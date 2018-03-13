Тиллерсон отправлен в отставку

Трамп отправил в отставку главу государственного департамента США Рекса Тиллерсона.Новым главой Госдепа стал бывший глава ЦРУ Майк Помпео.С учетом того, что главой аппарата Белого Дома является генерал госбезопасности Джон Келли, можно говорить о продолжающемся укреплении влияния амеркианских спецслужб на действующую администрацию, с попутным вымыванием из нее лиц, с которыми Трамп побеждал на выборах.Слухи про скорую отставку Тиллерсона гуляли еще с осени прошлого года, так что не сказать, чтобы эта перестановка стала совсем уж удивительной.Относительно самого Помпео, то это правый республиканец, принадлежащей к ультраконсервативной "чайной партии". В отношении России и Китая он позиционирует себя как "ястреб".Примечательно, что именно с ним встречались руководители ФСБ, СВР и ГРУ во время недавнего визита в Вашингтон.Новым директором ЦРУ назначена Джина Гаспел.Из примечательных моментов ее биографии – управляла тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где заключенных подвергали различным пыткам. Обвинялась в уничтожении улик указывающих на применение несанкционированных пыток.С 2013 года отвечала за тайные операции ЦРУ в различных странах мира.Сама рокировка может быть связана с голосованием в Конгрессе США, где республиканское большинство проголосовало за выгодные Трампу результаты расследования по его связям с Россией, в которых отрицается факт сговора администрации Трампа с Кремлем. Назначение Помпео могло являться платой "чайной партии" за поддержку необходимого Трампу решения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com