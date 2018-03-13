Письмо 15-летней девочки К. Сусаниной с фашистской каторги

Источник: ribalych.ru

Это письмо написала 15-летняя девочка, которая попала в рабство к немцу во времена Великой Отечественной войны. Девочка решила покончить самоубийством и перед этим написала письмо своему отцу на фронт.



Дорогой, добрый папенька!

Пишу я тебе письмо из немецкой неволи.

Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя

просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери.

Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались

о тебе, офицер бил её плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала: «Вы не

запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас,

подлых захватчиков, отсюда вон». И офицер выстрелил маме в

рот…

Папенька,

мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты, встретил меня, то

не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились,

косички мне остригли наголо, руки высохли, по-хожи на грабли. Когда я

кашляю, изо рта идет кровь — у меня отбили легкие.

А помнишь, папа, два года тому назад, когда

мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины! Ты мне,

папа, тогда сказал: «Расти, доченька, на радость большой!» Играл патефон,

подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню…

А теперь, папа, как взгляну на себя в

зеркало — платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама

худая, как скелет,- и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне

исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны.

Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и

убивают.

Да, папа, и я рабыня немецкого барона,

работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень

много, а кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» — так зовут

хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русс была и будет свинья»,- сказал

он.

Я очень боюсь «Клары». Это большая и жадная

свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала

картошку.

Живу я в дровяном сарае: в колшату мне

входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а

хозяйка увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и

спине.

Два раза я убегала от хозяев, но меня находил

ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла

сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в

подвал.

Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что

господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц с

Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, я не поеду в эту трижды

всеми проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонушке,

чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет

меня от жестокого битья.

Не хочу больше мучиться

рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне

жить!..

Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня.

Прощай, добрый папенька, ухожу умирать.

Твоя дочь

Катя Сусанина…

Мое сердце верит: письмо

дойдет.

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Вскоре после освобождения белорусского города Лиозно в 1944 году при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький желтый конверт, прошитый нитками. В нем оказалось письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. Доведенная до отчаяния, в день своего 15-летия она решила покончить жизнь самоубийством.

Перед смертью написала последнее письмо отцу. На конверте стоял адрес:

«Действующая армия. Полевая почта №… Сусанину Петру».

На другой стороне карандашом написаны слова: «Дорогие дяденька или тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик. Мой труп уже будет висеть на веревке».

Номер полевой почты, написанный на конверте, устарел, и письмо не могло попасть адресату, но оно дошло до сердца советских людей. Опубликовано в «Комсомольской правде» 27 мая 1944 года.

Источник: nstarikov.ru