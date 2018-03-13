“Звезда на “Звезде”. Николай Дроздов

Может ли течение реки Иордан повернуть вспять после молебна? Существует ли мистическая связь между трагическими датами в истории нашей страны и климатическими аномалиями? Каково состояние экологии в России? Ответы на эти вопросы знает сегодняшний гость нашей студии, имя которого давно стало брендом, неразрывно связанным с наукой, телевидением и просветительской деятельностью. Он расскажет, как едва не погиб от укуса змеи в телецентре Останкино, где прятаться от разъярённого носорога и что делать, чтобы не стать обедом безжалостной акулы, почему встреча со стадом слонов в саванне Танзании способна на всю жизнь остаться страшным воспоминанием, отчего перестали высыпаться медведи. Зрители также узнают, как уникальная родословная нашего гостя соединила митрополита Филарета и фельдмаршала Кутузова, и где он собирает «Экологически чистые анекдоты». В программе «Звезда на “Звезде”» – неподражаемый телеведущий, доктор биологических наук, инициатор проекта «Знамя Победы» Николай Дроздов.



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Источник: www.youtube.com