Память русских солдат, Патриарх и беспамятство

Память человека не должна быть короткой. Память народа быть короткой не имеет права.

Если кто забывает, ему надо напомнить. Не надо стесняться. Даже если тот, кто напоминает, рассказывает прописные истины, которые, казалось бы, знает каждый. И напоминает их не кому-нибудь, а президенту независимой (вроде бы) страны.

Не надо стесняться вернуть кое-кому память.

Уж в такое время мы живем – время прогрессирующего беспамятства. По всему миру прогрессирующего.

О чем, собственно говоря, речь?

3 марта 1878 года (19 февраля 1878 г. по старому стилю) очередная русско-турецкая война закончилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Османской империей. Согласно этому договору Болгария становилась независимым государством. Захваченные Османской империей в 1396 году, болгары вновь получали государственность. Получали её из рук России, обагренную кровью наших солдат. Вместе с русскими воинами против турок воевало болгарское ополчение, активное участие в боевых действиях приняли войска Сербии, Черногории и Румынии, чья полная независимость от султана также устанавливалась Сан-Стефанским договором.

3 марта 2018 года отмечалось 140-летие освобождения Болгарии от османского ига. На это торжество приехал патриарх Кирилл.

Еще раз уточним: Болгария была освобождена русской армией, которой некоторую помощь оказали сербские, черногорские и румынские войска. Болгарское ополчение также проливало кровь за свободу своей Родины. Всё. Никаких более войск в освобождении Болгарии не участвовало. Более того, на Берлинском конгрессе «накат» Великобритании, Франции и Австро-Венгрии при попустительстве Германии территория Болгарии была разделена на три части и отчасти вновь лишена своего суверенитета. То есть Запад выступил против создания Великой Болгарии и приложил все усилия, чтобы Болгария была как можно меньше и находилась в максимальной зависимости от Османской империи.

И вот 140-летие освобождения Болгарии. Президент этой страны произносит на торжествах такую речь, что Патриарх просто не может пройти мимо и сделать вид, что ничего не происходит. «В беседе с президентом Болгарии Руменом Радевым патриарх Кирилл заявил, что разочарован размыванием роли России, поскольку президент Болгарии выразил признательность не единой русской армии, а разным народам, составлявшим её».

«На этой встрече патриарх Кирилл резко заявил о недопустимости искажения того факта, что именно Россия «кровью оплатила» независимость страны.

«Меня очень огорчало, что в официальной риторике представителей государства наравне с Россией роль освободителей играют, оказывается, Польша, Литва и Финляндия. Когда я поинтересовался, откуда эта странная историософия, то понял: лейб-гвардии Финляндский полк российской армии принимал участие в освободительной борьбе. Но это был российский полк, расквартированный в Финляндии, точно также, как и полки российской армии находились и в Польше!», — подчеркнул первоиерарх.

Он особо отметил, что в истории Польши и Финляндии нет такой страницы, как освобождение Болгарии, «зато эта история кровавыми буквами написана в истории России», и что никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную интерпретацию истории. Самой светлой страницей своей поездки в страну он назвал посещение Шипки, где расположен Памятник свободы.

«Там не было финляндских, польских или румынских флагов, мы увидели только флаги России и Болгарии. И с каким же энтузиазмом болгарский народ принял патриарха! Невозможно было без слез пережить этого народного восторга, который и отражает подлинное отношение болгар к России, Русской церкви и к великой памяти о жертвах нашего народа, освободившего Болгарию», — сказал предстоятель РПЦ».

Правильно ли сделал Патриарх, что обратил внимание на «вольное» трактование истории и фактическое размывание роли России?

Правильно.

Во-первых – это не вдруг случилось. Наступление исторического беспамятства во имя политической конъюнктуры происходит не первый год. Медленно, но неуклонно. «Совсем недавно (2015 г. – Н.С.), болгары праздновали годовщину освобождения от турецкого ига. Праздник для страны далеко не новый. Удивил новый подход болгарского руководства к освещению памятной даты. Президент Болгарии, выступая с праздничной речью, забыл сказать что страна празднует день освобождения именно от турецкого ига и не упомянул основного автора этого праздника – Россию. Более того, ответственные за проведения праздника Министерский совет и Министерство иностранных дел забыли пригласить гостей из России, страны освободителя! Не упомянул о России и ее роли в освобождении Болгарии и Премьер-министр страны».

Во-вторых – беззубая позиция российского МИДа, по крайней мере некоторых его представителей, уже давно наблюдается. Мы даже не будем вспоминать Украину, где российская дипломатия проиграла все, что только можно было проиграть и проспала все, что можно было проспать. Зато вспомним о, мягко говоря, неожиданном поведении посла России в Литве Александра Удальцова, который возложил цветы к могилам… лесных братьев, боровшихся против СССР!

В той же Болгарии о Россию уже вытирали ноги, уже «забывали», уже переписывали историю. Какова реакция посольства РФ, лично посла, МИДа в целом? Никакой должной реакции мы не увидели. А она, эта реакция, должна быть жесткой. Речь о памяти наших прадедов, речь о крови наших предков. И если кто-то решил об этом забыть, ему надо напомнить.

Это правильно. Это честно. И это… полезно для текущей политики. Ведь первые «приступы» исторического беспамятства в Болгарии «удивительно» совпали с отказом строить газопровод «Южный поток».

Но Россия молчит. В крайнем случае, что-то в фейсбуке напишет Мария Захарова. Почему считается, что этого достаточно, я просто ума не приложу.

Недостаточно! Заявления в фейсбуке и твиттере надо оставить для Дональда Трампа, а российской дипломатии использовать что-то посерьезнее для приведения впавших в беспамятство «партнеров» в чувство.

Это не голуби, они гадят нам на голову неслучайно!

Но…

Вот и в этот раз сказать простую правду оказалось некому, кроме нашего Патриарха. Нет дипломатов, нет посла. Никого больше нет, для кого память тысяч русских солдат, погибших на болгарской земле не пустой звук.

А ведь точно такое же беспамятство случилось уже и Польше. Там сносят и собираются и далее сносить памятники нашим солдатам. Что сделала Россия, чтобы этого не случилось? По сути, ничего.

Где бойкот польских товаров? Где жесткие заявления? Где конференции на тему «Зверства польских властей в отношении советских военнопленных»?

Мягкость, она хороша в хлебобулочных изделиях. В дипломатии мягкость всегда есть признак слабости, а вовсе не свежести!

Хочется сказать спасибо Патриарху за то, что не промолчал. А вот заявление вице-премьера Болгарии Валерия Симеонова, никак иначе, кроме как неприкрытым хамством и назвать нельзя! Он назвал предстоятеля Русской православной церкви Кирилла «агентом КГБ» и «сигаретным митрополитом России». «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что правильно, а что нет. Так не получится” – сказал болгарский вице-премьер.

Как на это реагировать? Очень просто. После таких слов в адрес Патриарха, у ЭТОГО болгарского политика более с Россией ничего и никогда не получится. Его для нас просто не должно быть. Въезд в Россию запрещен. Общение с ним запрещено для политиков и бизнесменов России.

Патриарх не занимает никаких государственных постов, но Россия это православная страна и попытавшись оскорбить Патриарха Валерий Симеонов постарался плюнуть в сторону России.

Успешная дипломатия состоит из трех частей:

Жесткая и настойчивая позиция. Безусловное преследование и отстаивание интересов державы. Солидарность в отстаивании этой позиции и общее давление на тех, кто «попутал берега» и выступил против политики России.

И ещё раз спасибо Патриарху…

P.S. 10 марта мне позвонил один знакомый общественный деятель из Германии. И с удивлением сказал, что с момента произнесения послания президентом Послания Федеральному собранию прошло уже более недели.

А он не может найти полный текст речи Путина не только по-немецки, но даже по-английски…

Источник: nstarikov.ru