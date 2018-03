Признание дня. У Серены Уильямс два козыря – справка о “болезни” и волшебное “лекарство”

Безнаказанность, порой, играет дурные шутки с “неприкасаемыми”. Они расслабляются.Сейчас погорела на этом знаменитая теннисистка из США Серена Уильямс.И прежде было достаточно оснований подозревать её в приеме запрещенных для честных соревнований препаратов, за счет чего она стимулировала свою спортивную форму и побеждала всех подряд, завоевав кучу призов, в том числе 4 золота на Олимпиадах!Впрочем, у международного антидопингового агентства ВАДА, возглавляемого англосаксами, к американке никогда ни одной претензии не было – больная же, а больную тронуть – это грех…Вот, полюбуйтесь: видно же, что очень Серена Уильямс больна, а потому без лекарственных препаратов, ну, никак не может выходить на корт:“Но, как веревочке не виться, а конец у ней найдется”.И точно – только что эта чемпионка публично призналась:«Я никогда не сдавала положительных допинг-проб (с нелегальными препаратами). У меня всегда были TUE, терапевтические исключения, вы можете проверить факты. Я бы не выступала на French Open (“Ролан Гаррос”), если бы не получила TUE (на применение препаратов), потому что, как вы помните, в том году я была невероятно больна», — сказала теннисистка корреспонденту ESPN. Эта больная – на фото вверху.“Serena Williams was asked about a backdated therapeutic use exemption (TUE) she received at the 2015 French Open. “I’ve never tested positive [for an illegal substance],” Williams said. “I’ve always gotten a TUE, so you should fact check that. I wasn’t going to play [the French Open] unless I had a TUE because if you remember that year I was incredibly sick”.То есть, надо понимать, что допинг-проб она вообще не сдавала?! Если так, то это – полный аллес…Эх, зря Серена углубилась в тайны своего здоровья. Забыла, что “молчание золото”? Или потеряла бдительность, надеясь на собственную исключительность и неприкасаемость.А, вот, занялось ею лично и её допингом ведущее спортивное издание Запада ESPN, именующее самое себя “The Worldwide Leader in Sports”, и Серена уже чуть не плачет: “У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: “Мама жульничала”. Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга”.Она опрометчиво позабыла, что так называемое “терапевтическое исключение” — это, на секундочку(!) “легальный механизм использования запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ, необходимых для лечения”, отмечает “Лента.ру”. В результате её признание обсуждают уже по всему миру.При этом выплывают подробности о том, что ВАДА сама устроила поблажки англосаксонским атлетам ради их побед над всеми остальными. Давно уже спортсмены-западники имеют право на открытое употребление TUE безо всяких анализов и допинг-проб, если запрещенному препарату “при лечении (многие же там тяжело больны(!) нет альтернативы”. А также в случаях, когда без запрещенных веществ, то есть открытого допинга, “здоровью спортсмена будет причинен ущерб”. Виртуозная казуистика!Судя по этой свежей информации, видно, что даже тяжело, если не смертельно, больные западные атлеты могут стать чемпионами. На этом фоне атаки на российский спорт уже выглядят просто, как истерика западников. Хотя, они в своем стиле – как говорится “Мы с ними играем в шахматы, а они с нами – в покер”.А не пора ли для этих хануриков организовать отдельные “Фарма-игры” на деньги международных фармацевтических компаний, которые и будут таким образом выяснять, у кого допинг эффективнее?А для здоровых людей пусть останутся чемпионаты и Олимпиады. Нет?

Источник: nashaplaneta.su