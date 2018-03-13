Сводки от ополчения Новороссии 13 марта 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова.

Несмотря на действие режима прекращения огня, за прошедшие сутки значительно возросло количество обстрелов со стороны украинских боевиков, увеличилась их интенсивность, при этом применялись минометы, которые должны быть отведены от линии соприкосновения.

На Донецком направлении противник из стрелкового оружия осуществил обстрел гражданского автомобиля, перевозившего дежурную смену рабочих Донецкой фильтровальной станции. К счастью, никто не пострадал.

На Горловском направлении украинские боевики с позиций в районе н. п. Жованка огнем из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, вели беспорядочный обстрел населенного пункта Зайцево, прикрывая таким образом работу снайперской пары, в результате чего погиб военнослужащий ВС ДНР.

Снайперская стрельба как по мирному населению, так и военнослужащим ВС ДНР — это те циничные методы войны, которые украинская сторона использует для достижения своих «великих» побед.

Однако кроме презрения к ВСУ у жителей Донбасса это ничего более не вызывает.

На Мариупольском направлении обстрелу подверглись районы населенных пунктов Ленинское, Дзержинское, Саханка, по которым противник выпустил 33 мины калибром 120 и 82 мм, также применялись различные виды гранатометов и стрелковое оружие.

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Всего за прошедшие сутки зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.

В нарушение Минских соглашений противник продолжает сосредотачивать тяжелое вооружение в запрещенных для этого районах. Так, на южной окраине н. п. Островское, в 15 километрах от линии соприкосновения, отмечены три самоходных артиллерийских установки из состава гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Отмечается прибытие в зону «АТО» корреспондентов более десятка украинских и иностранных телеканалов и информационных агентств со сроком работы вблизи линии соприкосновения до 19 марта.

Кроме того, сегодня в штаб «АТО» прибыла литовская делегация, в составе которой сотрудники министерства иностранных дел и журналисты из Литвы.

Увеличение количества нарушений режима прекращения огня, а также активизация снайперов вблизи линии соприкосновения носят провокационный характер.

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Цель этих действий — вынудить наши Вооруженные Силы открыть ответный огонь и через подконтрольные и взаимодействующие СМИ преподнести мировой общественности данные факты в качестве «доказательств» того, что Донецкая Народная Республика якобы в одностороннем прядке нарушает взятые на себя обязательства.

К большому сожалению, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, занимается покрывательством военных преступлений украинских боевиков.

Так, вместо принятия мер по недопущению участившихся фактов обстрелов гражданских объектов со стороны украинских оккупантов, руководство СЦКК попыталось переложить ответственность за совершенное военное преступление на Вооруженные Силы ДНР.

Наши подразделения полностью выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня и не поддаются на провокации противника.

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