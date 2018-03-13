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Требования народа Словакии: уничтожить влияние оргпреступности на жизнь государства

10:47. 13 марта 2018 Просмотров - 132 3 коммент. Опубликовал:
Какие молодцы, словаки! Потребовали от власти убрать плохую оргпреступность! Ма-лад-цы!!! А давайте мы им Грудинина отдадим – заодно посмотрим, как он в Словакии райскую жизнь за несколько лет выстроит. А также оргпреступность поборет. Тем более, что оттуда ему до швейцарских банков поближе будет, чем от Москвы. А Собчак отправим в Штаты…

А если серьёзно, то обратите внимание на фразу, выделенную цветом.

*

"ЛЮБИМЫЕ ГРАБЛИ" БЫДЛА

Грабли, о которые разбивают лоб регулярно, снова и снова наступая на них в одном и том же месте – я называют "любимыми": люди-мыши, люди-рыбы не в состоянии помнить об уроках прошлого.

Вот и сегодня: не то удивительно, что поджигают Словакию, а то, что в шаблонном сценарии "цветной революции", стандартно-типовой, как хрущевская пятиэтажка, не изменили НИ ОДНОЙ ДЕТАЛИ. Никакой национальной специфики – проект абсолютно идентичен всем предыдущим!

В сентябре 2017 года номинальный президент Словакии Андрей Киска встречался с Джорджем Соросом в рамках посещения США.

Там Киске промурлыкали, что нынешний премьер-министр Роберт Фицо «стал сильно раздражать США и евро-атлантический истеблишмент» своим критическим отношением к миграционной политики в Европе, а также своей пророссийской позицией. Эти разговоры не удалось сохранить в тайне и тогда же об этом рассказал экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в интервью для СМИ.

Над Чарногурским ТОГДА посмеялись: мол, теория заговора! Но, словно поезд по расписанию, через несколько месяцев в Словакию прибыл… Майдан. Классика жанра: принесли ритуальную жертву, убили собственного агента – и сделали из него кровавое чучелко революции (как Гонгадзе на Украине, Немцов в России и т.п.) Убитый журналист Ян Куцяк при этом работал на американского миллиардера Джорджа Сороса.

Сорос сыграл большую роль в поддержке антисоветских «бархатных революций» в Восточной Европе в 1989 г., в том числе и в Чехословакии. Он оказал большое влияние на подготовку и реализацию антироссийской «революции роз» в Грузии в 2003 г., а также поддержал бандеровский переворот на Украине в 2014 г. В текущих событиях в Словакии также участвует прибывший в Словакию главный помощник Сороса Марчелло Фабиани.

Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову выманили их друзья в безлюдное место и пристрелили в ночь с 25 на 26 февраля. Потом, как всегда – свалили "кровавое чучелко" на "проклятый режим". А что? Десять раз опробовано, сойдёт для быдла и на 11-й раз!

И понеслось: 60 тысяч человек вышли на улицы Братиславы 9 марта, чтобы выступить «за порядочность в Словакии».

До того 2 марта, чтобы почтить помять убитого журналиста, на улицы Братиславы вышло около 25 тысяч человек. Несмотря на отсутствие результатов расследования, участники акции отмечали, что демократия в стране находится в опасности, и граждане должны ее поддержать. Были выдвинуты требования уничтожить влияние организованной преступности на жизнь государства.

Как будто влияние оргпреступности прописано в конституции, и надо бы оттуда её удалить правоввым актом!

При этом участники высказывались за отставку правительства и премьер-министра Роберта Фицо.

На сторону протестующих встал президент страны Андрей Киска- тот самый, в сентябре получивший от Сороса инструкции и уже разоблачённый!

4 марта он заявил словацкому телевидению о том, что вина, по его мнению, за кризис в стране лежит на правительстве и премьер-министре Роберте Фицо. «Я вижу две возможности — масштабную и принципиальную реконструкцию правительства, которое бы не поляризовало общество, или досрочные выборы», — заявил номинальный лидер страны.

9 марта «поминальные митинги» переросли в политические протесты «за порядочность в Словакии». Численность протестующих по оценкам организаторов составила более 120 тысяч человек. Самыми крупными точками протеста стали Братислава (60 тысяч человек), Кошице (20 тысяч человек), Прешов (10 тысяц человек) и Жилина (10 тысяч человек).

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ситуацию в стране чрезвычайной и заявил об опасности захвата протестующими правительственных зданий.

Снова и снова – одно и то же! И так без конца, до конца?! До полного и окончательного проституирования всякой политической процедуры и бесповоротной смены "воли народа" волей Сороса?!

В. Евлогин

***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, митинг, народ, оранжевая, революция
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3 коммент.»

  • 9119 4686
    Lada 13 марта 2018 в 11:04 Ссылка Пометить
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    Слава богам! Оживает,воскресает славянский мир! Созревает в истинных родолюбах славянский Дух!

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  • 6232 5128
    Ирбис 13 марта 2018 в 11:32 Ссылка Пометить
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    “Грабли, о которые разбивают лоб регулярно, снова и снова наступая на них в одном и том же месте – я называют “любимыми”: люди-мыши, люди-рыбы не в состоянии помнить об уроках прошлого”.-история учит тому. что не учит ничему. С начало создают коррупцию и круговую поруку, а потом когда им надо поднимают люмпен на борьбу с этими явлениями. Очень и очень странный человек этот Сорос! Сотрудник ГЕСТАПО и еврей по национальности. Обвиняющий всех и вся в антисемитизме, при этом финансирующий не только террористическое движение палестинцев, но и талибан и игил. Он натворил в мире столько зла и виновен в массовых убийствах людей по всему миру, что да же Шиельгрубер кажется младенцем. Но при всём этом, он неприкасаемый и его не может тронуть ни одно государство в мире, да же США. Так кто же он такой этот Сорос?

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  • 9461 4159
    STARIK 13 марта 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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    Евлогин вбросил ложь, о счетах Грудинина в швейцарских банках, и эту ложь прикрыл описанием положением в Словакии.
    Личные счета Грудинина закрыты, но ему приписывают счета Общественных фондов, которые учреждаются общим собранием акционеров и предназначены на траты повышения благосостояния, или защиты от кризисов всего социума Совхоза им. Ленина.

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