и вышла в прокат в праздничный день 8 марта, что можно расценивать, как своеобразный «подарок женщинам». Главные герои – это новый ведущий радиостанции «Мужское радио» по имени Илья и его случайная спутница – та самая Оксана Соколова, с которой они просыпаются в одной квартире после пьянки то ли в баре, то ли в стриптиз-клубе. Следует сказать, что эта самая пьянка занимает несколько минут экранного времени и показана максимально весело и задорно, чтобы сформировать у зрителя нужные положительные стереотипы восприятия подобного времяпрепровождения. К тому же действо разворачивается под песни печально известной группы Ленинград, а главным треком фильма служит композиция с характерным названием «Баба-бомба».

Среди других основных действующих лиц разворачивающегося сюжета есть друзья-алкоголики, продажные полицейские, продажные и озабоченные врачи, братки-садисты, бомж, распутные и ведущиеся на деньги продавщицы нижнего белья, прогибающиеся под начальство сотрудники радиостанции и так далее.

Забегая вперёд, скажем, что главная задача фильма – показать аудитории весёлую историю из жизни деградирующей толпы, которая обязательно закончится хэппи-эндом. Тем самым к концу действа под смех и шутки зритель получает установку примерно следующего содержания: «Ты можешь беспечно отравлять себя алкоголем и табаком, по-хамски относится к окружающим, думать только о себе, ставить деньги на первое место в своих целях, и у тебя обязательно всё будет хорошо». Фильм лжёт, потому что в жизни деградация ведёт к ухудшению качества жизни, как отдельных личностей, так и окружающего их общества. Именно поэтому это статья и началась с вопросов о том, какие задачи решает сегодня Министерство культуры и Фонд кино, спонсируя такие сюжеты.

Чтобы массовый зритель не задавался подобными вопросами, картина наполнена юмором, ведь именно он лучше всего позволяет отключить критические фильтры восприятия у аудитории. Юмор фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» базируется на неожиданных поворотах сюжета, постоянных кривляньях актёров и избыточности эмоциональных эпизодов: крика, скандалов, ругани, насилия. И всё это под различные песни группы Ленинград, чьё творчество в совокупности доносит до слушателей всё тот же посыл, и поэтому вполне гармонично вписывается в повествование фильма.

Разобравшись с технической стороной донесения нужных смыслов до зрителя, немного раскроем содержание картины, чтобы показать практическую сторону решения поставленной задачи. Сюжет фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» достаточно прост: ведущий «мужского радио» Илья в результате очередной пьянки теряет свой мужской голос, а попытка срочно перед эфиром решить проблему приводит к появлению ярко выраженных женских интонаций. К тому же он оказывается прикован наручниками сначала к диджейскому креслу, а потом к его случайной знакомой «бой-бабе» Оксане, которая мечтает забрать свой телефон, забытый у Ильи дома. Пытаясь каждый решить свои проблемы, они оказываются сначала в тюрьме, потом в больнице, потом убегают одновременно и от полиции, и от братков, и от журналистов, заинтересовавшихся такой яркой историей. В конце истории Илья и Оксана в конце концов возвращаются героями на своё «мужское радио», которое к тому моменту успело прославиться на такой яркой пиар-акции.

В ходе своих приключений они и встречают всех тех второстепенных аморальных персонажей, которых мы перечислили в начале статьи. Такой подбор массовки также не случаен, потому что он позволяет создать нужную заказчикам фильма атмосферу абсурда и примитивности, в условиях которой действия главных героев и транслируемый зрителям посыл выглядят в какой-то мере логичными. «У нас вся страна продажная и полоумная, поэтому быть идиотом и вести себя глупо – вполне нормально, нечего стесняться своих слабостей», – это второй посыл фильма для массовой аудитории.

Учитывая, что фильм вышел в прокат именно 8 марта, немного подробнее раскроем именно женские типажи, представленные в фильме: их собственно всего два: баба-бомба Оксана, ругающаяся матом, полфильма не выпускающая изо рта сигарету и готовая в любой момент пустить кулаки в ход. И три подруги из магазина нижнего белья, которые одеты и ведут себя как женщины лёгкого поведения. Во вторую категорию также можно отнести проститутку, найденную сотрудниками радиостанции на замену ставшей неожиданно популярной Оксаны Соколовой, и образы стриптизёрш, чьи обнажённые формы занимают достаточно продолжительное время фильма и показаны крупным планом. Вот такой подарок прекрасной половине человечества от Фонда кино на 8 марта!

В конце статьи раскроем ещё один важный тезис, который надо осознавать для формирования целостного понимания ситуации в российском кинематографе. На любые обращения в свой адрес (с десятками обращений и полученных ответов можно ознакомиться по ссылке) и Министерство культуры, и Фонд кино всегда отвечают стандартными мантрами об отсутствии цензуры или идеологии в России, а также об ориентировании на абстрактный заказ массового зрителя, отражением которого являются финансовые показатели: мол, «наша задача, чтобы кино деньги приносило».

Но, во-первых, здесь речь не об идеологии или цензуре, а о простом воспитательном посыле в отношении общества. А во-вторых, по статистике, более 90 процентов российских фильмов не самоокупаются в прокате (то есть убыточны), поэтому Министерство культуры и Фонд кино, заявляя о своей приверженности финансовым ориентирам, просто лгут, до поры до времени пользуясь своей безнаказанностью и отсутствием быстрых механизмов влияния на них со стороны общества.

Поэтому призываем использовать хоть и менее быстрые, но не менее эффективные механизмы воздействия и распространять правду, чтобы постепенно создавать такой информационный фон, в котором подобная нескрываемая антигосударственная и антиобщественная деятельность будут невозможны.

Наркотики

Бутылки с алкоголем и сигареты являются одними из главных действующих лиц фильма.

Секс

На примере главных героев и второстепенных персонажей показано, что интимные отношения без обязательств являются нормальными. Также камера несколько раз крупным планом акцентирует внимание на обнажённых телах стриптизёрш.

Насилие

Герои фильма, в том числе женщины, активно прибегают к насильственным методам для решения своих проблем. Также показаны несколько эпизодов с истязаниями: мужчин пытают, угрожая распилить их электропилой; переломы, травмы и падения служат поводом для многочисленных шуток.

Мораль

Снятый при поддержке Фонда кино фильм транслирует массовой аудитории два главных посыла: первый – «ты можешь беспечно отравлять себя алкоголем и табаком, по-хамски относится к окружающим, думать только о себе, ставить деньги на первое место в своих целях, и у тебя обязательно всё будет хорошо»; и второй – «у нас вся страна продажная и полоумная, поэтому быть идиотом и вести себя глупо – вполне нормально, нечего стесняться своих слабостей». Дмитрий Раевский

В картине «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» наблюдаются следующие признаки вредного фильма:

1. В фильме подчёркнуто демонстрируется ценность личного успеха и преуспевания независимо от чистоплотности способа их достижения. Безнравственное или даже преступное поведение героев по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведет к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства и т.д.

2. В фильме культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь — вечный праздник», политика избегания трудностей и достижения целей легким путем, без труда или даже обманом.

3. В сюжете фильма пропагандируются ценности «ни к чему не обязывающих», так называемых «свободных» отношений, случайных связей, обязательности или просто одобряемости сексуальных отношений до брака, зрителю навязывается чрезмерная ценность половой жизни. Тем самым дискредитируется ценность самого института брака и семьи, целомудрия.

4. В сюжете фильма присутствует явная или скрытая пропаганда/реклама употребления одурманивающих веществ (спиртного, наркотиков, сигарет), пропаганда нездорового образа жизни (приверженность фастфуду, клубному образу жизни, лени и др.) главным образом путем наделения положительных персонажей соответствующими вредными привычками.

5. Смысловое и идеологическое содержание фильма формирует негативный образ русских людей, представляя ущербным и неполноценным быт и образ жизни, мышления русских.

6. В фильме физическая сила и насилие демонстрируются как основной инструмент решения проблем; по сюжету агрессия получает одобрение со стороны окружающих; детализация и натуралистичность эпизодов насилия не соответствует жанру или возрастной классификации фильма.

7. В фильме используется подмена понятий и попытки убедить зрителя, что «чёрное – это белое», когда для обозначения порочных или социально-опасных явлений используются смягченные, нейтральные, «безоценочные» или даже оправдательные способы объяснения этих явлений.

8. В фильме фактически отсутствуют положительные герои, чьи нравственные качества и нормы поведения могли бы служить примером для сопереживания и подражания.

9. Главный герой отличается низкой культурой речи: сквернословит, употребляет жаргонную речь, использует при обращении к другим клички и прозвища уничижительного, оскорбительного характера.

10. В поведении героев фильма отчётливо прослеживается смещение социальных ролей по признаку пола: герои мужского пола женоподобны внешне и/или ведут себя как женщины, а герои женского пола мужеподобны внешне и/или ведут себя по-мужски.

Видеообзоры проекта Научи хорошему по теме статьи:

Источник: feedproxy.google.com