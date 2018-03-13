Снимки Марса делают на острове Девон?



Фотография поверхности Марса с сайта НАСА



Теория, согласно которой американская программа покорения Марса является имитацией сродни пресловутой «лунной афере», становится все более популярной не только в уфологических, но и в научных кругах.

Под эту теорию такие исследователи, как, например, немец Герхард Вишневски, подводят финансовую базу: расходовать – пусть даже в течение 51 года (начиная с 1964-го) – 120 миллиардов долларов на «марсианскую авантюру» как минимум расточительно.

Поэтому, дескать, NASA и решило околпачить всемирного обывателя в очередной раз. Насколько обоснованна эта конспирологическая версия? Давайте разберемся. И тотчас укажем на одно сенсационное обстоятельство: никто из специалистов, сомневающихся в том, что «марсианская программа» США является реальной, не указывает места, где она осуществляется на самом деле.



Вопрос: почему?

Снимок поверхности Марса от НАСА. На Марсе ли он сделан?

Теория вопроса

Передо мной – новейшее исследование, принадлежащее Ричарду Холлу, бывшему инженеру автомобильного концерна «Роллс-Ройс». Холл начинает с основы основ: поясняет, почему в NASA было принято секретное решение имитировать полеты космических зондов на Марс – из прежних 44 миссий пять были отменены в связи с наличием в технике дефектов, обнаруженных на ранней стадии, четыре зонда пролетели мимо цели, семь пострадали в результате катастроф, и только шесть зондов из якобы достигших орбиты Марса одиннадцати все же осуществили посадку на Красную планету.

Однако, напоминает Холл, в голову американского налогоплательщика СМИ вбили информацию о 44 «успешных» марсианских миссиях. В противном случае общественность могла бы возмутиться тем, что 120 миллиардов долларов – включая 2,5 миллиарда, израсходованные на новых марсианских роботов Opportunity и Curiosity, – были инвестированы в столь неэффективную программу.

Тем не менее, даже создавая «марсоходы», изначально предусмотренные для использования на Земле и нигде больше, имитаторы из аэрокосмического агентства США, на взгляд инженера, «сэкономили, считая всю мировую общественность за некоего простака». Как доказательство: тот же Curiosity, продолжающий баловать нас снимками (о них далее), якобы «переданными с Марса», оснащен литий-ионным аккумулятором «мощностью» в 140 (!) ватт.

Любой обладатель современного мобильного телефона скажет вам, как быстро садятся такие аккумуляторы, едва температура среды опустится ниже нуля. Исследователь произвел расчеты и указывает: когда NASA утверждает, что аккумуляторы, которыми оснащены «марсоходы», без сбоев работают на протяжении 10 и более лет в условиях Марса (где среднегодовая температура – минус 55 градусов по Цельсию), оно просто обманывает нас.

И больше того: злосчастных 140 ватт не хватит даже в тепличных условиях Земли для того чтобы питать (зачастую одновременно) 39 моторов «марсохода», подобного Curiosity. Десятки моторов, необходимых роботу для того, например, чтобы управлять камерами, ведущими съемку, передвигаться, маневрировать, сверлить горные породы.

Американский инженер приводит на 55 страницах своего новейшего исследования десятки аналогичных фактов, свидетельствующих о том, что «марсоходы» никогда не покидали – да и не могли покинуть – пределов Земли. Но мы не будем останавливаться на вышеприведенной информации. И обратимся к другой.

По заветам кузена Бенедикта

Поклонники Жюля Верна наверняка помнят эпизод из книги «Пятнадцатилетний капитан», когда энтомолог кузен Бенедикт находит насекомое, которое не водится в Америке. Ученый кричит от радости, полагая, что совершил открытие, и поясняет спутникам: такие насекомые характерны для Африки, а вот в Америке их до него не находил еще никто. Пираты, ведущие энтомолога и всю команду корабля в полон работорговцам, не рады. По сути, ученый, сам того не ведая, разоблачил планы злодеев, выдававших Черный континент за Америку.

Теперь внимание: уже в нашем веке эта история повторилась как фарс… Передо мной – исследование американца Чарльза Шульца. Называется оно «Путеводитель по марсианским ископаемым». Ученый, добросовестно проанализировав сотни фотографий, якобы переданных «марсоходами» с Красной планеты, полон энтузиазма: «Космические аппараты Viking, Pathfinder, MER, Phoenix предоставили нам десятки свидетельств того, что на Марсе есть или, во всяком случае, была жизнь!»

И действительно: на 400 страницах своей работы Шульц приводит десятки сенсационных снимков, взятых с официального сайта NASA. Вот лемминг, судя по всему, пьющий воду. А вот голень животного – тут ученый высмеивает уфологов, принимающих оную за часть тела инопланетянина, – судя по всему, голень моржа. А вот, наконец, совсем уж по заветам кузена Бенедикта, и крыло какого-то насекомого. На этом фоне лишайник, растущий на Марсе, – сущая ерунда.

«Открытия» Шульца не понравились сотрудникам NASA в той же мере, что и «открытия» Бенедикта – капитану пиратов Перейре. Тем паче что у Шульца тотчас нашлись многочисленные последователи. К примеру, американский уфолог Скотт Уоринг, впервые обративший внимание на странности «марсианской фотографии», якобы сделанной Curiosity еще в 2012 году (ныне она есть на сайте NASA).

Вглядимся: на фото хорошо заметна тень человека, совершающего некие манипуляции над роботом. Едва открытие Уоринга стало достоянием общественности, как некие горячие головы сразу выдвинули версию, согласно которой у США уже есть на Марсе «секретные населенные базы». Однако сейчас мы разочаруем их. Как, впрочем, и тех, кто разглядел на сенсационной фотографии… «марсианина, облаченного в скафандр».

Не там ищете!

Общественность, заваливающая NASA письмами с просьбами объяснить земную подоплеку фотографий, якобы передаваемых марсианскими миссиями с Красной планеты, практически всегда умело посрамляется представителями аэрокосмического ведомства.

И вот почему. Энтузиасты ищут площадки для съемок, где, дескать, имитируются марсианские пейзажи, в пустынях Невады и Аризоны, песках Калифорнии. На что создатели марсианской программы вполне логично ответствуют: «Останки моржей, леммингов, лишайника – в пустыне? Простите, это полный бред!»

Что ж, так оно и есть. Ибо настоящая съемочная площадка, на которой имитируется Марс (и соответствующие фото), находится в канадской Арктике – на самом большом необитаемом острове в мире, именуемом Девон. Вся флора и фауна, так неудачно попадающая в объективы Curiosity и Opportunity, как раз характерна для условий тамошней тундры.

И более того: ландшафты Девона, на котором, судя по всему, и расположен «космический Голливуд», идеально подходят для превращения в марсианские пейзажи. Накладываете немного красного цвета в той же программе Photoshop на снимки, сделанные в Девоне, и вот вам, пожалуйста, – «Марс»!

Официальная информация о связи Девона и Марса: В июле 2004 на острове Девон временно поселились пятеро ученых и двое журналистов, которые моделировали условия жизни и работы на планете Марс. Кроме того, на Девоне НАСА проводила программу изучения геологии, гидрологии, ботаники и микробиологии. Сегодня в Дандас Харборе сохранились лишь остатки нескольких строений.

Что же касается загадочного человека «на Марсе», совершающего некие манипуляции над «марсоходом» Curiosity, то и он идеально укладывается в данную версию. Во-первых, как справедливо указывает уже процитированный инженер Ричард Холл, солнечные батареи, заряжающие слабенький аккумулятор «марсохода», приходилось бы периодически чистить – будь то на Красной планете или на Земле.

Остров Девон 2004 года, когда на нем моделировались условия Марса

Собственно, этим и занят таинственный «марсианин». В кавычки же он заключен по следующей причине: любезно откликнувшись на просьбу автора этих строк, немецкие специалисты в области многомерного моделирования объектов изучили сенсационную фотографию и пришли к выводу, что за спиной имярека – мобильная питьевая система CamelBak.

Причем в ее довольно редкой модификации – Thermobag, по принципу термоса сохраняющей теплыми напитки на протяжении долгих часов. Использование такой системы в условиях пустыни абсурдно. Зато она как нельзя лучше подходит для работы на просторах Арктики. Таким образом, «скафандр марсианина» – еще один довод в пользу того, что «Марс» давным-давно населен… на бескрайних просторах острова Девон.

Как говорил герой одного старого советского фильма: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – науке это неизвестно». И если следовать логике вышеизложенных фактов, то вряд ли человечество приблизилось к разгадке тайн Красной планеты с далекого 1964 года, когда американское аэрокосмическое ведомство предприняло свою первую «миссию на Марс».

Остров Девон

Виктор СИНОБИН

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Источник: ss69100.livejournal.com