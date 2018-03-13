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Тиллерсон отправлен в отставку

16:01. 13 марта 2018 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:


Трамп отправил в отставку главу государственного департамента США Рекса Тиллерсона.
Новым главой Госдепа стал бывший глава ЦРУ Майк Помпео.
С учетом того, что главой аппарата Белого Дома является генерал госбезопасности Джон Келли, можно говорить о продолжающемся укреплении влияния амеркианских спецслужб на действующую администрацию, с попутным вымыванием из нее лиц, с которыми Трамп побеждал на выборах.
Слухи про скорую отставку Тиллерсона гуляли еще с осени прошлого года, так что не сказать, чтобы эта перестановка стала совсем уж удивительной.
Относительно самого Помпео, то это правый республиканец, принадлежащей к ультраконсервативной "чайной партии". В отношении России и Китая он позиционирует себя как "ястреб".
Примечательно, что именно с ним встречались руководители ФСБ, СВР и ГРУ во время недавнего визита в Вашингтон.



Новым директором ЦРУ назначена Джина Гаспел.
Из примечательных моментов ее биографии – управляла тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где заключенных подвергали различным пыткам. Обвинялась в уничтожении улик указывающих на применение несанкционированных пыток.
С 2013 года отвечала за тайные операции ЦРУ в различных странах мира.

Сама рокировка может быть связана с голосованием в Конгрессе США, где республиканское большинство проголосовало за выгодные Трампу результаты расследования по его связям с Россией, в которых отрицается факт сговора администрации Трампа с Кремлем. Назначение Помпео могло являться платой "чайной партии" за поддержку необходимого Трампу решения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: помпео, США, тиллерсон, Трамп
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