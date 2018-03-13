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Правозащитники и крокодилы

18:38. 13 марта 2018 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:


Президент Филиппин Дутерте о том, как следует поступать с "правозащитниками" из ООН, которые хотят расследовать бессудные убийства наркоторговцев местными военными и полицией.

«Если эти придурки сюда заявятся… Здесь есть крокодилы, которые людей едят? Тогда скормите им этих сукиных детей» (с) Дутерте

Так сказать в своем репертуаре. Ранее, он уже называл Обаму сукиным сыном за те же самые претензии по отстрелу наркоторговцев. Но скармливать "черного властелина" крокодилам не предлагал. Ну а "правозащитников" видимо можно.
Буквально на днях он устроил пиар акцию с уничтожением дорогих импортных автомобилей конфискованных у чиновников.



В феврале он также официально обратился к женской части партизанской маоистской армии, с которой власти Филиппин воюют несколько дестяков лет и которые не так давно отказались помогать Дутерте бороться с ИГИЛ, заявив, что для них, что Дутерте, что ИГИЛ, без разницы. Только Мао, только хардкор.

«Скажите солдатам: новый приказ (…). Мы не будем вас убивать. Мы будем простреливать вам вагины. (…) Без них вы станете бесполезными» (с) Дутерте

Маоисты разумеется ответили, что режим в Маниле поплатится за свои злодеяния, а местные феминистки устроили протесты против Дутерте, так как увидели в этих заявлениях проявления сексизма и угнетения женщин.

В общем, как может поддерживает свою репутацию "колоритного парня" постоянно повышая накал треша и угара. Правда, когда дело дошло до серьезных проблем с ИГИЛ, там Дутерте уже выглядел не столь впечатляюще, как во время своих многочисленных публичных выходок.
Но стоит помнить, что это демократический и всенародно избранный лидер.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, дутерте, наркотики, Филиппины, юмор
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