Важно! Как научиться понимать аварийные сигналы организма о недостатке воды..

71%поверхности нашей планеты, самое распространенное химическое соединение и необходимая основа для существования всего живого на планете.



Высокое содержание в растениях (до 90%) и в теле человека (около 70%) лишь подтверждает важность этого компонента, не имеющего вкуса, запаха и цвета. - Вода – источник жизни на Земле, великая природная ценность, покрывающаяповерхности нашей планеты, самое распространенное химическое соединение и необходимая основа для существования всего живого на планете.Высокое содержание в растениях (и в теле человека () лишь подтверждает важность этого компонента, не имеющего вкуса, запаха и цвета. - источник

Сорок шесть причин, по которым вода ежедневно необходима вашему организму

1. Без воды нет жизни.

2. Нехватка воды сначала угнетает, а затем убивает некоторые функции организма.

3. Вода - главный источник энергии, денежный поток тела.

4. Вода генерирует электрическую и магнитную энергию внутри каждой клетки тела - она дает силу жить.

5. Вода - связующий материал архитектурного проекта клеточной структуры.

6. Вода защищает ДНК от повреждений и повышает эффективность её восстановительных механизмов - она уменьшает количество аномалий в ДНК.

7. Вода значительно повышает эффективность иммунного механизма спинного мозга, где формируется иммунная система (все её механизмы), включая эффективное противодействие раку.

8. Вода - главный растворитель всех видов пищи, витаминов и минералов. Она разлагает пищу на мелкие частицы, поддерживает процессы метаболизма и усвоения.

9. Вода заряжает пищу энергией, после чего частицы пищи обретают способность передавать эту энергию организму в процессе пищеварения. Вот почему еда без воды не имеет для тела абсолютно никакой энергии.

10. Вода повышает способность организма к усвоению жизненно важных веществ, содержащихся в пище.

11. Вода обеспечивает транспортировку всех веществ в пределах организма.

12. Вода усиливает способность эритроцитов к накоплению кислорода в лёгких.

13. Проникающая в клетку вода снабжает её кислородом и уносит отработанные газы в легкие для выведения их из организма.

14. Вода выводит токсичные отходы из различных частей тела, доставляет их в печень и почки для окончательного удаления.

15. Вода – основной смазочный материал в суставных щелях, способствует предотвращению артрита и болей в пояснице.

16. В позвоночных дисках вода создает «амортизирующие водяные подушки».

17. Вода - самое мягкое слабительное и лучшее средство от запоров.

18. Вода предохраняет артерии сердца и мозга от закупорки.

19. Вода помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов.

20. Вода - важнейший элемент системы охлаждения (пот) и обогрева (электризация) организма.

21. Вода необходима для производства всех гормонов, вырабатываемых мозгом, включая мелатонин.

22. Вода необходима для эффективного производства всех нейротрансмиттеров, включая серотонин.

23. Вода даёт нам электрическую энергию для всех мозговых функций в первую очередь для мышления.

24. Вода может предотвратить расстройства, связанные с дефицитом внимания у детей и взрослых.

25. Вода повышает работоспособность, улучшает фиксацию внимания.

26. Вода - самый лучший тонизирующий напиток и у неё нет побочных эффектов.

27. Вода помогает снять усталость - она придает нам энергию молодости.

28. Вода восстанавливает сон.

29. Вода делает кожу гладкой, позволяя уменьшить эффекты старения.

30. Вода помогает снимать стресс, тревогу и депрессию.

31. Вода вызывает блеск в глазах.

32. Вода помогает предотвратить глаукому.

33. Вода нормализует кроветворные системы костного мозга - она помогает предотвратить лейкемию и лейкому.

34. Вода абсолютно необходима для повышения эффективности работы иммунной системы при изменении климатических условий, а также для борьбы с инфекциями и образованием раковых клеток.

35. Вода разжижает кровь и не даёт ей сворачиваться в процессе циркуляции.

36. Вода уменьшает предменструальные боли и приливы (ощущение жара в климактерический период).

37. Вода и сокращения сердца разжижают кровь и создают волны, которые не позволяют твердым веществам оседать на стенке кровеносных сосудов.

38. Человеческий организм не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. Вот почему вы должны пить воду регулярно и в течение всего дня.

39. Обезвоживание останавливает производство половых гормонов, является одной из главных причин импотенции и потери полового влечения.

40. Потребление воды помогает отличить ощущение жажды от голода.

41. Вода - самое лучшее средство для снижения веса. Пейте воду вовремя и худейте без особых диет. Кроме того, вы не будете есть, когда вам кажется, что вы голодны, а на самом всего лишь хотите пить.

42. Обезвоживание - причина токсичных отложений в организме. Вода расчищает эти отложения.

43. Вода объединяет функции мозга и тела, повышая способности к достижению способности целей.

44. Вода уменьшает приступы утренней рвоты у беременных.

45. Вода помогает предотвратить потерю памяти при старении, снизить риск болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и Лоу Герига, а также рассеянного склероза.

46. Вода помогает избавлению от вредных привычек, включая тягу к кофеину, наркотикам, алкоголю.

Вода - основа жизни.

Почему мы болеем и стареем? Одной из причин является неудовлетворительное качество воды, которую мы употребляем в течение всей жизни. Вода, которую мы пьём, не отвечает требованиям нашего организма. В результате мы стремительно теряем запасы влаги.

Организм к 70 годам теряет около 30 процентов внутриклеточной и внеклеточной воды. В результате этого происходит закисление тканей организма, которое приводит к заболеваниям и старению.

Борьба со старостью и болезнями - это ежедневная борьба за сохранение живительной влаги.

Ольга Бутакова. Процесс старения – процесс потери влаги организмом Ольга Бутакова. Процесс старения – процесс потери влаги организмом https://cont.ws/@infobazasm/54...

Если человека высушить, то останется всего 5 кг сухой субстанции. Если эту субстанцию (мицеллы в цитоплазме размером в 5 миллионных частей миллиметра) разложить на поверхности, то она займет площадь в 200 гектаров. На этой площади в 2 000 000 м2 протекают большие и малые реки крови; длина только кровеносных капилляров, питающих клетки, составляет 100 000 км; длина лимфатических капилляров – 200 000 км!

Вся жизнь и здоровье человека зависит от того, какая и как протекает эта астрономическая длина рек крови на бесконечных гектарах плоти.

Организм – это система каналов и канальцев, в которых безостановочно текут газ и жидкости. А жизнь – это вечное движение жидкостей между клетками и внутри клеток. Остановка такого движения – смерть.

Вода – природа всего живого, основа жизни на нашей планете и носитель жизни в нашем организме.

Вода в организме

- внутриклеточная жидкость



- межклеточная жидкость



- внутрисосудистая жидкость, кровь, лимфа



- прочие жидкости

Жизнь зародилась в океане. В организме матери плод развивается в водной среде. В течении всей жизни вода необходима каждой нашей клетке. Среда обитания клетки – жидкость в особом состоянии.

При рождении организм ребенка более чем на 80% состоит из воды. В организме зрелого человека до 70% воды. При старении этот процент уменьшается до 60-65%. То есть история старения это процесс потери организмом жидкости, как вне, так и внутриклеточной.

Количество внутрисосудистой жидкости изменяется в зависимости от условий существования. Но все время стремиться к постоянной величине.

Головной мозг на 90% состоит из воды.

Человеческий мозг отличается повышенной чувствительностью к обезвоживанию.

Индикаторы обезвоживания организма:

- Чувство усталости, которое не является результатом напряженной работы, в самой тяжелой форме: СХУ. Когда кровообращение в мозге усиливается, чтобы улучшить его снабжение водой, приток крови к лицу также увеличивается.



- чувство раздражения без видимой причины – бесконечный гнев.



- чувство тревоги без каких-либо веских оснований – синдром беспокойства



- ощущение подавленности и неадекватности реакций (например, ослабление полового влечения)



- угнетенное состояние в его крайней форме: депрессия и мысли о самоубийстве



- тяга к спиртным напиткам, курению наркотикам.

Эти чувственные индикаторы указывают на то, что обезвоживание угнетает некоторые функции мозга. Следовательно, на ранней стадии недостаток воды в мозге может стать причиной утраты отдельных функций и спровоцировать развитие описанных психических и физических состояний.

Аварийные сигналы недостатка воды в организме:

- изжога



- диспепсия



- ревматоидная боль в суставах



- боль в спине



- головные боли



- боль в ногах при ходьбе



- фибромиалгия (боль в мышцах и мягких тканях, способная привести к мышечной дистрофии)



- боль при колите и запоре



- ангинозная боль (боли в сердце из-за его повышенной активности, недостаточное поступления воды к сердцу не позволяет удалить из него токсичные продукты)



- приступы утренней тошноты и рвоты при беременности, указывающие на жажду, испытываемую плодом и матерью.

Источник

Проф.И.П.Неумывакин: Как нехватка чистой воды в организме способствует болезням

Будьте здоровы. В.Лычковский.

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