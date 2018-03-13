Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 марта 2018

СРОЧНО: США готовят удар по Дамаску, — Генштаб РФ

США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска, сообщил журналистам начальник Генштаба Валерий Герасимов. «У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента», — сказал генерал. По его словам, на месте уже находятся активисты «Белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции. «Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс», — подчеркнул Герасимов. По словам генерала, после провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить «доказательства» массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства». Читайте также: Мощнейший взрыв: ВКС России разнесли в щепки штаб «Аль-Каиды» в Идлибе (ВИДЕО) В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, «планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска». Глава Генштаба напомнил, что в Дамаске сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские. Подготовка провокации На прошлой неделе замглавы сирийского МИД Фейсал Эль Мигдад сообщал о подготовке боевиками в Восточной Гуте инсценировки химической атаки. «Террористы “Тахрир Аш-Шам”* намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс», — отмечал дипломат. При этом он напомнил, что Сирия ни разу не отказывала комиссии Организации по запрещению химического оружия в расследованиях на территории страны. *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная – Минобороны о ситуации в Сирии

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Вооруженный «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на Сирию

Российский фрегат «Адмирал Эссен», вооруженный ракетными комплексами «Калибр-НК», вышел в поход в Средиземное море, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв. «Фрегат „Адмирал Эссен“ Черноморского флота вышел в первый в 2018 году морской поход. В соответствии с планом ротации фрегат Черноморского флота „Адмирал Эссен“ взял курс из Севастополя на черноморские проливы. Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону», — сказал он. Трухачев также отметил, что экипаж провел корабельные учения. В частности, по его словам, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК». «Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой. Читайте также: Жестокий бой в пустыне: Русский спецназовец убил 14 боевиков ИГИЛ* — подробности (ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Жестокий бой в пустыне: Русский спецназовец убил 14 боевиков ИГИЛ — подробности (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», на днях Владимир Путин рассказал о подвиге бойца спецназа Дениса Портнягина, который в неравном бою убил 14 боевиков ИГИЛ и готовился подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен к джихадистам. ​Многие СМИ написали про этот подвиг, почему-то опустив многие героические подробности действий солдат нашего элитного подразделения Минобороны РФ. Съёмочная группа телекомпании ВГТРК реконструировала то боестолкновение в Акербатском котле в центральной Сирии. Журналистам помогли действующие бойцы Сил Специальных операций, реально участвовавшие в той схватке, а также экипажи боевых вертолётов Ми-28. 16 августа 2017 года группа спецназа ССО на 2-х автомобилях прибыла с секретной боевой задачей на высоту, которую охранял пост Сирийской Арабской армии в районе дороги Акербат — Эс-Сухнэ (пустынная местность вблизи границы провинций Хама и Хомс). Российские военные вышли из своих внедорожников, а сирийский солдат только успел поздороваться с ними, как был убит огнём внезапно атаковавшей пост бандгруппы ИГИЛ. Начался мощный обстрел, солдаты правительственных сил в спешке отступили, оставив позиции. — Наш отряд тут же вступает в бой, наступают десятки террористов, — говорится в фильме. — Был ранен его командир, ранен второй офицер. Ранят всех, включая опытного пулемётчика. Остался самый молодой (ефрейтор Денис Портнягин — прим. «Русской Весны»), он берёт пулемёт и ведёт бой. Силы были явно не равны — боец из Саратовской области отражал атаку 40 игиловцев. Группа ССО, в которую входил ефрейтор, была совсем небольшой — 4 или 5 человек, рассказал Владимир Путин и добавил, что они выполняли задачи по наводке российской авиации. В ходе боя одна пуля попала Денису Портнягину в шлем, вторая — в пулемёт, который заклинило, но Денис продолжал отражать атаку врага гранатами. «А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков», — подчеркнул президент России. Когда все сослуживцы Дениса Портнягина были ранены, он практически вызвал огонь на себя — совсем рядом, дав точные целеуказания. Миномётным огнём удалось отсечь бандитов, после чего удары нанесла авиация, добавил Путин. «Храбрые как львы» На помощь к героическому ефрейтору и его боевым товарищам подоспела ещё одна группа Сил Специальных Операций, которая и эвакуировала их. Вместе с нашими спецназовцами подошло подкрепление сирийских военнослужащих. Увиденное по-настоящему шокировало офицера Армии Асада лейтенанта Абу Ашрафа, который запомнил тот момент до мелочей. «Моё сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руках гранату, готовый взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все — настоящие мужики, храбрые как львы», — сказал лейтенант САА. 29-летний Денис Олегович Портнягин из Ивантеевского района Саратовской области в районе Акербата уничтожил 14 террористов ИГИЛ* и вынес на своих плечах тяжесть боя с многократно превосходящими силами противника. За это он был удостоен звания Героя России. Читайте также: Сирия: Смертоносная карусель — русский спецназ наводит Ми-28 на боевиков (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая группировка

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Мощнейший взрыв: ВКС России разнесли в щепки штаб «Аль-Каиды» в Идлибе (ВИДЕО)

Российские боевые самолёты нанесли мощные авиаудары по объектам террористов в провинции Идлиб. ВКС России нанесли мощные удары по стратегически важным объектам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», сирийская «Аль-Каида») в северной части провинции Идлиб. В течение недели боевики атаковали и производили ракетные и минометные обстрелы осажденных исламистами городов Фуаа и Кефрая, расположенных к северу от города Идлиб. Российская авиация пытается защитить мирное население этих окружённых населённых пунктов и уничтожить артиллерийские позиции джихадистов в этой части провинции Идлиб — у населённых пунктов Тафтаназ, Марат Мисрин и Бинниш. По данным разведки, именно в этих районах расположены артиллерийские позиции исламистов, с которых ведётся огонь по шиитским городам Фуаа и Кефрая. Российские военные самолеты атаковали и другие цели «Джебхат ан-Нусры»* в северо-западной части города Идлиб. Авиация ВКС РФ нанесла авиаудары высокоточным оружием по базам, местам скопления и штаб-квартире «Аль-Каиды»* (ХТШ) в городе Идлиб. Арабские СМИ сообщают, что были использованы боеприпасы с лазерным наведением на цель. В результате бомбардировки погибли десятки боевиков-джихадистов, среди которых были и полевые командиры. На кадрах ниже медиа-активист бандформирований из города Идлиб снял на видео момент взрыва мощной авиабомбы, уничтожившей штаб-квартиру «Хайят Тахрир аш-Шам», которая располагалась в здании центрального банка. Читайте также: Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Турки приближаются к Африну, а сирийская гвардия занимает позиции на границе с курдским анклавом (ФОТО)

Отряды Республиканской гвардии САА разворачивают свои силы на контролируемой курдами территории в районе Африна в провинции Алеппо. Этот шаг сделан из-за того, что турецкие войска и протурецкие боевики уже находятся всего в нескольких километрах от центра курдского района — города Африн. Гвардейцы САА создают буферную зону, чтобы остановить любое продвижение сил операции «Оливковая ветвь». Очевидцы опубликовали кадры, как на фермах Зияра был поднят государственный флаг Сирии, блокпост на дороге заняли бойцы проправительственных сил. Сирийская обсерватория по правам человека («SOHR») также пишет о том, что подразделения Республиканской гвардии укрепляют позиции сирийской армии в районе Нуболь и Захраа. Не факт, что данные подразделения сирийских сил начнут какое-то вмешательство после неудачных переговоров между Африном и Дамаском о передаче курдскими силами данного региона правительству САР. Армия Турции и союзные ей бандформирования находятся уже буквально у порога Африна. Поддерживаемые Турцией группировки сумели добиться значительных успехов в наступательной операции в курдском кантоне, сейчас они приближаются к столице провинции. Города Кафр Батра, Айн-Дара, Коблу, Талаф и многие другие, расположенные между городом Африн и Джандарисом, теперь подконтрольны турецким силам. Судя по развитию событий, можно предположить, что турки полностью окружат Африн в течение ближайшей недели. Ожидается также, что будут созданы коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей со своими семьями из осажденного города. С момента начала операции вооруженными силами Турции было захвачено около 800 квадратных километров в Афринском районе. Читайте также: СРОЧНО: «Тигры» разрезали котёл в Аль-Гуте на 3 части (+ВИДЕО, КАРТА) На фото ниже — сирийский флаг над курдским блокпостом, а также турецкие боевики, которые приближаются к Африну и занимают позиции на высотах вокруг него.

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Коротко по Сирии 12.03.2018

Не прошло и месяца.Сегодня по сообщению курдских и сирийских источников были достигнуты договоренности о передаче авиабазы Менаж и Таль-Рифата под контроль сирийской армии.По одним данным Менаж и Таль-Рифат займет САА, по другим – ополченцы NDF. Именно под эти задачи в Захраа последние два дня концентрировались силы Республиканской гвардии и ополченцы из Алеппо. Российская военная полиция продолжает отдыхать сильно южнее Таль-Рифата, наблюдая за вариантами завершения афринской истории.Не исключено, что примерная линия раздела "курдского наследства" была оговорена еще в февральских переговорах Путина и Эрдогана, иначе трудно объяснить примечательную пассивность турецкой армии на линии Менаж-Таль-Рифат.Ситуация под Африном для курдов приближается к катастрофической. За сутки потеряно еще 8 деревень. Подкрепления из Рожавы пока никакого существенного эффекта на ситуации оказать не смогли. Котел вокруг столицы кантона может образоваться уже завтра, если турки не предпочтут оставить коридор для бегства курдского населения из Африна.Скорее всего уступчивость курдов связана как с необходимостью вывоза больших масс населения через территорию Асада (сегодня бегство из Африна приняло совсем уж массовый характер – по разным оценкам из Африна выехало от 15 до 20 тыс. человек), а также утери смысла в удержании Таль-Рифата и Менажа в свете скорой потери Африна, хотя конечно в рамках продолжения упоротой политики YPG могли бы и специально не отдавать эти пункты Асаду, чтобы их взял Эрдоган, как это происходит с Африном. В общем, классика из цикла – назло маме отморожу уши. Не удивлюсь, если они и в этих печальных для себя условиях, продолжат петлять, горделиво показывая фигу Асаду, пока их методично истребляет Эрдоган. Как ни смешно, но любитель тыкать ножиками в чужие спины, оказался куда как более договороспобным, нежели курдские заправилы, повторяющие практически все ошибки, которые не так давно совершили барзанисты в Ираке.И коротко по Восточной Гуте.Сегодня официально 2 котла превратились в 3. Хараста отрезана от Думы.САА во второй половине дня начала прощупывать оборону боевиков в Жисрине и Хамурии. Скорее всего подожмут и Думу, а также в очередной раз попробуют зачистить район Райхана, который полностью САА пока не дается.На фоне катастрофического развития ситуации для боевиков, США в СБ ООН закатили истерику на тему того, что Россия всех обманула и использовала вставленную в резолюцию оговорку о "борьбе с терроризмом" для того, чтобы произвольно навешивать ярлык "террористы" на любую группировку "борцов за свободу" для последующего беспощадного избиения "демократической оппозиции". США с одной стороны потребовали от Сирии и России прекратить наступление на распавшийся на 3 части анклав, а также анонсировали проект новой резолюции из которой хотят исключить пункт разрешающий бороться с терроризмом, на который резонно ссылаются Россия, Сирия и Турция. В принципе, нельзя исключать, что добившись рассечения анклава, может быть заключено очередное временное перемирие, дабы САА подтянула резервы и в удобный момент продолжила добивание. С другой стороны, боевики сейчас деморализованы, наблюдается очевидная нехватка тяжелых вооружений и противотанковых средств, так что весьма вероятно, в интересах закрепления успеха, вопрос в СБ ООН затянется, пока Асад не очистит еще кусок Восточной Гуты. Судя по заявлениям США о том, что они не потерпят химических атак, сценарий провокации с хим.оружием в Восточной Гуте по-прежнему не исключен. Пока что характер зачистки Восточной Гуты и реакция на это со стороны США очень похож на сценарий зачистки Алеппо в октябре-декабре 2016 года. Стоит напомнить, что после освобождения Алеппо, про тяготы местного населения американские лицемеры быстро забыли, так как Алеппо утерял для них стратегическую значимость.Дневные бои в Харасте.Продвижение сирийской армии 12 марта.

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