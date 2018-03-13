Признание дня. У Серены Уильямс два козыря – справка о “болезни” и волшебное “лекарство”
12:44. 13 марта 2018 Просмотров - 365 10 коммент. Опубликовал: brahman
Безнаказанность, порой, играет дурные шутки с “неприкасаемыми”. Они расслабляются.
Сейчас погорела на этом знаменитая теннисистка из США Серена Уильямс.
И прежде было достаточно оснований подозревать её в приеме запрещенных для честных соревнований препаратов, за счет чего она стимулировала свою спортивную форму и побеждала всех подряд, завоевав кучу призов, в том числе 4 золота на Олимпиадах!
Впрочем, у международного антидопингового агентства ВАДА, возглавляемого англосаксами, к американке никогда ни одной претензии не было – больная же, а больную тронуть – это грех…
Вот, полюбуйтесь: видно же, что очень Серена Уильямс больна, а потому без лекарственных препаратов, ну, никак не может выходить на корт:
“Но, как веревочке не виться, а конец у ней найдется”.
И точно – только что эта чемпионка публично призналась:
«Я никогда не сдавала положительных допинг-проб (с нелегальными препаратами). У меня всегда были TUE, терапевтические исключения, вы можете проверить факты. Я бы не выступала на French Open (“Ролан Гаррос”), если бы не получила TUE (на применение препаратов), потому что, как вы помните, в том году я была невероятно больна», — сказала теннисистка корреспонденту ESPN. Эта больная – на фото вверху.
“Serena Williams was asked about a backdated therapeutic use exemption (TUE) she received at the 2015 French Open. “I’ve never tested positive [for an illegal substance],” Williams said. “I’ve always gotten a TUE, so you should fact check that. I wasn’t going to play [the French Open] unless I had a TUE because if you remember that year I was incredibly sick”.
То есть, надо понимать, что допинг-проб она вообще не сдавала?! Если так, то это – полный аллес…
Эх, зря Серена углубилась в тайны своего здоровья. Забыла, что “молчание золото”? Или потеряла бдительность, надеясь на собственную исключительность и неприкасаемость.
А, вот, занялось ею лично и её допингом ведущее спортивное издание Запада ESPN, именующее самое себя “The Worldwide Leader in Sports”, и Серена уже чуть не плачет: “У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: “Мама жульничала”. Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга”.
Она опрометчиво позабыла, что так называемое “терапевтическое исключение” — это, на секундочку(!) “легальный механизм использования запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ, необходимых для лечения”, отмечает “Лента.ру”. В результате её признание обсуждают уже по всему миру.
При этом выплывают подробности о том, что ВАДА сама устроила поблажки англосаксонским атлетам ради их побед над всеми остальными. Давно уже спортсмены-западники имеют право на открытое употребление TUE безо всяких анализов и допинг-проб, если запрещенному препарату “при лечении (многие же там тяжело больны(!) нет альтернативы”. А также в случаях, когда без запрещенных веществ, то есть открытого допинга, “здоровью спортсмена будет причинен ущерб”. Виртуозная казуистика!
Судя по этой свежей информации, видно, что даже тяжело, если не смертельно, больные западные атлеты могут стать чемпионами. На этом фоне атаки на российский спорт уже выглядят просто, как истерика западников. Хотя, они в своем стиле – как говорится “Мы с ними играем в шахматы, а они с нами – в покер”.
А не пора ли для этих хануриков организовать отдельные “Фарма-игры” на деньги международных фармацевтических компаний, которые и будут таким образом выяснять, у кого допинг эффективнее?
А для здоровых людей пусть останутся чемпионаты и Олимпиады. Нет?
Источник: nashaplaneta.su
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Да на этом крокодиле( не в обиду крокодилам было сказано) пахать можно! Абсолютный тупизм, если больной лечись, ложись в больницу. Какого хрена свой организм травмировать участвуя в соревнованиях, сначала вылечись, очисти свой организм от допинга, а потом с честной душой без жульничества участвуй хоть в межзвездной олимпиаде.
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А как тогда побеждать ?
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Ну в школьных соревнованиях она за счет мастерства верняком победит.
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В спорте все должны быть равны! Но запад придумал такую лазейку это TUE, терапевтические исключения. а что это такое? А это ваш лечащий врач назначает вам болезнь и способ от неё лечения. При этом весь остальной мир верит этим врачам на слово. Нет есть ВАДА оно рассматривает и даёт заключение. Но извините ВАДА это врачебная комиссия? Нет там нет как таковых врачей. а кто же определяет больной или нет? Сэр Крейг Риди CBE (родился 6 мая 1941 в Стерлинге, Шотландия) — британский спортивный функционер, руководитель Всемирного антидопингового агентства (с 1 января 2014 года[5]), бывший председатель Британской олимпийской ассоциации (1992—2005), член МОК.[5]
В своей спортивной карьере Риди добился успеха в бадминтоне, выступая в этом виде спорта с 1962 по 1970 год, был чемпионом Великобритании в парном разряде. Во многом благодаря усилиям Риди с 1992 года бадминтон включён в программу Летних ОИ. Ну и где его медицинское образование? Он банальный британский спортивный функционер и всё! Спортсменам из США в 2015 году было выдано 583 разрешения на применение запрещенных препаратов в терапевтических целях (TUE), сообщается на сайте анонимных хакеров Fancy Bears. в 2014 году российские спортсмены получили 17 разрешений на употребление препаратов из списка и столько же отказов, в 2015 г. – 25 разрешений и 11 отказов. Это смешно? Нет! Это очевидно. Если вы знаете, что никакой спортивной астмы нет, то вы естественно российским спортсменам в этом отказываете. Но самое главное это всё засекречено, мол врачебная тайна! А как же с хартией? Все в одинаковых условиях? Это банальное мошенничество, но в России чиновники будут молчать. по чему? Да когда у вас там огромные деньги у них в банках и пристяжная недвижимость там и ваши дети проживают за бугром, тут понимаете ну не до патриотизма, своя рубашка ближе к телу. Патриотизм нужен для того. что бы за их богатства молодые парни отдавали свои жизни.
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Спорт это шоу, это ставки. Мой зять слишком увлекается футболом и говорит,что наши проигрывают, т.к им дают большие деньги за проигрыш, думаю,что и в других видах спорта такие же ставки, а мешаем зачастую. Чистый спорт во дворе или на лыжне вокруг дома :-)
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Не обзывайте пожалуйста физическую культуру спортом! Во дворе, в школе, на лыжне вокруг дома это физическая культура. Человек при занятиях физкультурой приводит тонус своего организма в норма, спорт же насилует человека, недаром ведь никто из спортсменов не доживает до глубокой старости.
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В его словах есть доля истины, век спортсмена короток, а потом пустота, вот и торгуют кто чем может, кто родиной, а кто своей совестью, ничего личного, только бизнес.
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“А не пора ли для этих хануриков организовать отдельные “Фарма-игры” на деньги международных фармацевтических компаний, которые и будут таким образом выяснять, у кого допинг эффективнее?” – замечательная идея !!! Это было бы зрелищно: кто с рогами, кто с копытами, кто со свинячьим рылом в качестве побочных эффектов от препаратов ))))
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В боксе свиное рыло будет как раз, нокаут можно назвать “получил в пятак”.
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Все спортсмены, это больные люди: у кого-то больно тело, у кого-то больна душа, у кого-то больна голова, у кого-то больна совесть (если имеется), а у кого-то больны и тело, и душа, и голова, и совесть (если имеется).
П.С.
Любой человек сразу становится больным, как только начинает заниматься спортом.