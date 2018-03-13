Правозащитники и крокодилы

Президент Филиппин Дутерте о том, как следует поступать с "правозащитниками" из ООН, которые хотят расследовать бессудные убийства наркоторговцев местными военными и полицией.Так сказать в своем репертуаре. Ранее, он уже называл Обаму сукиным сыном за те же самые претензии по отстрелу наркоторговцев. Но скармливать "черного властелина" крокодилам не предлагал. Ну а "правозащитников" видимо можно.Буквально на днях он устроил пиар акцию с уничтожением дорогих импортных автомобилей конфискованных у чиновников.В феврале он также официально обратился к женской части партизанской маоистской армии, с которой власти Филиппин воюют несколько дестяков лет и которые не так давно отказались помогать Дутерте бороться с ИГИЛ, заявив, что для них, что Дутерте, что ИГИЛ, без разницы. Только Мао, только хардкор.Маоисты разумеется ответили, что режим в Маниле поплатится за свои злодеяния, а местные феминистки устроили протесты против Дутерте, так как увидели в этих заявлениях проявления сексизма и угнетения женщин.В общем, как может поддерживает свою репутацию "колоритного парня" постоянно повышая накал треша и угара. Правда, когда дело дошло до серьезных проблем с ИГИЛ, там Дутерте уже выглядел не столь впечатляюще, как во время своих многочисленных публичных выходок.Но стоит помнить, что это демократический и всенародно избранный лидер.

Источник: colonelcassad.livejournal.com