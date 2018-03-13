Сводки от ополчения Новороссии 13 марта 2018
- 15:08 Разведка ДНР выявила под Донецком три украинских самоходки – ВС ДНР.
- 14:43 Снайперы ВСУ активизировались у линии соприкосновения: сводка о военной ситуации в ДНР за 12—13 марта (ВИДЕО).
- 11:29 Пушистый боец «Пятнашки»: в Армии ДНР служит рысь (ВИДЕО).
- 11:28 Миссия ОБСЕ рассказала детали взрыва маршрутки в Донецке.
- Вчера 22:20 В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО».
Разведка ДНР выявила под Донецком три украинских самоходки – ВС ДНР
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Снайперы ВСУ активизировались у линии соприкосновения: сводка о военной ситуации в ДНР за 12—13 марта (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова.
Несмотря на действие режима прекращения огня, за прошедшие сутки значительно возросло количество обстрелов со стороны украинских боевиков, увеличилась их интенсивность, при этом применялись минометы, которые должны быть отведены от линии соприкосновения.
На Донецком направлении противник из стрелкового оружия осуществил обстрел гражданского автомобиля, перевозившего дежурную смену рабочих Донецкой фильтровальной станции. К счастью, никто не пострадал.
На Горловском направлении украинские боевики с позиций в районе н. п. Жованка огнем из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, вели беспорядочный обстрел населенного пункта Зайцево, прикрывая таким образом работу снайперской пары, в результате чего погиб военнослужащий ВС ДНР.
Снайперская стрельба как по мирному населению, так и военнослужащим ВС ДНР — это те циничные методы войны, которые украинская сторона использует для достижения своих «великих» побед.
Однако кроме презрения к ВСУ у жителей Донбасса это ничего более не вызывает.
На Мариупольском направлении обстрелу подверглись районы населенных пунктов Ленинское, Дзержинское, Саханка, по которым противник выпустил 33 мины калибром 120 и 82 мм, также применялись различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
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Всего за прошедшие сутки зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.
В нарушение Минских соглашений противник продолжает сосредотачивать тяжелое вооружение в запрещенных для этого районах. Так, на южной окраине н. п. Островское, в 15 километрах от линии соприкосновения, отмечены три самоходных артиллерийских установки из состава гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Отмечается прибытие в зону «АТО» корреспондентов более десятка украинских и иностранных телеканалов и информационных агентств со сроком работы вблизи линии соприкосновения до 19 марта.
Кроме того, сегодня в штаб «АТО» прибыла литовская делегация, в составе которой сотрудники министерства иностранных дел и журналисты из Литвы.
Увеличение количества нарушений режима прекращения огня, а также активизация снайперов вблизи линии соприкосновения носят провокационный характер.
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Цель этих действий — вынудить наши Вооруженные Силы открыть ответный огонь и через подконтрольные и взаимодействующие СМИ преподнести мировой общественности данные факты в качестве «доказательств» того, что Донецкая Народная Республика якобы в одностороннем прядке нарушает взятые на себя обязательства.
К большому сожалению, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, занимается покрывательством военных преступлений украинских боевиков.
Так, вместо принятия мер по недопущению участившихся фактов обстрелов гражданских объектов со стороны украинских оккупантов, руководство СЦКК попыталось переложить ответственность за совершенное военное преступление на Вооруженные Силы ДНР.
Наши подразделения полностью выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня и не поддаются на провокации противника.
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Пушистый боец «Пятнашки»: в Армии ДНР служит рысь (ВИДЕО)
В составе легендарного батальона «Пятнашка» появился необычный пушистый боец.
Рысь по кличке Стай — питомец командира «Пятнашки» Олега Мамиева («Мамая») и любимец всего подразделения.
Военкор агентства News Front Катерина Катина решила познакомиться со Стаем поближе.
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Миссия ОБСЕ рассказала детали взрыва маршрутки в Донецке
фото: “КП”
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали про детали взрыва в Донецке днем 9 марта в Кировском районе.
Об этом говорится в отчете миссии.
По предварительной информации, взрыв произошел рядом с микроавтобусом “Mercedes-Benz Vito”, взорвалась граната в руках человека, которого прижали к маршрутке снаружи. От взрыва гранаты погибли мужчина и женщина.
Как сообщают местные жители, взрыв произошел около 11:00 на улице Бахметьева недалеко от перекрестка с Поченкова.
10 марта в больнице Донецка наблюдатели поговорили с четырьмя женщинами и двумя мужчинами. На их лицах были травмы – ушибы и порезы, пятеро из шести были с повязками на глазах.
Некоторые из пострадавших сообщили наблюдателям ОБСЕ, что 9 марта были пассажирами микроавтобуса, который ехал Кировским районом в направлении автодороги Н-15, когда к нему бросился мужчина с криком “Остановите автобус!”.
“Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами”, – рассказали очевидцы.
По их словам, автобус притормозил, чтобы человек мог войти, но когда он приблизился автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу.
В результате взрыва окна автобуса разбились, шрапнель и осколки стекла ранили людей.
Медперсонал областной больницы имени Калинина в Донецке сообщил ОБСЕ, что у них лечится человек, который получил осколочные ранения брюшной полости в автобусе.
А сотрудники морга в больнице имени Калинина в Донецке подтвердили, что 9 марта к ним доставили тела мужчины и женщины, которые погибли во время взрыва.
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В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО»
В Киеве депутаты предлагают объявлять дни траура во время похорон киевлян, погибших в «АТО», сообщает пресс-служба Киеврады.
«В знак скорби по погибшим в день траура по всей территории столицы будут приспускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях.
Кроме того, на время проведения прощальной церемонии предлагается ограничивать проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований на территории столицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории Киева будут рекомендовать приобщиться к чествованию памяти погибших и вывешивать на помещениях государственные флаги Украины с черными лентами.
Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики.
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