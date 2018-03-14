Чем закончится игра в «Государство Россия»?

Совершенно не хочется разбираться в том, что умеет делать ракета «Кинжал» и другие виды современных вооружений, которые были представлены в виде картинок на очередном Послании главы государства.

Да, это важно, потому что, к большому сожалению, в современном мире до сих пор продолжает действовать принцип — кто сильнее, тот и прав. И без мощного оружия, хотя бы просто наличия такового, нет уверенности в том, что твою страну не растопчут.

Но оружие — это не единственный и не далеко первый аргумент в отстаивании собственного суверенитета.

Гораздо более важным является собственная крепкая экономика, здоровое морально и физически население и будущее наших детей. Однако четкого плана действий о том, как власть собирается этого добиваться и за счет чего, представлено в Послании не было.

Впрочем, не о Послании речь.

А о том, что несколько лет назад, когда Россия дерзнула взять к себе отчаявшихся жителей Крыма вместе с территорией, в отношении нашей страны были введены санкции. Многие тогда думали, что это временное явление, но как потом сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, санкции — это навсегда.

Но нет худа без добра — появилась надежда на то, что раз мы не сможем беспрепятственно покупать все за границей, значит, начнем, наконец, производить сами.

Но как показала жизнь, радоваться было рано.

Да, в стране была объявлена программа импортозамещения. Об этом начали активно говорить, создавать программы, делать выступления. И к чему же мы пришли?

О том, чем все закончилось к сегодняшнему дню, на очередном своем заседании рассуждала Временная комиссия по мониторингу экономического развития, которая два года назад была создана в Совете Федерации. Комиссия заслушала в течение длительного периода времени носителей разных экономических идей, даже Анатолий Чубайс у них был, потом подготовила доклад под названием «О состоянии и неотложных мерах по развитию экономики». Если вкратце, то состояние это, согласно докладу, самое удручающее и начинать надо с базовых вещей — со стратегического планирования в экономике, а уж потом переходить к частностям. Менять финансово-кредитную политику, вводить прогрессивную школу налогообложения, переходить к импортозамещению и так далее.

В общем, в этом докладе заложен такой комплекс мер, который неплохо было бы Владимиру Путину озвучить в своем Послании. Тогда очень может быть, и россияне поверили бы ему, что он собирается что-то реально менять, а не только мультики про баллистические ракеты демонстрировать.

Так вот, на очередное заседание комиссии, которая начала более детальную проработку разделов своего доклада, пришел заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, который отвечает за импортозамещение в стране.

Его доклад был блестящим: множество цифр, масса достижений, проблемные, или, как любят сейчас говорить чиновники, «узкие» места, прекрасные перспективы. Он очень благодарил сенаторов за правильные и глубокие вопросы и не менее вдумчиво отвечал на них.

Но что же мы имеем по факту?

По факту все как всегда — на словах и бумаге одно, на деле — совершенно обратное.

Ну, например. Осьмаков сказал, что в стране был принят один большой план по импортозамещению, 22 отраслевых плана, 79 региональных. Собрано 1708 проектных инициатив, 342 из них вышли на серийное производство, к 2020 году объем готовой продукции составит 2,5 трлн. рублей. Планы, констатировал замминистра, выполнены и перевыполнены: доля отечественного транспортного машиностроения на внутреннем рынке составляет 96,5%, в нефтегазовом машиностроении — 50% и так далее. А наибольший эффект достигается там, где есть регулируемый спрос со стороны государства. Заключаются специнвестконтракты, Фондом развития промышленности на 300 проектов выдано займов на 60−70 млрд. рублей. Рост несырьевого экспорта за 2017 год составил 23%.

При этом — о чудо! — Минпромторг пытается восстановить баланс спроса и предложения. Ну, чтобы не получалось так, как получается, когда выдаются льготные кредиты, займы, строятся заводы, продукция которых, как выясняется, никому не нужна. По той причине, что в соседнем регионе стоит ровно такой же завод и уже давно освоил рынок.

То есть чиновники все еще думают о том, чтобы принять, наконец, стратегию пространственного развития страны. Но программы и планы по импортозамещению уже работают, миллиарды рублей уже выделяются. И даже работает Фонд развития промышленности.

Кстати говоря, его руководитель, Роман Петруца, тоже присутствовал на этом заседании и тоже отчитывался с таким характерным московским прононсом: «Нууу, послушайте…».

Но надо отдать ему должное, в конце речи после пары вопросов сенаторов он признал, как сам выразился, крамольную истину о том, что кредитованием под низкий процент вообще-то должен заниматься не фонд, а банки. Но банки боятся рисков и потому им гораздо проще вложиться в быстрые проекты, которые сразу принесут отдачу — в строительство торгового центра, например, — чем в производство.

А как сказал сенатор Вячеслав Штыров, если посмотреть, из чего строятся «Сила Сибири», объекты электроэнергетики на том же Дальнем Востоке — российского нет ничего! В принципе. Все везут из-за границы. В авиапроме провал полный, не говоря уже о станкостроении. Да что говорить! На заседании прозвучала цифра, что только за прошлый год рост объема импортного сливочного масла в страну составил 78%.

А в качестве примера отношения самих промышленников к вопросу поддержки государством их деятельности, можно привести слова одного блогера, ведущего страницу в ФБ машиностроительного завода «Кубаньжелдормаш» из Армавира. Вот лишь две короткие цитаты — «Господа, бесплатный сыр только в мышеловке. На голову болен тот, кто думает, что государство хочет помочь промышленникам» и «Последние 20 лет стабильной экономики приучили нас к тому, что помогают у нас только банкам».

Так что Василию Осьмакову было сказано прямо в лицо, что вы рассказываете, откуда вообще вы эти цифры берете?

В итоге большинство присутствующих сошлись во мнении, что у нас происходит все с точностью до наоборот. Мы говорим об импортозамещении, строим планы, выделяем деньги, отчитываемся так, что аж сладко во рту становится, а в реальности — у нас происходит импортонарастание.

Все как будто играют в одну большую игру — когда надо что-то делать, как-то суетиться, громко отчитываться. А уж что там в действительности, никого не интересует.

Никто не хочет думать о том, что надо работать по уму — сначала расставлять приоритеты, затем принимать программу пространственного развития, подумать, что, в каких отраслях строить в первую очередь, на что выделять деньги. Но нет. О чем речь? Наш Фонд развития промышленности выделил деньги на развитие «Икеи», та успешно работает, и все этим смело гордятся. Вы представляете?!

Так вот про игру. Игра — это хорошо. Она волнует кровь, нервы, делает жизнь интересной. Но рано или поздно за нее придется расплачиваться. И глядя на судьбу недавних руководителей государства — Горбачева, Ельцинаи их приспешников — почему-то кажется, что платить будут не они. А мы с вами.

И дай Бог, чтобы расплата эта была без применения баллистических ракет, демонстрацию которых, как я думаю, в Послании президента учинили потому, что кроме них и угрозы нападения извне и защиты от нее, власти народу больше нечего предложить.